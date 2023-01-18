0 Романтика путешествий: 7 ж/д вокзалов, превращенных в атмосферные отели

В наш высокоскоростной век, когда экономия времени становится приоритетом и люди отдают предпочтение авиации, чтобы прибыть в назначенный пункт как можно быстрее, закрылось множество промежуточных железнодорожных станций из-за снижения рентабельности этого вида транспорта. Но не все потеряно для тех, кто предпочитает романтику пути с постоянно меняющимся пейзажем за окном. Нашлись энтузиасты, которые очень грамотно распорядились архитектурными объектами, превратив их в эффектные гостиничные комплексы, где можно прикоснуться к истории и особому очарованию путешествий железной дорогой.

Эстетика железнодорожных вокзалов, вдохновившая на эксперимент

Лучший способ сохранить памятники архитектуры – дать им второй шанс.

Путешествие железнодорожным транспортом всегда считалось захватывающим мероприятием и не только в былые времена, и необязательно для детей. Это тот случай, когда движение захватывает больше, чем достижение цели (прибытие в пункт назначение). Но не только мелькающие за окном сменяющие друг друга пейзажи могут вызывать восхищение у путников. Железнодорожные вокзалы во все времена были больше произведем искусства нежели банальным транзитным звеном, который можно было бы не заметить, если бы не размах, с которым они строились. Надежные здания, построенные в лучших традициях представляемой эпохи и веяний моды, с появлением авиаперевозок, которые могут предложить максимальную скорость и неплохой комфорт, остались не удел. Закрытию красивейших вокзалов и станций подвигло некоторых предприимчивых бизнесменов, решившихся вложить средства в развитие гостиничного бизнеса.

Вместо залов ожидания в покинутых зданиях железнодорожных вокзалов открыли отели с роскошными интерьерами.

В большинстве случаев, старинные здания с увлекательной историей превращают в роскошные отели с незабываемой атмосферой, отраженной не только в величественной эстетике главных залов ожидания, но и оригинальном оформлении общих зон пользования, номеров и прилегающей территории.

Авторы Novate.ru подобрали 7 колоритных вокзалов, которые после закрытия превратили в гостиничные комплексы, где также можно ощутить романтику путешествий железнодорожным транспортом только в более роскошных и комфортных условиях.

1. Высококлассный отель St. Louis Union Station в Сент-Луисе (США)

Более 100 лет железнодорожный вокзал был одним из самых оживленных транспортных узлов Соединенных Штатов (St. Louis Union Station Hotel, США).

Осенью 1894 года в Сент-Луисе открыл свои двери знаменитый вокзал Юнион (Union). Построенное в неороманском стиле (проект Теодора Линка) с эффектными колоннами, высокими арочными потолками, украшенными позолотой, лепниной и фресками, здание вокзала быстро стало самым известным и не только в городе. На фоне других станций вокзал ярко выделялся как привлекательной архитектурной, так и пассажиропотоком.

Теперь величественное здание принимает постояльцев, которые почувствуют на себе железнодорожную романтику (St. Louis Union Station Hotel, США).

Учитывая возраст транзитного узла, неудивительно, что здание и его технические возможности со временем устарели, что привело в 1978 году к его закрытию. Это событие не прошло мимо специалистов HOK (глобальная архитектурно-дизайнерская фирма), увидевших большие возможности в огромных залах, площадях и перронах станции. После ремонта и трансформации стоимостью 150 млн долларов в 1985 году бывший транзитный узел был преобразован в отель с 539 номерами, торговым центром и ресторанами.

В зале ожидания появилось несколько обеденных залов ресторана (St. Louis Union Station Hotel, США).

В здании вокзала обустроено более 500 комфортабельных номеров, некоторые могут похвастаться превосходными видами на новый развлекательный парк с колесом обозрения и аквариумом (St. Louis Union Station Hotel, США).

Сегодня отель, получивший название St. Louis Union Station Hotel, служит гостеприимной площадкой для современных путешественников, желающих познакомиться с городом Сент-Луис и продолжить свои приключения.

https://www.youtube.com/watch?v=6mJWF3KSIac&t=1s

2. Отель The Central Station Memphis в здании ж/д станции Мемфисе (штат Теннеси, США)

Теперь в здании главного железнодорожного вокзала, построенного в 1914 году, находится отель, ставший культурным центром района (The Central Station Memphis Hotel, США).

В музыкальном отеле сохранили элементы, подчеркивающие историческое значение архитектурного объекта, неразрывно связанного с железной дорогой и путешествиями (The Central Station Memphis Hotel, США).

В самом сердце процветающего района Саут-Мейн транспортный узел Центральной железной дороги появился в 1914 году и служил главным объектом, куда стекался народ и не только для поездки. Со временем пространство вокруг него превратилось в культовый, динамично развивающийся район, который со временем потребовал модернизации и выноса вокзала. Благодаря реновации этой части города здание переоборудовали в музыкальный отель с фешенебельными номерами, ресторанами, барами, зонами отдыха и площадкой для выступлений.

