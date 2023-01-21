НОВОСТИ МИРА

Лебедь на льду замерзшего пруда в Лондоне

Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Карнавал в Уругвае

Фото: АР/ТАСС

Наводнение, вызванное проливными дождями, на Балканах

Фото: АР/ТАСС

Петушиные бои на фестивале Jonbeel в Индии

Фото: АР/ТАСС

Актриса Сара Мишель Геллар посетила премьеру сериала "Волчья стая" в Лос-Анджелесе

Фото: АР/ТАСС

Открытый чемпионат Австралии по теннису в Мельбурне

Фото: ЕРА/ТАСС

Кролик в зоомагазине в Ухане, Китай

Фото: Getty Images

Спасательная операция на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Китцбюэле (Австрия)

Фото: EPA/Vostock-photo

Китай в преддверии Нового года по лунному календарю

Фото: ЕРА/ТАСС

Экоактивистка Грета Тунберг на акции движения в защиту климата "Пятницы ради будущего" в Давосе

Фото: EPA/Vostock-photo

Шоу фонарей в китайском Гуанчжоу

Фото: John Ricky/Anadolu Agency via Getty Images

Крещение в Охридском озере в Македонии

Фото: Nake Batev/Anadolu Agency via Getty Images

Показ коллекции Walter Van Beirendonck на Неделе мужской моды в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

Восход солнца на Таймыре

Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин в Бхубанешваре, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Последствия торнадо в городе Гриффин американского штата Джорджия

Фото: EPA/Vostock-photo

Работа немецкой полиции в Гессене

Фото: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images

Репетиция перед парадом в честь Дня Республики в Нью-Дели

Фото: AP/ТАСС

Фламинго в Измирском птичьем заповеднике в Турции

Фото: Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency via Getty Images

Дизайнеры представили в Мексике одежду, сочетающую моду и дополненную реальность

Фото: EPA/Vostock-photo

Акция активистов зоозащитной организации PETA за продвижение вегетарианства в Лондоне

Фото: АР/ТАСС

Праздник Сан-Антонио-Абада в Мексике

Фото: EPA/Vostock-photo

Зеленые попугаи в турецком Измире

Фото: Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency via Getty Images

Заморозки на востоке Германии

Фото: DPA/ТАСС

Благословение домашних животных в День святого Антония в Валенсии

Фото: ЕРА/ТАСС

Показ коллекции Yves Saint Laurent на Неделе мужской моды в Париже

Фото: ЕРА/ТАСС

Первый за три года круизный лайнер Silver Spirit зашел в порт Гонконга после ослабления ковидных ограничений

Фото: ЕРА/ТАСС

Подготовка к крещенским купаниям в Якутске

Фото: Вадим Скрябин/ТАСС

В Риме проходит прощание с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой

Фото: EPA/Vostock-photo

В Австралии стартовала ежегодная шоссейная многодневная велогонка "Тур Даун Андер"

Фото: ЕРА/ТАСС

В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за разрушительных ливней и наводнений

Фото: AP/ТАСС

На кортах Мельбурна прошли первые матчи Australian Open

Фото: ЕРА/ТАСС

Восход солнца в Ливерпуле

Фото: Peter Byrne/PA Images via Getty Images

В Барселоне таксисты протестуют против неравных условий работы с водителями, которые обслуживают клиентов через онлайн-платформы Free Now, Uber и Bolt

Фото: EPA/Vostock-photo

Пещера Тулумтас в Анкаре, Турция

Фото: Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images

Вертолет с телами погибших в авиакатастрофе в Непале прибывает в Катманду

Фото: АР/ТАСС

На Эйфелевой башне в Париже появились надписи в поддержку иранских женщин

Фото: ЕРА/ТАСС

Традиционный бой буйволов в индийском штате Ассам

Фото: АР/ТАСС

Смотритель китайского парка диких животных Юньнань с подопечными

Фото: Liu Nanyang/China News Service/VCG via Getty Images

Национальный музей кино Италии в Турине вручил голливудскому актеру Кевину Спейси премию за жизненные достижения

Фото: АР/ТАСС

Индусы поклоняются коровам по случаю фестиваля Матту Понгал

Фото: AP/ТАСС

Рафаэль Надаль из Испании во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису

Фото: AP/ТАСС

Накануне в Новом Орлеане прошел 71-й конкурс красоты "Мисс Вселенная". На фото: Р’Бонни Габриэл из США, завоевавшая титул.

Фото: AP/ТАСС

Климатические активисты организовали акцию протеста в районе немецкой деревни Лютцерат

Фото: DPA/ТАСС

В Мельбурне Эрчана Мюррей-Бартлетт завершила марафон, который претендует на попадание в список рекордов Гиннеса. Спортсменка преодолела путь от Кейп-Йорка до Мельбурна, на протяжении 150 дней регулярно пробегая марафонские дистанции.

Фото: EPA/Vostock-photo

Всемирный экономический форум открывается в швейцарском Давосе

Фото: EPA/Vostock-photo

В Лос-Анджелесе прошла 28-я церемония вручения премии Ассоциации американских кинокритиков. На фото: актриса Кейт Хадсон.

Фото: AP/ТАСС

В Берлине автомобиль врезался в Бранденбургские ворота

Фото: DPA/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/