Как художник-самоучка из России рисовал иллюстрации к сказкам и добился мирового признания

Считается, что книги — сродни живым существам. Все они со своим настроением, характером, целью и философией. Поэтому, в современном мире книжной индустрии всегда в тренде были и есть хорошо и интересно проиллюстрированные издания. Особенно это касается литературы для самых маленьких читателей. Сегодня в нашей публикации пойдет речь об удивительном художнике-самоучке, создающем волшебные иллюстрации к сказкам и детским рассказам — Игоре Олейникове, который спустя 42 года перенял пальму первенства у художницы Татьяны Мавриной и получил международную премию Андерсена.

Сказочный мир художника Игоря Олейникова.

Напомним, что Премия имени Ганса Христиана Андерсена, которую также называют Нобелевской премией для детских авторов, по традиции вручается лучшему детскому писателю и иллюстратору раз в два года. Это самая престижная награда в области детской литературы в мире. Она была учреждена в 1956 году, ее единственной обладательницей от России с 1976 и вплоть до 2018 года оставалась художница-иллюстратор Татьяна Маврина.

Сказочный мир художника Игоря Олейникова.

А в 2018-м Международный совет по детской книге объявил список из шести номинантов на премию, среди которых значилось имя нашего соотечественника иллюстратора Игоря Олейникова. Критериями оценок стали эстетические и художественные качества произведений, а также новизна всех работ автора, способность видеть с точки зрения ребенка и умение пробудить детскую любознательность.

Сказочный мир художника Игоря Олейникова.

Имя победителя было объявлено на пресс-конференции на Международной ярмарке детской книги в Болонье. Им-то и стал художник из России, совершенно не имеющий специального художественного образования. Хотя, глядя на талантливые профессиональные работы мастера, в это верится с трудом.

Несколько слов о лауреате

Игорь Олейников — российский художник, аниматор, иллюстратор детских книг.

Игорь Олейников (1953) — российский художник, аниматор-мультипликатор, иллюстратор детских книг. Родился в подмосковном городе Люберцы, окончил Московский институт химического машиностроения. После окончания вуза работал по специальности в проектном институте «Гипрокаучук». В 1979 году устроился на киностудию «Союзмультфильм» в качестве ассистента художника-постановщика, где сразу попал в творческую группу мультфильма «Тайна третьей планеты» режиссера Романа Качанова.

Сказочный мир художника Игоря Олейникова.

Далее последовали «Последняя охота» (1982), «Сказка о царе Салтане» (1984), принимал участие в работе над лентой «Халиф-аист». В 2000 Олейников взял Гран-при на анимационном фестивале «Золотая рыбка». Как художник-постановщик создал фильмы «Мы с Шерлоком Холмсом» (1987), «Сказка о глупом муже» (1986), «Поползновение» (1987), «Сапожник и русалка» (1989), «В поисках Олуэн» (1990) и др.

Сказочный мир художника Игоря Олейникова.

С 1986 года параллельно с работой в анимации Олейников сотрудничал с детскими журналами «Миша», «Трамвай», «Куча-мала», «Улица Сезам», «Шаровая молния», «Спокойной ночи, малыши!», альманахом «Колобок и Два жирафа», а также с различными книжными издательствами. Среди его удивительных работ иллюстрации к книгам: «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Хоббит, или Туда и Обратно» Дж. Р. Р.Толкина, «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распе, «Разные рыбки» и «Разные кошечки» Б. Заходера, «Сказочная история мореплавания» и «Сказочная история воздухоплавания» А. Усачева и еще множество других.

Сказочный мир художника Игоря Олейникова

С 2001 года активно сотрудничает с иностранными издательствами, а с 2004-го Олейников рисует на студии «Солнечный дом». В 2006 году за свои креативные работы получил диплом на Таллиннском триеннале иллюстрации стран Балтии.

А спустя два года художник решил полностью отойти от анимации, и с тех пор работает только как иллюстратор.

Творчество

«Джек и бобовый стебель». / «Иван-дурак».

За 30 лет творческой карьеры Игорь Олейников проиллюстрировал более 80 книг.

Техника, в которой работает мастер — гуашь, бумага. "Гуашью редко кто работает, но я предпочитаю именно её, так как гуашь не высыхает намертво – её всегда можно смыть, обработать, изменить её фактуру (в отличие от акрила, например)",- говорит сам иллюстратор.

Игорь Олейников. «Джек и бобовый стебель».

Глядя на волшебные иллюстрации, выполненные в потрясающе мягкой технике складывается впечатление, что Игорь Олейников рисует не просто с душой, а самой душой. В них столько света, тепла, доброты и истинного таланта, что соприкасаясь с его работами каждый получает поток лучезарной исцеляющей энергетики и необыкновенное эстетическое наслаждение. Каждая иллюстрация художника — полноценная картина, которую можно созерцать бесконечно. Увлекательные композиционные сюжеты буквально вовлекают читателя в удивительный мир воображения художника, который следуя тексту, ведет собственный диалог.

Игорь Олейников. «Джек и бобовый стебель».

К тому же художник сумел своим творчеством сломать стереотипы и устоявшиеся каноны, показав, что классический подход к иллюстрированию не единственный возможный, что в тексте могут быть другие уровни, что, в конце концов, положительный герой может быть не таким уж и положительным, а отрицательный — не таким и отрицательным.

Художник умудряется находить такие вещи в тексте, которые незаметны даже для вдумчивого и внимательного читателя. А в последнее время в творчестве иллюстратора появились новый подход. Теперь каждая иллюстрация настолько правдива и харизматична, она не приукрашивает героев и их поступки, а также происходящие события. В результате чего зритель видит абсолютно иное прочтение привычных всех нам сказок или рассказов.

Игорь Олейников. «Иван-дурак».

"Мне нравится эти места извлекать из текста и выделять. Я ничего не придумываю, просто стараюсь смотреть в самую глубь текста… Берусь не за любую книгу, но только за ту, где есть нерв, напряжение, загадка, динамика. Не люблю каноны в иллюстрировании. У меня нет какого-то особого ритуала вхождения в рабочее состояние. Я просто выбираю ту литературу, которая мне интересна как художнику, а уж вдохновение, или, как я его называю, кураж, приходит само."— говорит художник о процессе своего творчества.

Игорь Олейников. «Иван-дурак».

Его работы буквально пропитаны атмосферой сказочного очарования и душевного тепла, все пространство в композициях насыщено смысловым значением, а герои отображены с теплым добрым юмором.

Игорь Олейников «Приключения мышонка Десперо».

И, наконец, хотелось бы отметить, что роль иллюстратора в книге, пожалуй, больше всего напоминает работу режиссера. Литературный текст для него — тема для неуемной фантазии и импровизаций. И по большому счету профессионализм иллюстратора заключается не столько в его умении рисовать, сколько в его умении подобрать ключ к любой рукописи. А уж с этим у Олейникова никогда не возникало проблем. Каждая его работа — это целое открытие в сказочном мире, за что и любят его маленькие читатели и их родители.

Игорь Олейников «Приключения мышонка Десперо».

Познакомившись с творчеством этого незаурядного мастера иллюстраций, как никогда понимаешь, что настоящий художник это не только мастерство и опыт, полученные в учебных заведениях — это, прежде всего, состояние души человека, которому есть что сказать своему зрителю.

Игорь Олейников «Приключения мышонка Десперо».

Невзирая на то, что в наше время во многих странах Европы книжная графика искусством не считается, а скорее находится на задворках отрасли прикладного искусства, многие художники своим творчеством доказывают обратное.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/060720/46882/