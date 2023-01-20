Акварель на грани фантастики
Можно представить, насколько тяжело жюри было выбирать победителей!
1 место — Бункванг Нончарон, Бангкок
2 место — Дэвид Тейлор, Австралия
3 место — Хорхе Энрике Фернандес Вильяба (Тарменьо), из серии «Без комментариев», Перу
Патриция Гузман, «Мигранты», Мексика
Хорхе Энрике Фернандес Вильяба (Тарменьо), серия «Отавало», Перу
Томас Шаллер, «Башни Рокамадура», США
Бат Оршихын, «Бурте», Монголия
Екатерина Зюзина, Беларусь
Прафул Савант, «Рассвет в Назике», Индия
Нирупам Конвар, Индия
Эндре Пеновач, Сербия
Сергей Лысый, «Венеция», Литва
Томас Шаллер, США
Лорена Санчез, Мексика
Габриэле Кениг, «Грек», Германия
Лори Гольдштейн-Уоррен, США
Роггер Онкой, Перу
Шелдон Сэйнт, Багамы
Прафул Савант, «Священное утро на Godha Ghat», Индия
Удай Бхан Сингх, Индия
Источник: interesno.cc
Источник: https://turba-urba.org/akvarel-na-grani-fantastiki/?fbclid=IwAR0u5u5RRlIejEk0k8x2Lzr3mqwsZgQQz4tVRPp3G8G6JkZzVYvfg8-kXIQ
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