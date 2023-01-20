«Иногда тяжело не опустить руки» Выбрана новая «Мисс Вселенная». Кто она и какие препятствия ждали ее на пути к короне?

В Нью-Орлеане названа обладательница титула «Мисс Вселенная-2022». На этот раз корона досталась американке филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэль. Она сумела обойти представительниц 83 стран мира, в том числе россиянку Анну Линникову. Что принесло ей победу? «Лента.ру» изучила историю новой королевы красоты и поделилась ее лучшими фото.

Церемония награждения «Мисс Вселенная» должна была состояться еще в прошлом году, но ее решили перенести на январь из-за чемпионата мира по футболу — он мог отвлечь публику от красавиц. Из-за этого сложилась необычная ситуация: в 2023 году конкурс пройдет не один, а два раза. Других неожиданностей тоже хватает. Две участницы — Ида Хауан из Норвегии и Екатерина Алексеева из Латвии — заболели и не смогли приехать, а представительница Австралии Моник Райли до последнего момента не могла получить американскую визу. Недоразумение успели исправить, когда до вылета оставались считаные минуты.

Россию на конкурсе представляла 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга, победившая в конкурсе красоты «Мисс Россия». Ей удалось выйти в полуфинал «Мисс Вселенная», но в список финалисток она уже не попала.

У Анны остается шанс на успех: она может претендовать на корону «Мисс мира» — еще одного конкурса красоты, входящего в «большую четверку»

В финал «Мисс Вселенная-2022» вышли девушки из Пуэрто-Рико, Гаити, Австралии, Доминиканской Республики, Лаоса, Южной Африки, Португалии, Канады, Перу, Тринидада и Тобаго, Кюрасао, Индии, Венесуэлы, Испании и США. Еще одну финалистку определило голосование в интернете: ею стала представительница Колумбии. В итоге первое место заняла Р’Бонни Габриэль из США. Второе место получила Аманда Дудамель из Венесуэлы, а третье досталось Андреине Мартинес из Доминиканской Республики.

Фото: @laurenrushingart / @rbonneynola

До 26 лет американка Р’Бонни Габриэль не участвовала в конкурсах красоты. Она предприняла первую попытку в самый разгар пандемии COVID-19 — и сразу потерпела поражение. Девушка не сдавалась и спустя год заняла второе место в конкурсе «Мисс Техас», а в 2022 году победила в национальном конкурсе «Мисс США», на котором отбирают участниц «Мисс Вселенная». «Чтобы достичь этого, требовалось очень много трудиться и готовиться, — признается она. — Ради такой возможности я последние три года работала без остановки».

Фото: @rbonneynola

Габриэль 28 лет. Это максимальный возраст для участия в «Мисс Вселенная», и через год ее просто не допустили бы к конкурсу. На церемонии награждения победительница «Мисс Вселенная» выступила против такого ограничения. «Как женщина, я считаю, что возраст не должен быть для нас определяющим фактором», — объяснила она.

Фото: @rbonneynola

Габриэль стала первой американкой с филиппинскими корнями, победившей в «Мисс Вселенная».

Мой отец переехал в Америку с Филиппин с 20 долларами в кармане, чтобы учиться в колледже. Он хотел проложить для себя путь к новой жизни

Р’Бонни Габриэльобладательница титула «Мисс Вселенная-2022»

Свои успехи она во многом связывает с воспитанием, полученным от родителей.

Фото: @laurenrushingart / @rbonneynola

В конкурсах красоты часто участвуют модели. Габриэль тоже имеет отношение к моде, но другого рода: она профессиональный модельер. На многих фото и видео, которые публиковала в соцсетях будущая «Мисс Вселенная-2022», она своими руками кроит ткань и шьет одежду. В Новый Орлеан, где проходил финал, девушка привезла 15 чемоданов со своими творениями.

Фото: @dorianqd / @rbonneynola

«Когда я была младше, мне всегда было интересно пробовать новые занятия», — рассказывает Габриэль. В школе она увлекалась баскетболом, играла в школьном оркестре, училась танцам и шитью, занималась фотографией.

В 15 лет ее воображение захватил дизайн одежды. Она продолжила его изучение в университете, затем трудилась в хьюстонском доме моды Magpies & Peacocks

Теперь у нее собственная фирма, работающая в этой сфере. «Она все еще невелика, и мне всему приходится учиться, пока я развиваю свой бренд», — признается новая обладательница титула «Мисс Вселенная».

Фото: @rbonneynola

По словам Габриэль, пробиться в мире моды было очень непросто. «Было столько взлетов и падений, — рассказывает она. — Такое впечатление, что за одним препятствием сразу шло другое. Иногда тяжело не опустить руки, потому что перспективы кажутся такими далекими».

Фото: @rbonneynola

Перед участием в конкурсе «Мисс США» Габриэль рассказала, что любит пешие походы, упражнения с обручем и чтение. В соцсетях она часто цитирует американского мотивационного спикера Леса Брауна, которому принадлежит ее любимое высказывание: «Не позволяйте чужим мнениям становиться вашей реальностью».

Фото: @rbonneynola

Габриэль считает, что для победы в конкурсах красоты нужно использовать уникальные черты, которые есть у каждого.

По-моему, именно в этом заключается моя сила, поэтому я советую девушкам всерьез задуматься о том, что именно делает их уникальными

Р’Бонни Габриэльобладательница титула «Мисс Вселенная-2022»

По ее словам, победы дали ей уверенность в себе. «Год назад я и подумать не могла, что буду участвовать в конкурсах красоты, — признавалась она в 2021 году. — Это было совершенно чуждой для меня идеей, но оказалось отличным способом для того, чтобы приобрести уверенность, необходимую для самовыражения, и научиться вкладывать больше труда в достижение своей цели».

Фото: @rbonneynola

Корону для победительницы конкурса «Мисс Вселенная» вновь изготовили ювелиры ближневосточной фирмы Mouawad. Ее украшают сотни бриллиантов и сапфиров, самый крупный из которых весит 45,14 карата. Создатели оценивают стоимость украшения в 5,75 миллиона долларов (380 миллионов рублей). Корону вручала обладательница титула «Мисс Вселенная-2021», представительница Индии Харнааз Сандху.

Фото: @rbonneynola

Размер приза, который получит Габриэль, пока неизвестен, однако победительницам «Мисс Вселенная» последних лет, как правило, выплачивали 250 тысяч долларов (16,5 миллиона рублей). Кроме того, они получали возможность провести год в роскошных апартаментах в Нью-Йорке, не заботясь ни о чем. Все расходы возьмут на себя организаторы конкурса.

Олег Парамонов

Источник: https://lenta.ru/articles/2023/01/15/missuniverse/