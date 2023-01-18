Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Новинки итальянской моды в Милане.

Фото: Associated Press

Во время недели высокой моды в Милане были представлены новые коллекции таких знаменитых брендов, как Prada, Armani, Fendi, Dolce & Gabbana и многих других.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/16jan2023/italy_fashion_120.html

18.01.2023 - Posted by | Праздник....

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