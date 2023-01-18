Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Как художник-самоучка из России рисовал иллюстрации к сказкам и добился мирового признания

Считается, что книги — сродни живым существам. Все они со своим настроением, характером, целью и философией. Поэтому, в современном мире книжной индустрии всегда в тренде были и есть хорошо и интересно проиллюстрированные издания. Особенно это касается литературы для самых маленьких читателей. Сегодня в нашей публикации пойдет речь об удивительном художнике-самоучке, создающем волшебные иллюстрации к сказкам и детским рассказам — Игоре Олейникове, который спустя 42 года перенял пальму первенства у художницы Татьяны Мавриной и получил международную премию Андерсена.

Сказочный мир художника Игоря Олейникова.

Сказочный мир художника Игоря Олейникова.

Напомним, что Премия имени Ганса Христиана Андерсена, которую также называют Нобелевской премией для детских авторов, по традиции вручается лучшему детскому писателю и иллюстратору раз в два года. Это самая престижная награда в области детской литературы в мире. Она была учреждена в 1956 году, ее единственной обладательницей от России с 1976 и вплоть до 2018 года оставалась художница-иллюстратор Татьяна Маврина.

Сказочный мир художника Игоря Олейникова.

Сказочный мир художника Игоря Олейникова.

А в 2018-м Международный совет по детской книге объявил список из шести номинантов на премию, среди которых значилось имя нашего соотечественника иллюстратора Игоря Олейникова. Критериями оценок стали эстетические и художественные качества произведений, а также новизна всех работ автора, способность видеть с точки зрения ребенка и умение пробудить детскую любознательность.

Сказочный мир художника Игоря Олейникова.

Сказочный мир художника Игоря Олейникова.

Имя победителя было объявлено на пресс-конференции на Международной ярмарке детской книги в Болонье. Им-то и стал художник из России, совершенно не имеющий специального художественного образования. Хотя, глядя на талантливые профессиональные работы мастера, в это верится с трудом.

Несколько слов о лауреате

Игорь Олейников — российский художник, аниматор, иллюстратор детских книг.

Игорь Олейников — российский художник, аниматор, иллюстратор детских книг.

Игорь Олейников (1953) — российский художник, аниматор-мультипликатор, иллюстратор детских книг. Родился в подмосковном городе Люберцы, окончил Московский институт химического машиностроения. После окончания вуза работал по специальности в проектном институте «Гипрокаучук». В 1979 году устроился на киностудию «Союзмультфильм» в качестве ассистента художника-постановщика, где сразу попал в творческую группу мультфильма «Тайна третьей планеты» режиссера Романа Качанова.

Сказочный мир художника Игоря Олейникова.

Сказочный мир художника Игоря Олейникова.

Далее последовали «Последняя охота» (1982), «Сказка о царе Салтане» (1984), принимал участие в работе над лентой «Халиф-аист». В 2000 Олейников взял Гран-при на анимационном фестивале «Золотая рыбка». Как художник-постановщик создал фильмы «Мы с Шерлоком Холмсом» (1987), «Сказка о глупом муже» (1986), «Поползновение» (1987), «Сапожник и русалка» (1989), «В поисках Олуэн» (1990) и др.

Сказочный мир художника Игоря Олейникова.

Сказочный мир художника Игоря Олейникова.

С 1986 года параллельно с работой в анимации Олейников сотрудничал с детскими журналами «Миша», «Трамвай», «Куча-мала», «Улица Сезам», «Шаровая молния», «Спокойной ночи, малыши!», альманахом «Колобок и Два жирафа», а также с различными книжными издательствами. Среди его удивительных работ иллюстрации к книгам: «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Хоббит, или Туда и Обратно» Дж. Р. Р.Толкина, «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распе, «Разные рыбки» и «Разные кошечки» Б. Заходера, «Сказочная история мореплавания» и «Сказочная история воздухоплавания» А. Усачева и еще множество других.

Сказочный мир художника Игоря Олейникова

Сказочный мир художника Игоря Олейникова

С 2001 года активно сотрудничает с иностранными издательствами, а с 2004-го Олейников рисует на студии «Солнечный дом». В 2006 году за свои креативные работы получил диплом на Таллиннском триеннале иллюстрации стран Балтии.
А спустя два года художник решил полностью отойти от анимации, и с тех пор работает только как иллюстратор.

