Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ДВЕРНОЙ МОЛОТОК.

Красивое приспособление, стук которого может сообщить хозяевам о прибытии гостя. Подобный аксессуар всегда демонстрировал высокое материальное положение обитателей дома. Некоторые старинные экземпляры дверных молотков представляют собой настоящие произведения прикладного искусства.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post497615952/

18.01.2023 - Posted by | Креатив...

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