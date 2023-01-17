Прощание с актрисой Инной Чуриковой
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, которая скончалась 14 января на 80-м году жизни
Портрет актрисы Инны Чуриковой
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Церемония прощания в храме Христа Спасителя
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Актриса Александра Захарова
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Прощание с актрисой в храме Христа Спасителя
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Актриса Надежда Михалкова
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
Муж Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов и сын Инны Чуриковой, актер Иван Панфилов
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Актриса Лия Ахеджакова
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6117/63338
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Сын и муж Инны Чуриковой встали на колени у ее гроба
На прощании с Инной Чуриковой 88-летний Глеб Панфилов принимает соболезнования
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