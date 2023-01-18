Кто они — советские пионервожатые: как их выбирали и чем они занимались

В СССР школьники часто проводили каникулы в пионерских лагерях. А следить за порядком и участвовать в воспитании подрастающего поколения должны быть пионервожатые. Это обычно были юноши и девушки, студенты или молодые преподаватели. Но стать вожатым мог не каждый, так как к этой должности предъявлялись особые требования. Читайте в материале, как можно было стать пионервожатым, что надо было делать и как был организован быт детей в пионерских лагерях.

Кого брали в пионервожатые и когда появилась эта «должность»

Пионервожатые в основном были молодыми, активными людьми. /Фото: rustur.ru

Чтобы стать вожатым, надо было обязательно быть комсомольцем. Работали с детьми студенты педагогических вузов, преподаватели, и лишь изредка представители иных специальностей, даже военных. Когда в 1922 году в стране была создана пионерская организация, появились и вожатые. За два года их количество достигло 11,5 тысяч, а с 1927 года стали проводить интенсивную подготовку — претенденты заканчивали курсы, в том числе республиканские и всесоюзные, посещали семинары.

Начиная с 1937 года вожатым было поручено проводить идеологическую подготовку пионеров. Требования, которые предъявлялись к этим людям были довольно жесткими: вожатый должен был прекрасно знать школьную программу, иметь хорошую физическую форму (без значка ГТО не стоило даже и пытаться), а также обладать знаниями в строевой подготовке. Система профподготовки достаточно часто претерпевала изменения. А в восьмидесятых годах вожатые наконец-то были облачены в единую форму.

Особое развитие пионерские лагеря получили в шестидесятые – восьмидесятые годы. Послать ребенка в лагерь было привычным делом, тем более что многие родители не могли обеспечить хороший досуг своим чадам в силу занятости. Конечно были престижные лагеря, типа «Артека», «Зеркального» или «Орленка», в которые попадали только отличившиеся и активные пионеры. Но и в простых, никому неизвестных местах, дети могли прекрасно отдохнуть. Особенно, если повезло с пионервожатыми. А с ними обычно везло, так как ехали работать молодые, веселые, и еще беззаботные студенты, которые сами еще недавно были детьми.

Чем занимались пионервожатые, и какая ответственность на них возлагали

Пионервожатые следили за тем, чтобы дети выполняли распорядок дня.

Быть пионервожатым было не так-то просто, как может показаться. Этот человек нес личную персональную ответственность за каждого ребенка, отвечая за его здоровье и жизнь. А справиться с шалунами порой было очень непросто. Пионервожатые должны были следить за тем, чтобы дети соблюдали санитарно-гигиенические нормы, вели себя хорошо, по-пионерски, не нарушали распорядок дня, выглядели опрятно… Перечислять можно долго. Кроме того, на плечи вожатых ложилась организационная и воспитательная деятельность.

Они были обязаны организовать четкую систему дежурств и уборок, отследить, чтобы дети посещали секции и кружки, проводить общественные мероприятия. И действовали они не просто так, как покажется правильным, а в соответствии со строгим планом работы. После его разработки следовало согласовать все пункты с начальством, коим для вожатого являлись старшие вожатые и начальники пионерских лагерей.

Пионервожатые были не только в лагерях, но и в школах. Каждый начальный класс имел закрепленного ученика, который был постарше лет на пять-семь. Для того чтобы стать наставником у октябрят, надо было пройти обсуждение на совете дружины. Малышам нравились пионервожатые. Они с удовольствием общалась со старшеклассниками. Хорошие вожатые уделяли своим подопечным немало внимания: организовывали культпоходы в кино и театры, заглядывали в классы на переменке, помогали с учебой и так далее.

Строгий распорядок в пионерских лагерях, который был на самом деле идеальным

Очень часто пионервожатыми работали студенты педагогических вузов. /Фото: regnum.ru

Больше всего детям не нравился строгий распорядок дня в пионерских лагерях. Он был практически одним и тем же по всей стране и представлял собой перечень важных мероприятий, которые пионеры должны были делать все вместе. Ранний подъем в одно и то же время, после чего проводились водные процедуры. Потом дети отправлялись в столовую, чтобы позавтракать. Кстати, питание обязательно было трехразовым. Набегавшись, накупавшись, надышавшись свежим воздухом, пионеры за обе щеки уплетали приготовленную для них еду.

В течение дня проводили различные запланированные мероприятия, а также различные занятия. Утро начиналось, а вечер заканчивался линейкой. Так назывались построения, на которых проводилась перекличка, оглашались важные объявления. Выносились благодарности или, наоборот, «влеплялись» выговоры. Но и свободное время у пионеров было. Они могли потратить его так, как хотели, кончено же, не без хулиганства. А такое случалось нередко, и тогда в обязанности пионервожатого входило «усмирение» шалунов, процесс их «проработки» и достижение общего равновесия.

Вечером детей снова ждали водные процедуры, после чего они расходились по палатам и ложились спать. Ну, естественно, так следовало сделать — после общего отбоя залезть в кровать и мирно заснуть. На самом деле в это время начиналось самое интересное: рассказывали страшные истории, кидались подушками, лазили в окна к друзьям, бегали искупаться в ночном озере и так далее. Вожатым приходилось нелегко. Но чаще всего они справлялись!

Так что же с распорядком: несмотря на то, что он вызывал у школьников недовольство (кому хочется в каникулы рано вставать, читать сложные книги, обливаться холодной водой, есть суп, второе и компот, беспрекословно слушаться старших и так далее), но на деле он был идеальным. Все было просчитано до мелочей. И что приятно, на самом деле большинству пионеров в лагерях нравилось. Ведь это была настоящая романтика: костер, походы, песни под гитару, спектакли, концерты, и, конечно же, первая любовь.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/180123/55277/?fbclid=IwAR11SwXCrMdrTNECCrBGTZ5oyNX8Jj0GglAkitvnmC04SwVWlgYYb4CyV4w