«Они достигли совершенства» Путешествие в Иран: что посмотреть и попробовать, как правильно торговаться и чего опасаться

В то время как западные страны поочередно выразили нежелание принимать российских туристов, восточный мир с радушием открывает двери для новых иностранных гостей. Так, одна из самых колоритных и ярких республик Персидского залива — Иран — в январе заявила о готовности упростить выдачу туристических виз для россиян на взаимной основе. Строгость законов и суровые требования к внешнему виду здесь сочетаются со свободолюбивой молодежью, броским стрит-артом, марсианской природой и пропитанными ароматом шафрана базарами. Именно таким Иран запомнился российской путешественнице Оле Григорьевой. О том, как провести там отпуск и к чему быть готовым перед поездкой в исламскую страну, — в ее галерее для «Ленты.ру».

Перед тем как самолет приземляется в Тегеране, все девушки-иностранки непременно проверяют, далеко ли лежит платок. В туристической памятке сказано, что платок нужно всегда держать повязанным на голове, в худшем случае — на плечах. Но так было далеко не всегда.

До Исламской революции отношение в Иране к внешнему виду женщин было совсем другим — с фотографий в интернете по запросу «Иран до революции» смотрят женщины с открытыми волосами, в солнечных очках и коротких юбках. На контрасте с новостями о протестах, которые доносятся из Ирана в связи со смертью 22-летней Махсы Амини, эти фотографии поражают своей светскостью.

Отсутствие платка для общественности Ирана означает протест. То же самое с одеждой — все должно быть прикрыто от запястий до щиколоток. Но с вещами проблем не возникает, сложнее всего приходится с платком — он то и дело съезжает с головы.

Фото: Оля Григорьева

Визу в Иран можно получить заблаговременно в посольстве республики в Москве либо сразу по прилете, имея с собой одобренные документы из посольства. Но лучше все-таки позаботиться об этом еще в России, поскольку в аэропорту Тегерана можно потратить много времени в разных очередях — сначала на подачу, потом на оплату и снова на получение паспорта.

При выходе из аэропорта нашу группу встречал потрепанный автобус с наклеенными буквами VIP. Внутри на водительской панели был указан профиль транспортного средства в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). К слову, любовь к социальной сети у местного бизнеса не имеет границ: каждая коммерческая точка — от крупного магазина до маленькой придорожной кафешки — имеет свою страничку.

Сам же Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), как и другие социальные сети и мессенджеры (Telegram и даже WhatsApp), в стране заблокирован, для подключения к нему нужно установить несколько приложений с VPN-соединениями.

Фото: Оля Григорьева

Туристическая группа не может перемещаться по Ирану без сопровождающего. Это и к лучшему, не во всех городах страны можно объясняться на английском, а цифры отличаются от тех, к которым привыкли иностранцы, — в Иране используют индо-арабскую систему записи цифр. Перевернутое сердечко — это пять, галочка — это семь, перевернутая галочка — восемь, остальные расшифровываются чуть легче.

Кроме цифр и разницы по времени с Москвой в 30 минут стоит учитывать, что рабочая неделя в Иране начинается в субботу и заканчивается в среду, а четверг и пятница считаются выходными.

Фото: Оля Григорьева

Знакомство с Тегераном зачастую начинается с одной из самых знаковых достопримечательностей города — Azadi Tower, или Башней Свободы, проект которой был разработан к 2500-летию персидской государственности. Архитектурный шедевр считается главным символом города. Его часто называют «Воротами в Тегеран», поскольку башня расположена на главной дороге, ведущей в город.

Azadi Tower символизирует руки, сложенные в молитве

Наружная облицовка башни выполнена из мрамора, а внутри расположен музей с экспонатами, отражающими культуру Ирана до и после принятия ислама. Если забраться на самый верх достопримечательности, можно полюбоваться панорамным видом города. Отсюда весь Тегеран видно как на ладони. По словам местных жителей, ближе к горам — самая дорогая недвижимость, а в центре — дешевле. Все дело в чистоте воздуха.

Фото: Оля Григорьева

Другой важный символ Тегерана — бирюзовая мечеть-мавзолей Имамзаде Салех, расположенная в северной части города. Именно здесь находится гробница Салеха ибн Мусы — сына почитаемого шиитами имама Мусы-аль-Казима. Она считается одной из самых популярных шиитских святынь в столице Ирана и одной из красивейших мечетей во всей стране.

Любоваться внутренним убранством мечети можно бесконечно — своды оформлены из кусочков битого стекла и напоминают сказку про Алису в Зазеркалье. Все блестит и переливается. По легенде, первое зеркало везли в Иран на корабле из Амстердама, но по дороге оно разбилось. Зеркало было дорогим материалом, и ему не дали пропасть, создав из осколков уникальный стиль.