Творчество

«Джек и бобовый стебель». / «Иван-дурак».

«Джек и бобовый стебель». / «Иван-дурак».

За 30 лет творческой карьеры Игорь Олейников проиллюстрировал более 80 книг.
Техника, в которой работает мастер — гуашь, бумага. "Гуашью редко кто работает, но я предпочитаю именно её, так как гуашь не высыхает намертво – её всегда можно смыть, обработать, изменить её фактуру (в отличие от акрила, например)",- говорит сам иллюстратор.

Игорь Олейников. «Джек и бобовый стебель».

Игорь Олейников. «Джек и бобовый стебель».

Глядя на волшебные иллюстрации, выполненные в потрясающе мягкой технике складывается впечатление, что Игорь Олейников рисует не просто с душой, а самой душой. В них столько света, тепла, доброты и истинного таланта, что соприкасаясь с его работами каждый получает поток лучезарной исцеляющей энергетики и необыкновенное эстетическое наслаждение. Каждая иллюстрация художника — полноценная картина, которую можно созерцать бесконечно. Увлекательные композиционные сюжеты буквально вовлекают читателя в удивительный мир воображения художника, который следуя тексту, ведет собственный диалог.

Игорь Олейников. «Джек и бобовый стебель».

Игорь Олейников. «Джек и бобовый стебель».

К тому же художник сумел своим творчеством сломать стереотипы и устоявшиеся каноны, показав, что классический подход к иллюстрированию не единственный возможный, что в тексте могут быть другие уровни, что, в конце концов, положительный герой может быть не таким уж и положительным, а отрицательный — не таким и отрицательным.
Художник умудряется находить такие вещи в тексте, которые незаметны даже для вдумчивого и внимательного читателя. А в последнее время в творчестве иллюстратора появились новый подход. Теперь каждая иллюстрация настолько правдива и харизматична, она не приукрашивает героев и их поступки, а также происходящие события. В результате чего зритель видит абсолютно иное прочтение привычных всех нам сказок или рассказов.

Игорь Олейников. «Иван-дурак».

Игорь Олейников. «Иван-дурак».

"Мне нравится эти места извлекать из текста и выделять. Я ничего не придумываю, просто стараюсь смотреть в самую глубь текста… Берусь не за любую книгу, но только за ту, где есть нерв, напряжение, загадка, динамика. Не люблю каноны в иллюстрировании. У меня нет какого-то особого ритуала вхождения в рабочее состояние. Я просто выбираю ту литературу, которая мне интересна как художнику, а уж вдохновение, или, как я его называю, кураж, приходит само."— говорит художник о процессе своего творчества.

Игорь Олейников. «Иван-дурак».

Игорь Олейников. «Иван-дурак».

Его работы буквально пропитаны атмосферой сказочного очарования и душевного тепла, все пространство в композициях насыщено смысловым значением, а герои отображены с теплым добрым юмором.

Игорь Олейников «Приключения мышонка Десперо».

Игорь Олейников «Приключения мышонка Десперо».

И, наконец, хотелось бы отметить, что роль иллюстратора в книге, пожалуй, больше всего напоминает работу режиссера. Литературный текст для него — тема для неуемной фантазии и импровизаций. И по большому счету профессионализм иллюстратора заключается не столько в его умении рисовать, сколько в его умении подобрать ключ к любой рукописи. А уж с этим у Олейникова никогда не возникало проблем. Каждая его работа — это целое открытие в сказочном мире, за что и любят его маленькие читатели и их родители.

Игорь Олейников «Приключения мышонка Десперо».

Игорь Олейников «Приключения мышонка Десперо».

Познакомившись с творчеством этого незаурядного мастера иллюстраций, как никогда понимаешь, что настоящий художник это не только мастерство и опыт, полученные в учебных заведениях — это, прежде всего, состояние души человека, которому есть что сказать своему зрителю.

Игорь Олейников «Приключения мышонка Десперо».

Игорь Олейников «Приключения мышонка Десперо».

Невзирая на то, что в наше время во многих странах Европы книжная графика искусством не считается, а скорее находится на задворках отрасли прикладного искусства, многие художники своим творчеством доказывают обратное.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/060720/46882/

18.01.2023 - Posted by | Креатив...

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