Из номеров отеля открывается прекрасный вид на городской пейзаж (The Central Station Memphis Hotel, США). | Фото: centralstationmemphis.com.

Несмотря на изменение функционала, в память о славном прошлом оставили оригинальные неоновые вывески в бывшем зале ожидания, превращенном в вестибюль отеля, осталась и панель с расписанием движения поездов и табло, извещающее о прибытии и отправлении составов, сохранились раритетные скамьи, правда, теперь они вместо зала ожидания установлены у входа в ресторан отеля.

https://www.youtube.com/watch?v=dRg6Aba7ayA

3. Tokyo Station Hotel в бывшем ж/д вокзале (Япония)

Отель в центре Токио, сохранивший великолепную архитектуру и историческое наследие, предлагает гостям современные номера и непревзойденное гостеприимство (Tokyo Station Hotel).

Центральный зал под куполом служит главным вестибюлем обновленного отеля Tokyo Station (Токио, Япония). | Фото: thetokyostationhotel.jp.

Здание Токийской железнодорожной станции Маруноути, расположенное в центре столицы, хранит богатую историю, являясь важным культурным достоянием страны. Открытие вокзала, состоявшееся в 1915 году, предшествовало строительству небольшого привокзального отеля, рассчитанного на 56 мест. Вплоть до начала XXI века Главный железнодорожный вокзал Токио выполнял свою прямую функцию, пока власти не решились на строительство ультрасовременного транспортного узла. Это событие стало началом грандиозной реконструкции исторического здания вокзала, которое превратили в Центр гастрономии (открыто 10 ресторанов, кафе и баров) и роскошный отель со 150 обустроенными по высшему разряду номерами.

Любители гастрономических туров дальше отеля могут не отправляться, поскольку здесь открыто сразу 10 ресторанов, кафе и баров (Tokyo Station Hotel, Япония).

Номера Премиум-класса, помимо роскошной обстановки, порадуют видами на Императорский дворец (Tokyo Station Hotel, Япония).

Отель, отличающийся великолепной архитектурой, ультрасовременными удобствами, банкетными залами и непревзойденным японским гостеприимством, стал местом, где останавливаются не только путешествующие, здесь запросто можно увидеть известных политиков, бизнесменов, писателей и видных деятелей со всего мира.

https://www.youtube.com/watch?v=BItAz1-sUbI

4. Отель Crowne Plaza Indianapolis Downtown Union Station в здании старейшего ж/д вокзала в Индианаполисе (США)

Исторический железнодорожный вокзал прошел две реконструкции, прежде чем превратился в популярнейший отель города под названием Crowne Plaza Indianapolis Downtown Union Station.

Главный зал с 20-метровым арочным потолком превращен в обеденные и банкетные залы ресторана, а переходы – в зоны отдыха (Crowne Plaza Indianapolis Downtown Union Station).

Именно Индианаполис (штат Индиана) являлся авангардом развития железнодорожного транспорта в США, начиная с середины XIX века. В 1853 году сразу 4 железнодорожные компании, которые до этого обслуживали пассажиров собственными силами, открыли первую Union Station (что означает «союзная станцию»), где прямо сквозь кирпичное здание проходило 5 железнодорожных путей. Когда стало понятно, что такой транзитный пункт не справляется с пассажиропотоком, приступили к строительству величественного «Главного дома» Union Station, который в полной мере заменил крошечную станцию в 1888 году. Здание гигантских по тем временам размеров из красного кирпича и гранита было признано одним из лучших сооружений в стиле романского возрождения Америки и лучшим общественным местом города.

Самыми популярными номерами являются настоящие вагоны, названные в честь известнейших людей, побывавших в свое время на вокзале (Crowne Plaza Indianapolis Downtown Union Station).

Примечательно: Президенты Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Франклин Д. Рузвельт, Гарри Трумэн и Дуайт Д. Эйзенхауэр, известнейшие люди – Уинстон Черчилль, Чарли Чаплин, Коул Портер, Джин Харлоу – это лишь малая часть выдающихся личностей, в разные годы прошедших через роскошный главный зал Indianapolis Union Station. Это не преминули использовать при оформлении отельного комплекса, появившегося в конце прошлого века. Отель, предлагающий 273 номера (находятся в административных и вспомогательных помещениях вокзала), больше всего гордится 26 аутентичными номерами-вагонами популярного поезда Pullman. 13 из них все так же стоят на путях, в каждом обустроено по две жилых комнаты, гостиные и ванные с гардеробом. Но самое главное, они названы в честь именитых гостей, при этом их дизайн полностью соответствует духу эпохи и предпочтению известной личности, в честь которой и был назван.

https://www.youtube.com/watch?v=PNvXJ97O21k

5. Отель Radisson Scranton Lackawanna вместо железнодорожной станции Делавэр (штат Пенсильвания, Скрэнтон)

Величественный железнодорожный вокзал, построенный в стиле французского ренессанса, превратили в роскошный гостиничный комплекс (Radisson Scranton Lackawanna, Скрэнтон).