Фото: Оля Григорьева

На обед обязательно стоит заглянуть в местный ресторан Shandiz, славящийся бараньими ребрами. «Они достигли совершенства», «Это самые вкусные ребрышки, которые я ел», — восхищались туристы из нашей группы. Обед на компанию из 10 человек здесь обходится в шесть миллионов туманов, но на деле это совсем небольшая сумма — несколько тысяч рублей.

Основная сложность с иранской валютой в том, что с 2020 года Центробанк объявил о денежной реформе и выпустил новую валюту вместо старой. Сейчас в стране действуют сразу две денежные единицы — риалы (старые) и туманы (новые). Стоимость одного риала равна примерно 10 тысячам туманов, а 10 тысяч туманов — это примерно 150 рублей.

Фото: Оля Григорьева

Простая поездка на метро или прогулки по центру города — тоже интересное занятие, особенно во времена, когда Иран охвачен протестными акциями. Из-за количества полицейских становится даже не по себе, но стражи порядка к туристам не прикасаются, а вот местные жители бросают подозрительные и удивленные взгляды.

Дорогу в Иране нужно переходить, чуть ли не рукой останавливая автомобили. Дело в том, что приоритета у пешеходов здесь нет, поэтому дождаться, пока поток машин остановится, невозможно

Зато вестибюли метро выглядят по-европейски, даже нет местной символики на стенах, а на платформах есть надпись Mean the Gap (аналог российского «не подходите к краю платформы»). При этом возле некоторых вагонов — предупреждение Women Only («только для женщин»). Однако в вагонах для женщин есть и мужчины. Мужская часть отделена от женской небольшим железным турникетом.

Фото: Оля Григорьева

Главные природные жемчужины Ирана расположены на островах. Один из таковых — Кешм — самый крупный остров южного побережья Ирана неподалеку от портового города Бендер-Аббас. Исторически Кешм являлся одной из ключевых точек торгового пути, здесь располагается зона беспошлинной торговли. Основной промысел всех островов южного побережья — рыболовство.

Ландшафты Кешма считаются уникальными из-за климатических условий: ветер, сезонные дожди и морские волны поспособствовали образованию необычных скалистых береговых линий

Фото: Оля Григорьева

Северная часть острова известна мангровым лесом, где 50 лет назад были высажены деревья авиценнии морской (дерево Хара). Во время приливов деревья могут полностью погружаться в соленую воду.

В мангровом лесу обитают более 170 тысяч видов птиц. Из самых часто встречаемых — пеликаны, фламинго, орел-рыболов и разные виды цапель. За небольшую сумму можно взять лодку и полюбоваться на разнообразие животного мира. Иными словами — здесь просто рай для берд-вотчеров (birdwatching — наблюдение за птицами — прим. «Ленты.ру»).

Фото: Оля Григорьева

Одни из наиболее посещаемых мест Кешма — ущелье Чах-Кух и каньон Чанку, он же долина Звезд. Чтобы добраться до Чах-Кух (в переводе «Горный колодец»), нужно идти от парковки через пустынные дикие пейзажи около 20 минут.

Для посещения лучше выбирать рассветное или закатное время, однако не воспрещается ехать туда и днем, но нужно запастись питьевой водой и обязательно укрыть голову от солнца.

За вход на все достопримечательности Ирана иностранному туристу придется заплатить в несколько раз больше, чем местному, но в переводе на рубли это все равно небольшая сумма

Чах-Кух представляет живописное ущелье глубиной около 100 метров, которое возникло в результате землетрясения. Здесь также есть несколько колодцев для сбора дождевой воды, где утоляют жажду дикие животные.

Фото: Оля Григорьева

Каньон Чанку, или долину Звезд, тоже посещают ради красивой картинки и марсианских пейзажей. Но помимо этого популярности локации добавила легенда, согласно которой когда-то сюда упал метеорит или звезда, и именно она образовала удивительные изгибы каньона.

Кроме того, туристы могут подняться на вершину каньона (в ущелье Чах-Кух такой возможности нет) и полюбоваться на живописное закатное небо.

Все эти места, представляющие собой редкие геологические явления, входят в состав Всемирного геопарка Кешм размером 30 тысяч гектаров и охраняются ЮНЕСКО.

Фото: Оля Григорьева

Еще один остров в Иране, стоящий внимания путешественников, — Ормуз. Добраться до него из Кешма можно на пассажирской лодке за три доллара. Плавсредства ходят несколько раз в день, но выбирать лучше ранний рейс.

На острове Ормуз только один населенный пункт, на причале которого и расположен единственный отель — «Сарай-э-Ариан». Это могло бы осложнить жизнь туристам, однако волноваться не о чем — местные жители с радостью предлагают гостям место для ночлега.

