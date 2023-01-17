Прощание с актрисой Инной Чуриковой

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, которая скончалась 14 января на 80-м году жизни

Портрет актрисы Инны Чуриковой

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Церемония прощания в храме Христа Спасителя

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Актриса Александра Захарова

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Прощание с актрисой в храме Христа Спасителя

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Актриса Надежда Михалкова

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Муж Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов и сын Инны Чуриковой, актер Иван Панфилов

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Актриса Лия Ахеджакова

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6117/63338

*********************

Сын и муж Инны Чуриковой встали на колени у ее гроба

На прощании с Инной Чуриковой 88-летний Глеб Панфилов принимает соболезнования

Читайте на http://WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27453/4707233/