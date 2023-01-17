Русский Дисней: Великое призвание и великая любовь Владимира Сутеева

Каждому из нас с детства знаком добрый сказочный мир Владимира Сутеева. Мы с детства листали книги с его рисунками, смотрели созданные им мультфильмы, а игрушки, которыми мы играли, были воплощены по его эскизам. В жизни главного советского мультипликатора было одно большое призвание и одна большая любовь. Призванию он следовал всю свою жизнь – и почти всю жизнь ждал свою любовь.

Иллюстрации Владимира Сутеева.

Сутеев родился в 1903 году в семье московского врача, увлеченного искусством. Отец очень поощрял в детях творческие стремления, устраивал им домашние конкурсы рисования, разучивал с ними песни… С началом Гражданской войны юный Владимир Сутеев был вынужден искать работу. Ему довелось быть и санитаром, и учителем физкультуры, и… художником. Уже в четырнадцать лет он начал рисовать за небольшую плату все подряд – плакаты, схемы, дипломы и грамоты для спортивных соревнований… Чуть позже Сутеев взялся иллюстрировать детские и подростковые журналы, уже в двадцатилетнем возрасте оформлял книги Чуковского и Маршака. В середине двадцатых в советский прокат вышло немало зарубежных фильмов, и Сутеев рисовал к ним афиши. Внушительное количество опубликованных работ позволило ему стать студентом Государственного техникума кинематографии.

Айболит. Иллюстрации Владимира Сутеева.

Это были годы творческих поисков, художественного новаторства, и советская мультипликация делала первые шаги навстречу своему славному будущему. Молодой Сутеев в числе прочих молодых кинематографистов трудился над созданием экспериментальной агитационной ленты «Китай в огне». В 1931 году принял участие работе над первым звуковым мультфильмом в СССР «Улица поперек». А через пять лет он пришел работать на «Союзмультфильм», который стал для него всем – неиссякаемым источником вдохновения, родным домом, спасением и любовью.

Айболит. Иллюстрации Владимира Сутеева.

Ночью 22 июня 1941 года в Комитете кинематографии Сутеев представил свою «Муху-Цокотуху». Сходил с ума от волнения – ведь от решения худсовета зависело не только будущее мультфильма, но во многом и его собственное. «Цокотуха» была одобрена, Сутеев ликовал… А через несколько часов началась война. Спустя два дня после ее начала в составе стрелковой дивизии тридцатисемилетний художник был отправлен на Юго-Западный фронт. В сентябре 1941 года его дивизия оказалась в окружении и героически продержалась до освобождения в марте 1942 года. Сутеев почти никогда не говорил о войне и не оставил практически никаких воспоминаний о тех страшных днях.

В каком-то смысле он не прекращал работать и тогда, его умениям нашлось приложение и в военное время. Известно, что в 1943 году он участвовал в создании обучающих военных картин. В дальнейшем кадры из фильмов «Ориентирование на местности», «Типы вражеских танков», «Уничтожай танки врага», «Борьба с вражескими танками», «Как бороться с замораживанием» вошли в число наглядных пособий отечественных военных училищ.

Иллюстрации Владимира Сутеева.

Возвращение к мирной жизни было нелегким. Брак Сутеева распался, сам он, стремясь забыть ужасы войны, пристрастился к алкоголю… Но спасала работа. Впрочем, работа принесла ему и самое большое счастье, и величайшее в жизни страдание. На «Союзмультфильме» он получил должность режиссера… и встретил там художника-мультипликатора Татьяну Таранович. Именно она работала над мультфильмами «Дюймовочка» и «Серая шейка». Сутеев восхищался ее талантом, ее обаянием, нуждался в ее одобрении… но – не более. Татьяна Таранович была замужем. Счастливо.

«Оставь, она не уйдет от мужа, строй свою жизнь!» — говорили Сутееву коллеги. Он и вправду не оставался в одиночестве – второй женой Сутеева стала его бывшая одноклассница. Говорили, что Сутеев решился на этот брак «от отчаяния», и в этом была своя правда, однако он был верен своей жене до конца, пройдя вместе с ней все, в том числе и самое страшное – последние годы ее жизни, омраченные тяжелой болезнью и параличом. И все это время Сутеев писал Таранович письма, множество страстных и отчаянных писем, на которые она ответила только дважды. Он добавлял к этим строкам, полным счастья и безнадежности, маленькие картинки, где изображал себя утенком, а Таранович – цыпленком. «Золотой мой цыпленок» — так обращался он к любимой.

Иллюстрации Владимира Сутеева.

Спустя два года после встречи с Таранович он расстался… с «Союзмультфильмом», оставив незавершенной картину «Охотничье ружье». С тех пор он очень редко виделся с ней лично и почти никогда – наедине.

Разумеется, он не порвал с профессией окончательно. После своего ухода с должности режиссера Сутеев активно сотрудничал с «Союзмультфильмом» как сценарист – его перу принадлежит около сорока сценариев всенародно любимых мультфильмов. Примерно в то же время Сутеев начал работать с «Детгизом» как иллюстратор. Созданные им образы сказочных персонажей стали образцами для некоторых советских игрушек. В начале пятидесятых была опубликовала первая его книга – «Две сказки про карандаш и краски», встреченная доброжелательно коллегами и критиками. Возобновив карьеру иллюстратора и дебютировав как писатель, он бросил пить и до конца жизни не притрагивался к рюмке. И с сигаретами расстался решительно, в один день, услышав от кого-то, что Таранович не переносит запаха табака.

Елка. Иллюстрация Сутеева.

Елка. Иллюстрация Сутеева.

Сутеева вспоминали как человека жизнерадостного, подчас язвительного, больше всего на свете ценившего дружбу. Он рисовал постоянно, на любом клочке бумаги, на салфетке, где угодно и даже… двумя руками одновременно – этим он любил развлекать своих гостей.

Яблоко. Иллюстрации Сутеева к собственным сказкам.

А судьба уготовила ему долгие и прекрасные десять лет счастья с любимой женщиной. Оба они овдовели, будучи уже очень зрелыми людьми – ему было восемьдесят, ей – шестьдесят семь. И после целой вечности ожидания Сутеев, взяв ее за руку, произнес: «Таня Таранович теперь моя». И каждый их совместный шаг теперь он сохранял в рисунках – Утенок и Цыпленок идут в магазин, Утенок и Цыпленок слушают радио, Утенок и Цыпленок отправились в путешествие… И все было как в сказке – жили они долго и счастливо, а умерли в один… не день, но год. Последними словами Сутеева, уже ослепшего и почти никого не узнававшего, было «спасибо», обращенное к Татьяне.

Текст: Софья Егорова.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/290521/49984/