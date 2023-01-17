Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Тегеран в снегу. Фоторепортаж из иранской столицы

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Необычно снежная и холодная погода установилась в середине января в Тегеране. Местные власти были вынуждены закрыть школы и детские сады, не работают государственные учреждения и частные предприятия.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/16jan2023/tehran_snow_119.html

17.01.2023 - Posted by | Природа... |

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