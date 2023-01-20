Крещенские купания….. \ Крещенские купания: в Израиле, в Европе и в России.

Владивосток

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Тысячи верующих окунулись в прорубь в ночь на православный праздник Крещения Господня с 18 на 19 января