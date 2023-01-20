Простые девушки из 90-х: вызывающие, красивые, смелые и сильные
Хотим продолжить знакомство с творчеством французского фотографа Лиз Сарфати, которая в 1979 году получила степень бакалавра русистики в Сорбонне, после чего в 1986 году стала официальным фотографом Академии изящных искусств, а с 1989 до 1998 года жила в России, сохраняя для нас свой взгляд того непростого времени.
Критик Шон О’Хаган, The Guardian
В сегодняшнем материале мы решили показать вам девушек тех лет – на фото можно увидеть моду (если так можно выразиться) тех лет, интерьеры и общий антураж 90-х. Лиз Сарфати известна своими фотографиями молодых людей и их неуловимых образов, которые противопоставляют себя любым попыткам быть встроенными в систему.
Многие работы Лиз исследует нестабильность женской идентичности. Фотографии Сарфати сосредоточены на отношениях между людьми и городским пейзажем. Ее изображения городских руин и молодых людей привели к первой крупной работе Acta Est. Поэтический подход проекта отличается от привычных фотопутешествий или репортажных зарисовок действительности. Она создает новый многослойный мир на грани реальности и вымысла.
После России она много путешествовала по Соединенным Штатам, фотографируя в основном подростков. Со временем Лиз перешла с 35-миллиметрового формата на камеру 4×5. Этот более вдумчивый процесс создания изображений позволил ей расширить пространство для созерцания, и предложить зрителю исследовать то, что скрыто в этих обманчиво простых изображениях. Одна из ее фотографий даже была выбрана в качестве официального изображения Paris Photo 2017 (самого престижного фотографического события в мире).
«Фотографии Сарфати, хотя и обманчиво простые на первый взгляд, обладают загадочным качеством, которое отчасти связано с ее ловким слиянием портретной живописи, снимка и аранжировки».
Источник: https://dzen.ru/a/Y8mdkpR3NnHiHQny
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