В 1908 году в Скрэнтоне открыли один из самых роскошных железнодорожных вокзалов Америки. Построенный в стиле французского ренессанса архитектурный объект не мог не вызывать гордости у самих горожан и восторг у путешествующих, впервые увидевших такую красоту и величие. К 1970 годам возросшая популярность авиаперевозок привела к закрытию вокзала. Учитывая историческую значимость строения в 1977 году его внесли в Национальный реестр исторических мест США, что поспособствовало сохранности объекта.

В отеле имеются залы для проведения мероприятий в узком кругу ценителей прекрасного (Radisson Scranton Lackawanna, Скрэнтон).

Несмотря на проблемы с безработицей и спада в экономике, захлестнувшей город в начале 80-х, власти приняли решение реконструировать станцию, превратив ее в туристическую достопримечательность и место сбора не только горожан. «По сути, мы хотели привлечь людей, которые потянутся в Скрэнтон, которые никогда не приехали сюда без особой надобности. Отель должен был стать культурным центром, куда обязательно бы захотелось заглянуть прохожим, а гостям – остаться на день другой, чтобы посмотреть наши достопримечательности», — объяснял такие планы мэр Джеймс Макналти в 1982 году.

Роскошные интерьеры удивят даже самых требовательных гостей (Radisson Scranton Lackawanna, Скрэнтон).

По этой причине в здании постарались оставить самые эффектные элементы, подчеркивающие принадлежность к эпохе, в которую оно было построено: мозаичные полы; бронзовые часы на фасаде у входа; витражи Тиффани на потолках; отделку из редчайшего сиенского мрамора; фрески с буколическими пейзажами Grueby Faience и многое другое.

https://www.youtube.com/watch?v=19axMY0OLCk

6. Гостиничный комплекс Chattanooga Choo Choo Hotel вместо заброшенной станции Чаттануга (штат Теннеси, США)

Когда-то магистральный железнодорожный вокзал, теперь уникальное место для незабываемого отдыха (Chattanooga Choo Choo Hotel, США).

Вестибюль со сводчатым потолком представляет собой впечатляющее зрелище, которое чаще всего сравнивают с музеем изящных искусств (Chattanooga Choo Choo Hotel, США).

Железнодорожная станция, открывшаяся в Чаттануге в 1909 году, стала первым транспортным узлом на юге США. А в 1970-х за ненадобностью ее не просто закрыли, власти города планировали демонтировать здание, построенное в стиле бозар, который продолжил традиции итальянского ренессанса и французского барокко в противовес модной неоготики и русскому стилю.

В отеле переплелись красота начала XX и современные развлечения (Chattanooga Choo Choo Hotel, США).

Только энтузиазм и значительные капиталовложения местных бизнесменов спасли здание от сноса и сохранили городу уникальный архитектурный шедевр. Их стараниями в Чаттануге появился многофункциональный гостиничный комплекс, в котором помимо фешенебельных номеров, ресторанов, винного бара, лаундж-зон, СПА-центра и бассейна открыли несколько бутиков, комедийный клуб, студию звукозаписи и обустроили атмосферные номера в пульмановских вагонах, а также разбили потрясающий розовый сад.

https://www.youtube.com/watch?v=7pN6EIaAm90

7. Заброшенный вокзал в Канфранке планируют превратить в отель (Испания)

https://www.youtube.com/watch?v=9L4pvYMAZ5E

В 1928 году на испано-французской границе в поселке Канфранк состоялось открытие грандиозного железнодорожного вокзала, который в то время являлся вторым по величине магистральным объектом Европы. К сожалению, вместо символа международной торговли и сотрудничества, которым он должен был стать после запуска в эксплуатацию, его постигла печальная участь, впрочем, как и многие другие структуры целого континента того периода. Финансовый кризис и военные действия загубили амбициозный проект, который не то, что не стал приносить прибыль, инвесторы так и не смогли вернуть вложенные средства, ведь строительство велось с размахом, поэтому деньги «улетали» очень быстро и в больших количествах.

Вокзал в поселке Канфранк назвали «Горным Титаником» из-за постоянных неприятностей, которые привели к краху (Испания).

В послевоенные годы роскошный вокзал, поистине гигантских размеров (длина лицевого фасада 240 метров!), влачил жалкое существование пока в 1970-х его вовсе не закрыли (после катастрофы). С тех пор великолепный архитектурный объект, построенный в гламурном стиле ар-нуво, стал настоящей «заброшкой», навевающей тоску в столь живописном месте. Справедливости ради, стоит отметить, что власти приграничных регионов всерьез озабочены проблемой и планируют приступить к реставрации, в ходе которой здание вокзала перепрофилируют в многофункциональный комплекс, где будет открыт: 5-звездочный отель, рестораны, Музей железной дороги и несколько магазинов.

Источник: https://novate.ru/blogs/180123/65293/