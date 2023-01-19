Эвенки: Почему «аристократы Сибири» мигрировали в Китай

Эти загадочные эвенки.

При общей численности менее 30 тысяч человек, эвенки издревле заселяют огромные пространства Сибири. Этот уникальный народ тысячи лет осваивал суровые русские земли, дойдя до Китая и Монголии. До сегодняшнего дня им удалось сохранить культуру и язык тунгусских предков. Многие черты их быта похожи на культуру всех северных народов, но имеются и особенные национальные черты.

Эвенки — один из древнейших коренных народов России./Фото: mfina.ru

Как появились аристократы Сибири

Эвенки — один из наиболее древних коренных народов русской Сибири. Теорий происхождения этого народа несколько. Согласно первой, его прародиной считаются районы южного Байкала, где эвенкийская культура развивалась с эпохи палеолита. Но большинство исследователей считают, что эвенки сложились путем смешения восточносибирских аборигенов с племенами кочующих тунгусов Прибайкалья и Забайкалья.

Эта теория связывает возникновение эвенков с группой скотоводов уваней, расселившихся по всей Сибири и ассимилировавших местные племена. В 1-2 тыс.н.э. продвигавшиеся на север якуты разделили эвенков на восточных и западных. Это создало некоторые культурные различия, коснувшиеся, прежде всего, типа оленеводства. Разнятся и диалектные группы эвенкийского языка.

Эвенки-рыбаки, 1953 год./Фото: my.krskstate.ru

Веками эвенки жили родами, возглавляемыми вождем. Их быт подчинялся кочевому образу жизни. Перемещались эвенки при помощи оленьих караванов, организовывая временные стоянки. Несмотря на отсутствие оседлых традиций, эвенки сформировали богатую культуру, за что их даже прозвали аристократами Сибири.

Эвенки Китая носят русские имена

В китайских автономных населенных пунктах Эвенкийского хошуна сегодня насчитывается более 38 тысяч эвенков, что больше, чем в России. Пришли они в Поднебесную давно. Сюжеты эвенкийской мифологии рассказывают об основных направлениях перемещений древних тунгусов. Появившись на территориях горной тайги Прибайкалья, они продвигались на восток. Перемещаясь в Приморье, Приамурье и Китай, древние эвенки формировали различные народы тунгусо-маньчжурской группы.

О тунгусах периода неолита рассказывают и китайские летописи. В XVII проживавшие в Китае эвенки во главе с вождем Бомбогором вели борьбу с манчьжурскими завоевателями. Известен из китайской истории и эвенкийский предводитель Хайланьчи — талантливый полководец времен правления династии Цин. В 18 веке эвенки Хайланьчи почти 40 лет воевали за территории Китая с ойратами и гуркхами, не потерпев ни одного поражения.

Эвенки уделяли декоративному искусству особое внимание./Фото: irkipedia.ru

Сегодня в Китае только эвенки занимаются оленеводством. Они же считаются там и последними охотниками. Эвенки занимаются оседлым скотоводством, выращивая верблюдов, лошадей, коров и баранов. Интересно, что многие из тех, чьи предки перешли китайскую границу только после революции и сегодня носят русские имена. Конечно, эвенки Китая часто вступают в смешанные браки с местными, а также представителями монгольской национальности. Но даже в таком случае эвенкийской семье разрешается иметь больше детей, чем китайцам. Также на этот народ, в силу его малочисленности, не распространяется смертная казнь.

Как эвенки с русскими сходились

В процессе утверждения на земле эвенков власти советов в 1920-х последовали противостояния. Многочисленные советские нововведения привнесли в архаичную жизнь древних народов массу волнений. Новые местные власти закрывали порты для иностранной торговли, допускали перебои с поставками материковых товаров, незаконно отбирали у частных владельцев оленей и обширные пастбища, объясняя это необходимостью промышленных новостроек.

Поселок Иенгра, жители которого и сегодня живут древними эвенкийскими традициями оленеводчества./Фото: rulandinfo.ru

Доведенные до отчаяния эвенки начали в буквальном смысле воевать с советской властью в составе повстанческих отрядов. Середина 1920-х годов отмечена крупным восстанием тунгусов (как тогда называли эвенков) в районе Охотских берегов и на юго-востоке Якутии. В Тунгусском восстании участвовали около 600 эвенков с якутами, а также небольшое количество русских представителей населения края. Повстанцам удалось создать базу в захваченном Нелькане, под их контроль перешел порт Аян. На съезде тунгусы избрали Временное Национальное Управление, приняли собственный государственный флаг и выдвинули советскому правительству четкие требования о создании отдельного территориального образования.

Традиционная зимняя парка эвенков из оленьей шкуры мехом наружу./Фото: i.pinimg.com

В планы руководства автономия, охватывавшая большую часть Восточной Сибири да еще и с выходом к морю, совсем не входила. Поэтому в 1925 году на подавление тунгусского восстания прибыл вооруженный отряд красноармейцев во главе с опытнейшим командиром Иваном Стродом. Сиюминутных побед это решение не принесло, а боевые столкновения переросли в затяжные, причем потери несли как партизаны, так и профессиональные военные. Видя, что силовые методы не приносят результата, советское руководство решило изменить тактику в пользу компромисса. После заключенного 1925 году перемирия повстанцы сложили оружие. Многим из них были предоставлены кредиты для расширения домашнего хозяйства, а некоторых даже включили в состав руководящих органов СССР.

Защита природы у эвенков в крови

Эвенки –представители одного из немногих сохранившихся до сегодня народов, построивших гармоничный дуэт человека с природой. За все свое многотысячелетнее существование тунгусская кочевая цивилизация не уничтожила ни один вид фауны и флоры. Бережное отношение к природе составляло философию жизни эвенков. Они считали природу такой же живой, как человека, верили в духов камней, ручьев, скал и деревьев. С культом обожествления были связаны правила и ограничения: не рубить деревьев больше, чем необходимо, не убивать без нужды дичь, убирать за собой территории временных охотничьих лагерей. Среди животных эвенки особенно почитали медведя — хозяина тайги по их представлениям. Этот культ предписывал охотникам убивать строго ограниченное количество зверей, а превышение допустимого числа вполне могло стоить нарушителю жизни.

Сегодняшние потомки древних эвенков./Фото: static1.repo.aif.ru

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/180118/37506/?fbclid=IwAR3tF-ezMJ2hPf3JjxPB72J-_kD6_SCKiV4hTHkCXevEbnNZbuzuntIdrf8