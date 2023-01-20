Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Акварель на грани фантастики

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Можно представить, насколько тяжело жюри было выбирать победителей!

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

1 место — Бункванг Нончарон, Бангкок

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

2 место — Дэвид Тейлор, Австралия

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

3 место — Хорхе Энрике Фернандес Вильяба (Тарменьо), из серии «Без комментариев», Перу

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Патриция Гузман, «Мигранты», Мексика

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Хорхе Энрике Фернандес Вильяба (Тарменьо), серия «Отавало», Перу

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Томас Шаллер, «Башни Рокамадура», США

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Бат Оршихын, «Бурте», Монголия

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Екатерина Зюзина, Беларусь

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Прафул Савант, «Рассвет в Назике», Индия

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Нирупам Конвар, Индия

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Эндре Пеновач, Сербия

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Сергей Лысый, «Венеция», Литва

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Томас Шаллер, США

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Лорена Санчез, Мексика

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Габриэле Кениг, «Грек», Германия

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Лори Гольдштейн-Уоррен, США

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Роггер Онкой, Перу

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Шелдон Сэйнт, Багамы

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Прафул Савант, «Священное утро на Godha Ghat», Индия

АКВАРЕЛЬ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Удай Бхан Сингх, Индия

Источник: interesno.cc

Источник: https://turba-urba.org/akvarel-na-grani-fantastiki/?fbclid=IwAR0u5u5RRlIejEk0k8x2Lzr3mqwsZgQQz4tVRPp3G8G6JkZzVYvfg8-kXIQ

20.01.2023 - Posted by | Креатив...

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