Тамарау: Корова без стадного инстинкта. Редкий зверь, что прячется в горных джунглях от людей и своих сородичей

Далеко-далеко на лугу пасутся ко… Хватит и одной попытки догадаться, что коровы. А как они пасутся? Правильно, во множественном числе, то есть стадом. Для большинства буренок это нормальный порядок вещей. Но не для всех. Тамарау разорвали шаблон и перестали следовать за стадом!

*место для пацанской цитатки про одинокого волка*

Изменить привычный для коров образ жизни животину заставила среда, а не сильный независимый характер. Одинокие коровы избрали своим пристанищем остров Миндоро на Филиппинах. На малозаселенном и поросшем густыми джунглями острове животины чувствуют себя прекрасно, но в ограниченном пространстве стадный инстинкт сошел на нет. К тому же добротных лужаек, чтобы пожевать травку большой компанией, здесь не сыщешь.

Этой мой луг, двуногий, вали отсюда.

К жизни в джунглях тамарау приспособились основательно — отведенные назад рога не цепляют заросли, а густая шерсть не дает веткам царапать тушку. Эффект островной карликовости тоже не обошёл тамарау стороной — рост буйвола не больше метра, а весит он всего 300 кило. Тамарау поддерживает такую массу, поедая калорийные растения: сочные злаки, сахарный тростник и бамбук.

Какие глупцы сказали, что бамбук нужно курить? Его нужно есть!

Всё это питательное добро водится на высоте 2000 метров над уровнем моря. Но нашу героиню там не обнаружишь — филиппинская буренка чертовски осторожна. Даже при дневном образе жизни она умудряется маскироваться в джунглях. И ладно бы они скрывались от людей, но животины шифруются даже от своих собратьев.

Давай просто разойдёмся, как будто ты меня не видел.

Если тамарау таки встретятся, буренки проведут друг с другом пару часиков, да разойдутся. Но иногда случайная встреча превращается в полноценное свидание. Хватает всего пары часов, чтобы стать отцом и матерью и вновь разбежаться. Следующие 300 дней самка будет носить теленка под сердцем. Но это только начало — мелочь будет волочиться за мамой еще 2-4 года. Бывает, что за это время она успевает заделать еще одного или двух детёнышей — так образуется единственное возможное в природе скопление тамарау.

Если что, мы друг друга не знаем.

Несмотря на все попытки скрыться и сохранить свою тушку, популяция животных находится в критическом состоянии. На буренок долго охотились, их леса вырубают, а привезенный скот принес с собой чуму. Тамарау близки к вымиранию — в дикой природе по разным оценкам их насчитывают от 30 до 200 особей.

Да ладно тебе, тамарау, не грусти так! Ты обязательно выживешь!

Но местная народность мангианов решила не бросать животных на произвол судьбы. Они живут на территории местного национального парка, с оружием в руках стерегут тамарау от браконьеров и помогают ученым следить за количеством буренок. Благодаря их стараниям популяция увеличилась почти в четыре раза!

Источник: https://dzen.ru/a/Y8gKlPO9yyUN2vux