Очищение огнем: день заступника животных в Испании.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

В ночь с 16 на 17 января в небольшой испанской деревне Сан Бартоломе де Пинарес прошли традиционные празднования, приуроченные ко Дню Святого Антония (Сан Антон) – заступника животных. Местные жители считают, что Святой Антоний покровительствует самым красивым, по их мнению, животным в мире – лошадям. В ночь перед праздником они устраивают игры, во время которых всадники на конях прыгают через огромные костры. Организаторы этих опасных игр полагают, что в ночь на Святого Антония лошади не пострадают.

Древний праздник связан с крупной эпидемией, бушевавшей в этом регионе, в результате которой были истреблены целые стада. С тех пор разжигание костров стало традицией, так как считалось, что дым помогает очистить животных и отогнать злых духов.

Жители деревни Сан Бартоломе де Пинарес истово верят во всемогущество Святого Антония. И все же они перед "огненным купанием" оборачивают мокрыми тряпками самый уязвимый для огня – лошадиный хвост. Гривы лошадей тоже, обычно, укорачивают перед праздником.

К этому празднику испанцы относятся со всей серьезностью. 17 января в городах Испании проходят церемонии благословения домашних животных. Тысячи испанцев приносят или приводят своих любимцев в церковь, и священники окропляют святой водой кошек и собак, черепах и канареек. Домашний скот в этот день резать запрещено, но наряжать не возбраняется.

Торжества в День Святого Антония принимают такой размах, что в Мадриде, например, в последние годы перекрывают для движения транспорта весь центр города. Раньше, в течение многих лет, этот праздник в Мадриде был запрещен именно потому, что шествия граждан с домашними животными создавали невероятные "пробки" в столице Испании. Но в конце 80-х годов прошлого столетия было принято решение возродить традицию.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/17jan2023/luminarias_2023.html