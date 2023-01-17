Зачем мумии восемь саркофагов: От древнеегипетских канопов до русской матрешки

Зачем мумии восемь саркофагов: От древнеегипетских канопов до русской матрешки

Тысячелетиями люди стремились постичь сакральную тайну вечной жизни. Уходя в мир мертвых, они думали, что если сохранят свое бренное тело от разрушительного влияния времени, то как зерна пшеницы смогут возродиться подобно прорастающим росткам. Для чего древние египтяне в погребениях использовали 8-слойные саркофаги, и какое отношение они имеют к русским матрёшкам — далее в обзоре.

Погребальные канопы Древнего Египта — прототип "русской матрешки"

Древний Египет. Канопы раннего царства.

В Древнеегипетском раннем царстве широко были распространены ритуалы захоронения, в так называемых канопах. Они имели форму кувшинов с крышкой в виде человеческой, звериной или птичьей головы. Такие захоронения соответствовали верованиям древних египтян, которые свято верили в жизнь после жизни. Сосуды устанавливались в гробнице возле тела умершего, с целью обеспечить ему магическую защиту.

Сыновья Гора -Хапи, Амсет, Дуамутеф, Квебехсенуф.

Что примечательно, канопы произошли от названия города, расположенного невдалеке от Александрии, жители которого изготавливали их из алебастра, глины, дерева, известняка, а крышки украшали головами богов. Служили канопы для хранения внутренних органов умершего. Перед мумификацией органы тщательно промывали и пропитывали миррой, анисом и луком, а затем заворачивали в тончайшую льняную ткань и опускали в сосуд. Канопы до верха заливали специальный маслом, а тела набивали древесными опилками и мумифицировали.

Древнеегипетская мумия.

И еще немаловажным фактом являлось то, что сопутствующих сосудов должно было быть обязательно четыре, так как эта цифра для древних египтян имела магическое значение. Канопы как четыре стороны света расставлялись в виде квадрата, в центр которого помещался человек.

Сыновья бога Гора, олицетворяющие четыре стихии и четыре стороны света.

Четыре божества предохраняли важнейшие органы, хранящиеся в них, от разложения. Так, ритуальный каноп с забальзамированными легкими умершего сохранял бог Хапи с головой обезьяны-павиана. Амсет (Имсети), имеющий человеческий облик, отвечал за сохранность печени, а Дуамутеф, олицетворяющий шакала, выражал сущность души человека — сознание, психику и в нем хранился желудок умершего. За кишечник отвечал четвертый сын Гора — Кебекснуф, которого изображали с головой сокола.

Древнеегипетские саркофаги для вечной жизни

Древнеегипетские артефакты.

С течением времени египтяне постепенно отошли от захоронений в канопах. Забальзамировав внутренности умерших фараонов, они еще некоторое время помещали их в общий ящик, а позже стали возвращать обратно в мумифицированные тела, которые в свою очередь помещали в несколько саркофагов.

Саркофаг.

Древнеегипетские многослойные саркофаги были созданы по принципу строения зерна, которое являлось символом возрождения из царства мертвых к новой жизни. Так, к примеру, зерно пшеницы, ячменя или ржи в разрезе под микроскопом показывает маленький зародыш, покрытый защитными 8-ю слоями, который по весне прорастет зеленым ростком. И тот факт, что 8 покровов дают зерну долгую сохранность даже на протяжении нескольких лет, пока не появятся благоприятные условия для пробуждения к новой жизни, также свидетельствуют о причастности зерна к идее создания саркофагов. Это подтверждает и обрядовое захоронение зерен в миниатюрном саркофаге, найденное в одной из древнеегипетских гробниц.

Многослойный саркофаг.

Так древнеегипетский ритуал захоронения фараонов воплотил эту тайну продолжения жизни. И мумифицированное тело фараона, как зародыш зерна, начали покрывать семью покровами саркофагов, а восьмым покровом была пирамида, в надежде на то, что придет время таинственного возрождения к новой жизни.

Древнеегипетский саркофаг.

Саркофаг имел значимую роль в жизни древнеегипетской цивилизации. Египтяне считали, что он выполняет роль лодки отправляющей души умерших в царство мертвых на суд к богу Осирису. А представление египтян о потусторонней жизни были в древние времена достаточно романтичными.

Русские матрешки

Первые матрешки.

У многих народов мира зерно также было символом, связанным с продолжением рода, благосостоянием и процветанием. Русские матрешки олицетворяли собой великую сакральную тайну вечной жизни в последующих поколениях, где самая маленькая и есть символ «зародыша живого зерна».

Русские матрешки.

Русская деревянная разъемная кукла была названа матрешкой, по всей видимости, от имени Матрена — самого распространенного женского имени в дореволюционной России, в своей основе несущего слово «матерь». И действительно, матери многодетных семейств были дородными и пышущими здоровьем, а матрешки и по сей день являются символом материнства и плодородия.

Русские матрешки.

Хотя матрешки как таковые возникли немногим более 100 лет тому назад, идея вечной жизни существовала задолго до появления христианства на Руси. Этой идее более нескольких тысяч лет. Стоит лишь вспомнить некоторые былины из русского эпоса о сундучке, яйце и иголке, на кончике которой хранилась жизнь Кащея Бессмертного.

Русские матрешки.

Деревянная разъемная кукла, изюминкой которой был сюрприз внутри, впервые была сделана народным мастером-игрушечником из Сергиева Посада Василием Петровичем Звёздочкиным по эскизу профессионального художника Сергея Васильевича Малютина.

И если первая матрешка состояла из восьми кукол, то уже в 1913 году для выставки в Петербурге мастером народного промысла был выточен комплект из двадцати четырех. Сегодня же встречаются экземпляры, состоящие из семидесяти кукол.

Русские матрешки.

Китайские шкатулки-матрешки

Китайская шкатулка-матрешка.

Каждая страна мира имеет свои традиции, загадки, окутанные мифами, легендами и реальными событиями. Не исключением является и Китай – одна из самых таинственных стран с многовековой историей, достопримечательностью которой является китайская шкатулка-матрешка, скрывающая много неожиданностей и тайн.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/150118/37434/?fbclid=IwAR0R08V62ZYTI3KR4xIkpohYFLioh6I0KjknbbaMSn0v8iHx7_Mzq43bJHI