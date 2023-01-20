Судьбоносное новолуние в Водолее ознаменует начало китайского Нового года, грядут перемены

Судьбоносное новолуние в Водолее ознаменует начало китайского Нового года, грядут перемены. 21 января — важнейшая энергетическая точка года. Не пропусти этот день!

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НАЧАЛО КИТАЙСКОГО НОВОГО ГОДА

Вечером 21 января 2023 года произойдет новолуние в Водолее. С этого же времени в свои права вступит год Черного Водяного Кролика по китайскому календарю.

Момент наступления Нового года, нового цикла сама по себе сильная энергетическая точка, а в тандеме с Новолунием в Водолее, знак которого про перемены обновление, новые мечты и построение планов. Что примечательно — точка новолуния образует гармоничную фигуру с Марсом и Юпитером, с Юпитером на вершине, а Юпитер — это планета везения и успеха.

Так что смело строй планы и мечтай! Ничего не бойся, можешь разгуляться на полную, как то любит Уран. Но будь готов также креативно действовать для реализации задуманного.

Девиз осуществления планов, задуманных в новолуние в Водолее звучит так: «Чтобы достичь того, чего у тебя нет, нужно начать делать то, чего ты еще не делал». Будь готов к выходу из зоны комфорта ради новых свершений!

Прекрасно подойдут планы и желания, связанные с темами Юпитера: карьера, деньги, реализация в социуме, духовное развитие и обучение.

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Ну а чтобы начать смелое новое — нужно подготовиться. В дни до новолуния желательно упорядочить мысли, навести порядок в доме, завершить то, что возможно. Без сожаления выбрасывай всё, чем ты не пользовался больше полугода. Одежда, которая мала/велика, старая обувь, баночки, скляночки и прочее. Помни, что на старую энергию не придет ничего нового, ему просто некуда приходить.

Можно почистить пространство энергетически. К примеру, вымыть полы с солью во всём доме. Так же для лучшего благосостояния нужно собрать все валяющиеся монетки, бумажные деньги в один «домик».

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Что делать не стоит

Конечно же ругаться, злиться, обижаться. Не стоит брать и давать в долг. Эзотерики говорят, что 22, 23 24 января убирать и мыть уже ничего нельзя. Ах да, и еще, пожалуйста, не мой голову 22 января, чтобы хорошо себя чувствовать весь год.

Важно встречать китайский Новый год с чистыми намерениями и благодарностью за прошлый год себе и высшим силам. Предлагаю в момент Новолуния взять чистый лист бумаги, записать на нём свое самое сокровенное желание.

Под этим желанием сформируй 5 шагов, которые ты можешь сделать для его достижения. Пусть это будут малюсенькие шаги, но они направят тебя к достижению цели. После написания лист с желанием нужно отложить подальше в шкаф.

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СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Также предлагаю узнать, как составить карту желаний, чтобы всё сбылось. Очень скоро перемены в жизни тебя приятно удивят!

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Начало китайского Нового года — ознаменует собой время, когда исполняются желания и мечты. В данный период можно и нужно закладывать новые энергии в виде важных проектов, составления самых рабочих карт желаний. Все твои мысли и поступки в эти дни будут умножаться в несколько раз. Так что не упусти свой шанс!

Источник: https://takprosto.cc/nachalo-kitayskogo-novogo-goda/?fbclid=IwAR1pv9KFyHlCHzMtWZoeIvqxCVq7P3TCwvGI2i4ZrNXuPrrxBEJqiQ4vUzU