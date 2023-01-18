Выставка кошек в Петах-Тикве. Израиль.

Фото: Александр Ханин

В Петах-Тикве, в зале "Голда", клуб любителей кошек Royal Cat Club провел очередную выставку.

Для владельцев домашних питомцев выставка – это повод похвастаться экстерьером и кондицией породистого животного, а для посетителей – место, где можно найти "свою породу" и своего "заводчика".

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/16jan2023/royal_cats_club.html