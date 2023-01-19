Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Крещенские купания: Для чего люди окунаются в прорубь, и почему она называется «иордань»

Антон Овсяников. Крещение.

Антон Овсяников. Крещение.

Немногие задумывались над тем, откуда появилась на Руси столь экстремальная славянская традиция — купаться в лютый мороз в проруби. Она корнями уходит глубоко во времена древних скифов, окунавших своих младенцев в студеную воду, когда христианства еще и в помине не было. А вот массовые купания в проруби-иордани, приуроченные празднику Крещения Господнего — это совершенно новый обряд.

В. В. Сизов. В крещенскую ночь.

В. В. Сизов. В крещенскую ночь.

Немного из истории о крещении Иисуса Христа Иоанном Предтечей

Иоанн Креститель крестит Иисуса в Иордане. Картина Giorgetti.

Иоанн Креститель крестит Иисуса в Иордане. Картина Giorgetti.

Согласно евангельской истории о крещении Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем, во время обряда омовения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя и одновременно глас Всевышнего с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Таким образом Иоанн всенародно засвидетельствовал предназначение Иисуса Христа как Мессии, пришедшего на землю спасти мир.

Альбани (1578 -1660). Крещение Христа.

Альбани (1578 -1660). Крещение Христа.

И согласно священному писанию, после своего крещения Иисус, ведомый Святым Духом, ушел в пустыню, дабы в одиночестве, молясь и постясь подготовить себя к выполнению миссии, ради которой он был послан на землю. Сорок дней он ничего не пил и не ел. Сорок дней и ночей его искушал дьявол голодом, гордыней и верой, пытаясь обольстить и соблазнить на грех.

Художник Иван Крамской. Христос в пустыне. (1872).

Художник Иван Крамской. Христос в пустыне. (1872).

Богоявление и Крещение Господне

Олифиров Григорий. Крещение.

Олифиров Григорий. Крещение.

Крещение Господне завершает Рождественские святки и является двунадесятым не переходящим праздником. Однако католики и православные чтят это событие в разные дни, что связано с разным календарным летоисчислением. В народе его также называют праздником Иордана, так как именно на этой реке Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в 30-летнем возрасте.

Теодор Аксентович. Swieto Jordanu 1893 г

Теодор Аксентович. Swieto Jordanu 1893 г

В это время особое внимание уделяется воде, которая в крещенский день приобретает магическую чудотворную силу.

Т. Аксентович. Водосвятие, конец XIX века

Т. Аксентович. Водосвятие, конец XIX века

«В этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года, остается неповрежденной и свежей»

Войнов Константин Семенович. Таинство освящения воды в день Богоявления на речке Базаиха в Красноярске.

Войнов Константин Семенович. Таинство освящения воды в день Богоявления на речке Базаиха в Красноярске.

Издавна по православной традиции повсеместно 19 января во льду замерзших рек вырубали полыньи в виде креста, называвшихся «Иорданью». К ним в больших городах и селениях с раннего утра совершался крестный ход.

Борис Кустодиев. Крещение. Водосвятие. 1921 год.

Борис Кустодиев. Крещение. Водосвятие. 1921 год.

Шедший впереди всех священник окроплял путь всей процессии, за ним несли крест, большие выносные иконы и маленькие монастырские, после шествовали все церковнослужители согласно рангу, а за ними — верующий народ.
Ниже по течению от «иордани», как правило, была бельевая прорубь, в которую окунались смельчаки после того как главный священник опускал напрестольный крест в воду. По их представлению вода мгновенно в это время делалась святою. Остальных же верующих священник окроплял просто водою.

Купание после освящения воды. 1903 год. Автор: Н.Грандковский

Купание после освящения воды. 1903 год. Автор: Н.Грандковский

В основном окунались в студеную воду те, кто "святошничал" и грешил на Святках, дабы очиститься от греховной скверны в освященной воде, а некоторые купались просто «для здоровья», проявляя таким образом силу духа. И это все невзирая на лютый мороз, как правило, всегда сопутствующий этому празднику.

Ледяной Крест. Автор: <br>Авраменко А.

Ледяной Крест. Автор:
Авраменко А.

Из исторических летописей известен факт о Иване Грозном, любившем похвастаться перед изумленными иностранными послами доблестью и удалью своих бояр. Он заставлял их в морозные дни снимать шубы и окунаться в прорубь, всем своим видом показывая удовольствие. Причем, все это делалось не в рамках традиций православия, а именно в традициях воинской доблести.

Купание на Крещение. Автор: Панцырева Е. Ю.

Купание на Крещение. Автор: Панцырева Е. Ю.

Любопытным фактом является то, что обычай массово окунаться в Крещенскую прорубь появилась совсем недавно. Со слов протоиерея Георгия Рощина: «… купание в полынье — „Иордани“ на Богоявление — это не исконная, как принято думать, а сравнительно недавняя российская традиция… Прежде, до революции, совершались крестные ходы на „Иордани“ с освящением воды, но массовое купание этому не сопутствовало».

Покровско-Татианинский собор в Крещенскую ночь. Автор: Анатолий Данилов.

Покровско-Татианинский собор в Крещенскую ночь. Автор: Анатолий Данилов.

На самом деле масса людей, которая не ходит в Храм Божий и не задумывается о глубочайшем смысле праздника — Богоявления Господня. Думая, что единожды в году, окунувшись трижды в прорубь, можно считать, что ведут они христианский образ жизни.
А так как купание в ледяной воде, которая, как принято считать, в крещенскую ночь становится святой — это способ очиститься от грехов и на себе проверить Божественную силу. Однако это глубокое заблуждение — человек не может грешить целый год, а потом, окунувшись в прорубь, освобождаться от греха. Это может быть для него лишь символом обновления.

Гайдеров Михаил. Крещенские морозы. Звонят колокола.

Гайдеров Михаил. Крещенские морозы. Звонят колокола.

Муллин Владимир. Крещенские морозы. 1995.

Муллин Владимир. Крещенские морозы. 1995.

К слову, в Болгарии, Македонии и Греции есть давняя традиция вылавливать из воды брошенный деревянный крест. Достать его со дна считается очень почетно и желающих, как правило, было всегда немало. Народное название этого праздника в Болгарии — «Йордановден», а в Македонии — «Водицы».
Почему православные и католики празднуют Рождество Христово в разные дни можно прочесть в обзоре.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/190118/37443/?fbclid=IwAR235wCP79Ov6yDwZ_g3-AbKVBSiLFoQNVKP6uVmzFhzfIJfJ40sJc7rJho

19.01.2023 - Posted by | Креатив...

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