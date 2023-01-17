Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

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По факту, люди захватили большую часть земли, построили города и изменили природный ландшафт. Зелёные джунгли сменились на каменные и повсюду появились блага цивилизации. Но стоит только человеку оставить свои творения без присмотра, как матушка-природа моментально отвоёвывает свою территорию. Леса поглощают города, разрушают здания и покрывают растительностью железные конструкции. Пользователи Reddit делятся кадрами, на которых планета уничтожает человеческие творения. Предлагаем вам взглянуть на эти впечатляющие снимки!

1. Оставленная китайская деревня

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

2. Качели покрылись мхом

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

3. Заросшие американские горки

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

4. В заброшенных дымоходах выросли деревья

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

5. Мох победил машину

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

6. Заброшенная многоэтажка в бывшей рыбацкой деревне в Кировске

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

7. Торговый центр в Бангкоке, заброшенный в 1997 году

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

8. Священное дерево в Калькутте

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

9. Таинственный вагон

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

10. Лесная находка

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

11. Железнодорожные пути в лесу

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

12. Статуя Будды в мангровом лесу

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

13. Корабль, потерпевший крушение у берегов Магнитного острова

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

14. «Нашли заброшенный офис, в котором вырос мох и появилась плесень»

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

15. Наводнение в Вашингтоне размыло дорогу

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

16. Затерянная дорога в Вашингтоне

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

17. Дом в заброшенном алмазодобывающем городке в Намибии

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

18. Велосипед в Голландии

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

19. Санаторий в Испании

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

20. Заброшенный дом в Норвегии

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

21. «Я плавал на байдарке в эти выходные и нашёл заброшенный мост»

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

22. Красивая лестница в старом отеле

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

23. Заброшенный автомобиль в Пекине

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

24. Заброшенная башня в Португалии

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

25. Мох вырос в трещине велосипедного сиденья

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

26. Старый коттедж в Ирландии

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

27. Заброшенная тюрьма в Эстонии, которая спустя годы ушла под воду

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

28. Заброшенный замок

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

29. Японский боевой самолет времен Второй мировой войны

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

30. Пряничный домик в штате Мэриленд

30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

Источник: voobsheogon.ru

Источник: https://turba-urba.org/30-zavorazhivaiushchikh-foto-na-kotorykh-priroda-pobedila-v-bitve-s-tsivilizatsiei/?fbclid=IwAR3l_d_4ObpvPyP1cXSWMZKZ2fAiP1iM7neT3eLv4nE1_BFHTAPnw5ZCqy8

17.01.2023 - Posted by | Природа...

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