Фото: Оля Григорьева

С транспортом на острове тоже все просто. Самым оптимальным средством передвижения являются тук-туки, которые можно встретить там же, у морского вокзала. С водителями на пальцах можно договориться о местах, которые хочется посетить, и поторговаться.

В восточной культуре торг не считается оскорблением, однако нужно делать это приветливо, а деньги вручать лично в руки

Фото: Оля Григорьева

Есть еще один важный момент, к которому нужно быть готовым перед поездкой на остров Ормуз. Это пресная вода. Она здесь всегда платная, даже если попросить просто кипяток на ресепшене.

В комнате отеля по умолчанию не будет полотенец и, возможно, пододеяльника — это тоже обусловлено дефицитом пресной воды, да и логистика химчистки довольно сложная — для этого вещи доставляются на соседний остров Кешм.

Также не стоит забывать о наличных. Лучше приезжать сюда с местной валютой, официальных обменников на острове нет. Однако местные могут взять оплату и долларами, только курс может быть крайне невыгодным.

Фото: Оля Григорьева

Ормуз является самым насыщенным по цветовой палитре островом в Иране. Здесь и пляж с красными и вулканическими песками, и долина разноцветных гор.

Поэтому хайкинг — один из основных способов времяпровождения туристов. На Ормузе можно пойти в поход к истокам золотой реки Намак (название переводится как «Богиня солей») или подняться на соляную гору Элахе.

Фото: Оля Григорьева

Есть на Ормузе и рукотворные чудеса — например, разноцветный отель на берегу залива. Из-за нерешенных вопросов со сливом объект находится в замороженном состоянии, но уже является частью туристического маршрута.

Фото: Оля Григорьева

Как и на многих отдаленных островах, на Ормузе не чувствуется ни времени, ни политической повестки. Вдоль основных улиц расположены лавки местных мастеров по керамике и дереву. С ними перемежаются кофейни и лавки со свежевыжатым соками. В городе много молодых компаний, которые приехали на отдых или в поисках себя из других частей Ирана, а порой и мира. Часто такие путешественники выбирают для проживания кемпинги на береговой линии.

Фото: Оля Григорьева

Остров также является родиной экохудожника и активиста Ахмада Надалиана. Музей его имени расположился в помещении бывшего наркопритона.

Своими работами Ахмад Надалиан привлекает мировое сообщество к проблемам экологии на острове и отдает предпочтение природным материалам. Его самые известные работы — отпечатки на песке (Sand Prints), для которых созданы специальные цилиндры с барельефами.

Свои творения художник размещает на песке пляжа или вытачивает на камнях. Они недолговечны и изменчивы, как и сама природа.

Фото: Оля Григорьева

Работая в направлении доступного искусства, Ахмад Надалиан создал при музее действующую художественную школу для девочек. Изготавливаемые ими работы из природных материалов (песок, чернила каракатицы) можно приобрести в музее и сувенирных лавках на острове, тем самым поддержать местное сообщество.

За сувенирами из Ирана, безусловно, лучше всего отправляться на местные базары. Но даже если нет желания везти домой разные безделушки, иранские рынки все равно стоит посетить. Хотя бы ради главного сокровища в мире специй — шафрана. Его дороговизна определяется сложностью изготовления.

Фото: Оля Григорьева

Шафран — это высушенные пестики пурпурного крокуса. Растение цветет всего один-два дня, а сезон работы для сборщиков шафрана составляет в среднем десять-двенадцать дней. Пакетик весом 100 граммов обойдется в несколько миллионов туманов (400-500 рублей).

₽ 400-500

стоят 100 граммов шафрана на рынках Ирана

Вообще местная кухня дает много кулинарных открытий — фисташки, рис, сладости, чай — все с той же изысканной специей, с шафраном.

Фото: Оля Григорьева

При этом рынки Ирана очень разные. Так, Гранд-Базар в Тегеране слишком большой и разрозненный. Чтобы найти нужный товар, лучше воспользоваться помощью гида или заручиться поддержкой местных торговцев. Однако нужно быть готовым к тому, что за любую подсказку на рынке могут попросить на чай. Давать или не давать — дело каждого, но лучше делать это быстро и уверенно.

Фото: Оля Григорьева

А вот рынок в городе Кашан, в 2,5 часа езды от Тегерана, — идеален для покупки сувениров. Его торговая часть расположена под одним куполом, куда ведут все торговые ряды, а в центре — место для отдыха у фонтана, где можно угоститься чаем с леденцами из шафрана.

Заехать сюда в последний день перед вылетом — идеальный вариант завершения путешествия по Ирану. На базаре в Кашане можно купить буквально все — сладости, специи, ковры и даже знаменитую розовую воду (вода из роз), которую иранские женщины используют для поддержания красоты уже на протяжении нескольких сотен лет.

Источник: https://lenta.ru/articles/2023/01/18/irantravel/