ДВЕРНОЙ МОЛОТОК.

Красивое приспособление, стук которого может сообщить хозяевам о прибытии гостя. Подобный аксессуар всегда демонстрировал высокое материальное положение обитателей дома. Некоторые старинные экземпляры дверных молотков представляют собой настоящие произведения прикладного искусства.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post497615952/