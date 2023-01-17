30 завораживающих фото, на которых природа победила в битве с цивилизацией

По факту, люди захватили большую часть земли, построили города и изменили природный ландшафт. Зелёные джунгли сменились на каменные и повсюду появились блага цивилизации. Но стоит только человеку оставить свои творения без присмотра, как матушка-природа моментально отвоёвывает свою территорию. Леса поглощают города, разрушают здания и покрывают растительностью железные конструкции. Пользователи Reddit делятся кадрами, на которых планета уничтожает человеческие творения. Предлагаем вам взглянуть на эти впечатляющие снимки!

1. Оставленная китайская деревня

2. Качели покрылись мхом

3. Заросшие американские горки

4. В заброшенных дымоходах выросли деревья

5. Мох победил машину

6. Заброшенная многоэтажка в бывшей рыбацкой деревне в Кировске

7. Торговый центр в Бангкоке, заброшенный в 1997 году

8. Священное дерево в Калькутте

9. Таинственный вагон

10. Лесная находка

11. Железнодорожные пути в лесу

12. Статуя Будды в мангровом лесу

13. Корабль, потерпевший крушение у берегов Магнитного острова

14. «Нашли заброшенный офис, в котором вырос мох и появилась плесень»

15. Наводнение в Вашингтоне размыло дорогу

16. Затерянная дорога в Вашингтоне

17. Дом в заброшенном алмазодобывающем городке в Намибии

18. Велосипед в Голландии

19. Санаторий в Испании

20. Заброшенный дом в Норвегии

21. «Я плавал на байдарке в эти выходные и нашёл заброшенный мост»

22. Красивая лестница в старом отеле

23. Заброшенный автомобиль в Пекине

24. Заброшенная башня в Португалии

25. Мох вырос в трещине велосипедного сиденья

26. Старый коттедж в Ирландии

27. Заброшенная тюрьма в Эстонии, которая спустя годы ушла под воду

28. Заброшенный замок

29. Японский боевой самолет времен Второй мировой войны

30. Пряничный домик в штате Мэриленд

Источник: voobsheogon.ru

Источник: https://turba-urba.org/30-zavorazhivaiushchikh-foto-na-kotorykh-priroda-pobedila-v-bitve-s-tsivilizatsiei/?fbclid=IwAR3l_d_4ObpvPyP1cXSWMZKZ2fAiP1iM7neT3eLv4nE1_BFHTAPnw5ZCqy8