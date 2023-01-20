Учитель истории рассказал, как средневековые зодчие возвели древние дворцы Венеции

Дворец дожей, Собор Святого Марка, церковь Санта-Мария делла Салюте… Эти знаменитые на весть мир храмы и древние дворцы Венеции возведены на заболоченных островах посреди отрытой всем стихиям лагуны. Как же построили все эти шедевры архитектуры? И как средневековым зодчим, несмотря на сложнейшие условия, удалось сделать их такими долговечными?

Getty Images

ДВОРЦЫ ВЕНЕЦИИ

Построенную на воде Венецию часто называют одним из чудес света. Ее островная часть включает в себя более 100 небольших островков, на которых совершенно нет камня, чтобы сделать прочные основания для зданий.

Advertisement

Getty Images

Поэтому венецианцы вынуждены были воспользоваться оригинальной технологией. Ученые считают, что выбрав место для стройки, они вбивали в глинистый грунт длинные деревянные сваи. На вершине свай устанавливалось два слоя перекрещенных досок, а поверх них кирпичи и камни, которые и служили фундаментом для здания.

Getty Images

Правда, на фотографиях обмелевших каналов никаких свай не видно. Но на местах археологических раскопок они точно есть. При этом неплохо сохранились за прошедшие пять веков, мало пострадав от гниения.

СЕКРЕТЫ СТАРЫХ МАСТЕРОВ

Как такое возможно? Ведь так называемые брикколы — дубовые сваи, вбитые в дно венецианской лагуны, как навигационные указатели, приходят в негодность каждые 5–10 лет.

Getty Images

Стихия подтачивает эти дубовые бревна там, где соприкасаются две стихии — воздух и соленая морская вода. А деревянные сваи под домами не гниют, так как застряли в плотной глине и не имеют прямого контакта с воздухом.

Getty Images

Для этого строители вбивали их вплотную друг к другу, плотно засыпали песком и обкладывали камнем. А довершал всё вязкий ил из лагуны, плотно закупоривающий все щели. На словах вроде бы ничего сложного. Но только представь: в основании церкви Санта-Мария-делла-Салюте XVII века было использовано 100 000(!) балок. Причем не каких-нибудь, а изготовленных из прочной древесины отборных альпийских лиственниц.

Getty Images

Если учесть, что базилика Салюте занимает площадь около четверти гектара, а вся Венеция около 400 квадратных километров, то свай для фундаментов должно было понадобиться просто астрономическое количество. Вряд ли во всех альпийских лесах нашлось бы столько деревьев!

Getty Images

Вероятно, что сваями всё же укрепляли лишь самые тяжелые постройки, расположенные на неустойчивых берегах. И даже в фундаменте здания деревянные опоры могли использоваться выборочно. С этим, кстати, связана интересная особенность венецианской архитектуры. Выходящие на канал фасады дворцов часто делали легкими и воздушными. А всю нагрузку распределяли на боковые и задние стены, под которыми было проще разместить надежный фундамент.

Getty Images

Стоит сказать, что деревянные фундаменты с честью выдержали испытание временем. Ведь даже здания, построенные после XVI века, часто имеют в основе свайные площадки, страшно сказать, XI–XIII веков. К сожалению, сегодня Венеция, выстоявшая под напором веков, постепенно погружается в воду. Но мы надеемся, что строительство защитной дамбы сохранит гениальные творения средневековых инженеров для грядущих поколений.

В статье и на превью использованы фото Getty Images.

Источник: https://takprosto.cc/dvorcy-venecii/?fbclid=IwAR3phoaMlMze6YMQSR1R4TfmbpRbyZbLfW03-sCTDXFi_CiI5O51Nb4J_iY