20 рисунков со смыслом талантливого израильского художника
Рисунки на тему взаимоотношений и другие социальные темы — дело важное, ведь чаще всего людей волнует одно и то же. Поэтому-то работы настоящего художника должны быть понятны и без слов — как у Юваля Робичека.
Юваль живёт в Тель-Авиве, учился в Нью-Йорке и выставлял свои работы в Брюсселе, и точно заслужил звание знаменитого художника. Кроме того Юваль не дополняет свои работы фразами — за его персонажей говорят их действия, пейзаж и мелкие детали, из которых и состоят его рисунки.
источник
Источник: https://isralove.org/load/5-1-0-3833?fbclid=IwAR2jOyC08Bw3n4oRiZ6IxqGoHZERywZ_CAggHffDizOTOvHNLD3vGs8gyyw
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