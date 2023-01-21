Самые красивые извержения вулканов 2022

Из примерно 1350 действующих вулканов по всему миру, около 45 продолжают извергаться и около 80 извергаются каждый год.

Смотрим самые красивые извержения вулканов 2022.

Потоки лавы после извержения вулкана Вольф на Галапагосских островах, Эквадор, 7 января 2022 года. Это слабоактивный вулкан, за 900 лет с момента образования вулкана произошло около 20 извержений, последнее началось 25 мая 2015 года[3], предыдущее извержение — в 1797 году. Вулф — самый высокий вулкан островов Галапагос, высотой 1707 метров. Рядом с ним находится вулкан Дарвин и вулкан Эквадор. (Фото Wilson Cabrera / Parque Nacional Galápagos via Getty / Handout):

Извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, 15 января 2022. Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай являются надводной частью паразитного конуса вулкана, который вырос внутри его подводной кальдеры. Первое историческое извержение было в 1912 году. (Фото Japan Meteorological Agency):

Поврежденные здания после извержения вулкана и цунами в Номуке, Тонга, 17 января 2022. (Фото Malau Media):

Пепел от вулкана Кумбре-Вьеха, Канарские острова, Испания, 20 января 2022. В 1646 году извержение уничтожило целебные источники (по легендам, лечащие от проказы). В 1712 году произошло мощное землетрясение, затопившее лавой большую часть юго-западной стороны острова. (Фото Borja Suarez):

Извержение вулкана Этна, Сицилия, южная Италия, 10 февраля 2022. (Фото Salvatore Allegra):

Самый высокий действующий вулкан в Европе. Максимальная высота Этны меняется в результате извержений и обрушений в промежутках между ними. По данным Обсерватории Этны (Италия), с февраля 2021 года высота юго-восточного кратера Этны составляет 3357±3 метра, что является новым рекордом после достигнутой северо-восточным кратером в 1981 году высоты 3350 метров. Этна занимает территорию площадью 1190 квадратных километров, таким образом являясь самым большим активным вулканом Италии, превосходящим своего ближайшего «соперника» — Везувий — более чем в 2,5 раза. (Фото Salvatore Allegra):

Вид на кратер вулкана Сантьяго в Национальном парке вулканов Масая в Масая, Никарагуа, 20 апреля 2022. (Фото Oswaldo Rivas):

Гора Анак Кракатау извергает газ и пепел, вид с пляжа Пасауран, Аньер, в Серанге, Индонезия, 24 апреля 2022. Высота нынешнего вулкана 813 м. До извержения 1883 года вулкан был значительно выше и представлял собой один большой остров. Однако мощнейшее извержение 1883 года разрушило остров и вулкан. (Фото Dziki Oktomauliyadi):

Вулкан Этна, вид из Зафферана Этнеа, Италия, 11 июня 2022. (Фото Antonio Parrinello):

Люди смотрят на лаву, вытекающую из вулкана Фаградальсфьялль в Исландии, 3 августа 2022. Это гора вулканического происхождения на юго-западе Исландии в центре полуострова Рейкьянес, в 30 км к юго-западу от Рейкьявика. Фаградальсфьядль является частью вулканического пояса Рейкьянес и представляет собой вулкан-туйю, образовавшийся около 100 000 лет тому назад во время последнего ледникового периода во время извержения под ледником. На вершине горы есть небольшой слой лавы, что указывает на то, что извержение немного вышло за пределы ледника. (Фото Marco Di Marco):

Лава течет из вулкана в Фаградальсфьялле, Исландия, 7 августа 2022. (Фото Jeremie Richard):

Вид с воздуха на извержение Фаградальсфьялля, 4 августа 2022. (Фото Muhammed Enes Yıldırım / Anadolu Agency):

Вид на вулкан Шивелуч на Камчатке в России 20 ноября 2022. (Фото Institute of Volcanology and Seismology):

Вулкан Вильяррика проявляет признаки активности примерно в 800 км к югу от Сантьяго, Чили, 21 ноября 2022. (Фото Mario Quilodran):

Вулкан Фуэго в 65 км к юго-западу от города Гватемала, извергается 11 декабря 2022. (Фото Johan Ordonez):

Гора Семеру выбрасывает вулканический пепел во время извержения 4 декабря 2022.

Последствия извержения вулкана Семеру. (Фото Juni Kriswanto):

Поток лавы из Мауна-Лоа. Магма, выходя на поверхность, освобождается от газов и становится лавой. Скорость движения потока лавы может достигать нескольких метров в секунду. Температура лавы лежит в пределах от 1000 °С до 1200 °C. (Фото Justin Sullivan):

Мужчина наблюдает за извержением лавы из вулкана Мауна-Лоа на Гавайях 30 ноября 2022. (Фото Gregory Bull):

Мауна-Лоа — действующий щитовой вулкан высотой 4169 метров на острове Гавайи. Относится к группе мегавулканов по объёму и площади подошвы — второй на Земле после Массива Таму. (Фото M. Patrick / USGS):

Извержение вулкана Мауна-Лоа, 28 ноября 2022. (Фото Andrew Richard Hara):

Лава стекает вниз по склону с северного склона Мауна-Лоа во время извержения 30 ноября 2022. (Фото Andrew Richard Hara):

Вертолет летит над потоками лавы с северного склона Мауна-Лоа, 7 декабря 2022. (Фото Andrew Richard Hara):

Лава, вырывающаяся из Мауна-Лоа, 5 декабря 2022. (Фото Justin Sullivan):

Источник: https://loveopium.ru/news/samye-krasivye-izverzheniya-vulkanov-2022.html