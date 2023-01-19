Крещенские купания: Для чего люди окунаются в прорубь, и почему она называется «иордань»

Антон Овсяников. Крещение.

Немногие задумывались над тем, откуда появилась на Руси столь экстремальная славянская традиция — купаться в лютый мороз в проруби. Она корнями уходит глубоко во времена древних скифов, окунавших своих младенцев в студеную воду, когда христианства еще и в помине не было. А вот массовые купания в проруби-иордани, приуроченные празднику Крещения Господнего — это совершенно новый обряд.

В. В. Сизов. В крещенскую ночь.

Немного из истории о крещении Иисуса Христа Иоанном Предтечей

Иоанн Креститель крестит Иисуса в Иордане. Картина Giorgetti.

Согласно евангельской истории о крещении Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем, во время обряда омовения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя и одновременно глас Всевышнего с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Таким образом Иоанн всенародно засвидетельствовал предназначение Иисуса Христа как Мессии, пришедшего на землю спасти мир.

Альбани (1578 -1660). Крещение Христа.

И согласно священному писанию, после своего крещения Иисус, ведомый Святым Духом, ушел в пустыню, дабы в одиночестве, молясь и постясь подготовить себя к выполнению миссии, ради которой он был послан на землю. Сорок дней он ничего не пил и не ел. Сорок дней и ночей его искушал дьявол голодом, гордыней и верой, пытаясь обольстить и соблазнить на грех.

Художник Иван Крамской. Христос в пустыне. (1872).

Богоявление и Крещение Господне

Олифиров Григорий. Крещение.

Крещение Господне завершает Рождественские святки и является двунадесятым не переходящим праздником. Однако католики и православные чтят это событие в разные дни, что связано с разным календарным летоисчислением. В народе его также называют праздником Иордана, так как именно на этой реке Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в 30-летнем возрасте.

Теодор Аксентович. Swieto Jordanu 1893 г

В это время особое внимание уделяется воде, которая в крещенский день приобретает магическую чудотворную силу.

Т. Аксентович. Водосвятие, конец XIX века

«В этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года, остается неповрежденной и свежей»



Войнов Константин Семенович. Таинство освящения воды в день Богоявления на речке Базаиха в Красноярске.

Издавна по православной традиции повсеместно 19 января во льду замерзших рек вырубали полыньи в виде креста, называвшихся «Иорданью». К ним в больших городах и селениях с раннего утра совершался крестный ход.

Борис Кустодиев. Крещение. Водосвятие. 1921 год.

Шедший впереди всех священник окроплял путь всей процессии, за ним несли крест, большие выносные иконы и маленькие монастырские, после шествовали все церковнослужители согласно рангу, а за ними — верующий народ.

Ниже по течению от «иордани», как правило, была бельевая прорубь, в которую окунались смельчаки после того как главный священник опускал напрестольный крест в воду. По их представлению вода мгновенно в это время делалась святою. Остальных же верующих священник окроплял просто водою.

Купание после освящения воды. 1903 год. Автор: Н.Грандковский

В основном окунались в студеную воду те, кто "святошничал" и грешил на Святках, дабы очиститься от греховной скверны в освященной воде, а некоторые купались просто «для здоровья», проявляя таким образом силу духа. И это все невзирая на лютый мороз, как правило, всегда сопутствующий этому празднику.

Ледяной Крест. Автор:

Авраменко А.

Из исторических летописей известен факт о Иване Грозном, любившем похвастаться перед изумленными иностранными послами доблестью и удалью своих бояр. Он заставлял их в морозные дни снимать шубы и окунаться в прорубь, всем своим видом показывая удовольствие. Причем, все это делалось не в рамках традиций православия, а именно в традициях воинской доблести.

Купание на Крещение. Автор: Панцырева Е. Ю.

Любопытным фактом является то, что обычай массово окунаться в Крещенскую прорубь появилась совсем недавно. Со слов протоиерея Георгия Рощина: «… купание в полынье — „Иордани“ на Богоявление — это не исконная, как принято думать, а сравнительно недавняя российская традиция… Прежде, до революции, совершались крестные ходы на „Иордани“ с освящением воды, но массовое купание этому не сопутствовало».

Покровско-Татианинский собор в Крещенскую ночь. Автор: Анатолий Данилов.

На самом деле масса людей, которая не ходит в Храм Божий и не задумывается о глубочайшем смысле праздника — Богоявления Господня. Думая, что единожды в году, окунувшись трижды в прорубь, можно считать, что ведут они христианский образ жизни.

А так как купание в ледяной воде, которая, как принято считать, в крещенскую ночь становится святой — это способ очиститься от грехов и на себе проверить Божественную силу. Однако это глубокое заблуждение — человек не может грешить целый год, а потом, окунувшись в прорубь, освобождаться от греха. Это может быть для него лишь символом обновления.

Гайдеров Михаил. Крещенские морозы. Звонят колокола.

Муллин Владимир. Крещенские морозы. 1995.

К слову, в Болгарии, Македонии и Греции есть давняя традиция вылавливать из воды брошенный деревянный крест. Достать его со дна считается очень почетно и желающих, как правило, было всегда немало. Народное название этого праздника в Болгарии — «Йордановден», а в Македонии — «Водицы».

Почему православные и католики празднуют Рождество Христово в разные дни можно прочесть в обзоре.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/190118/37443/?fbclid=IwAR235wCP79Ov6yDwZ_g3-AbKVBSiLFoQNVKP6uVmzFhzfIJfJ40sJc7rJho