НОВОСТИ МИРА
Лебедь на льду замерзшего пруда в Лондоне
Фото: John Walton/PA Images via Getty Images
Карнавал в Уругвае
Фото: АР/ТАСС
Наводнение, вызванное проливными дождями, на Балканах
Фото: АР/ТАСС
Петушиные бои на фестивале Jonbeel в Индии
Фото: АР/ТАСС
Актриса Сара Мишель Геллар посетила премьеру сериала "Волчья стая" в Лос-Анджелесе
Фото: АР/ТАСС
Открытый чемпионат Австралии по теннису в Мельбурне
Фото: ЕРА/ТАСС
Кролик в зоомагазине в Ухане, Китай
Фото: Getty Images
Спасательная операция на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Китцбюэле (Австрия)
Фото: EPA/Vostock-photo
Китай в преддверии Нового года по лунному календарю
Фото: ЕРА/ТАСС
Экоактивистка Грета Тунберг на акции движения в защиту климата "Пятницы ради будущего" в Давосе
Фото: EPA/Vostock-photo
Шоу фонарей в китайском Гуанчжоу
Фото: John Ricky/Anadolu Agency via Getty Images
Крещение в Охридском озере в Македонии
Фото: Nake Batev/Anadolu Agency via Getty Images
Показ коллекции Walter Van Beirendonck на Неделе мужской моды в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo
Восход солнца на Таймыре
Фото: Денис Кожевников/ТАСС
Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин в Бхубанешваре, Индия
Фото: EPA/Vostock-photo
Последствия торнадо в городе Гриффин американского штата Джорджия
Фото: EPA/Vostock-photo
Работа немецкой полиции в Гессене
Фото: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images
Репетиция перед парадом в честь Дня Республики в Нью-Дели
Фото: AP/ТАСС
Фламинго в Измирском птичьем заповеднике в Турции
Фото: Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency via Getty Images
Дизайнеры представили в Мексике одежду, сочетающую моду и дополненную реальность
Фото: EPA/Vostock-photo
Акция активистов зоозащитной организации PETA за продвижение вегетарианства в Лондоне
Фото: АР/ТАСС
Праздник Сан-Антонио-Абада в Мексике
Фото: EPA/Vostock-photo
Зеленые попугаи в турецком Измире
Фото: Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency via Getty Images
Заморозки на востоке Германии
Фото: DPA/ТАСС
Благословение домашних животных в День святого Антония в Валенсии
Фото: ЕРА/ТАСС
Показ коллекции Yves Saint Laurent на Неделе мужской моды в Париже
Фото: ЕРА/ТАСС
Первый за три года круизный лайнер Silver Spirit зашел в порт Гонконга после ослабления ковидных ограничений
Фото: ЕРА/ТАСС
Подготовка к крещенским купаниям в Якутске
Фото: Вадим Скрябин/ТАСС
В Риме проходит прощание с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой
Фото: EPA/Vostock-photo
В Австралии стартовала ежегодная шоссейная многодневная велогонка "Тур Даун Андер"
Фото: ЕРА/ТАСС
В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за разрушительных ливней и наводнений
Фото: AP/ТАСС
На кортах Мельбурна прошли первые матчи Australian Open
Фото: ЕРА/ТАСС
Восход солнца в Ливерпуле
Фото: Peter Byrne/PA Images via Getty Images
В Барселоне таксисты протестуют против неравных условий работы с водителями, которые обслуживают клиентов через онлайн-платформы Free Now, Uber и Bolt
Фото: EPA/Vostock-photo
Пещера Тулумтас в Анкаре, Турция
Фото: Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images
Вертолет с телами погибших в авиакатастрофе в Непале прибывает в Катманду
Фото: АР/ТАСС
На Эйфелевой башне в Париже появились надписи в поддержку иранских женщин
Фото: ЕРА/ТАСС
Традиционный бой буйволов в индийском штате Ассам
Фото: АР/ТАСС
Смотритель китайского парка диких животных Юньнань с подопечными
Фото: Liu Nanyang/China News Service/VCG via Getty Images
Национальный музей кино Италии в Турине вручил голливудскому актеру Кевину Спейси премию за жизненные достижения
Фото: АР/ТАСС
Индусы поклоняются коровам по случаю фестиваля Матту Понгал
Фото: AP/ТАСС
Рафаэль Надаль из Испании во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису
Фото: AP/ТАСС
Накануне в Новом Орлеане прошел 71-й конкурс красоты "Мисс Вселенная". На фото: Р’Бонни Габриэл из США, завоевавшая титул.
Фото: AP/ТАСС
Климатические активисты организовали акцию протеста в районе немецкой деревни Лютцерат
Фото: DPA/ТАСС
В Мельбурне Эрчана Мюррей-Бартлетт завершила марафон, который претендует на попадание в список рекордов Гиннеса. Спортсменка преодолела путь от Кейп-Йорка до Мельбурна, на протяжении 150 дней регулярно пробегая марафонские дистанции.
Фото: EPA/Vostock-photo
Всемирный экономический форум открывается в швейцарском Давосе
Фото: EPA/Vostock-photo
В Лос-Анджелесе прошла 28-я церемония вручения премии Ассоциации американских кинокритиков. На фото: актриса Кейт Хадсон.
Фото: AP/ТАСС
В Берлине автомобиль врезался в Бранденбургские ворота
Фото: DPA/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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