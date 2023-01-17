Женщины от Omar Ortiz

Бывает так, что фотографии не могут передать всей красочности кадра. А бывает, что картины, написаные маслом, выглядят как живые. Как, к примеру, гипер-реалистичные работы мексиканского художника Омара Ортиса. Чаще всего под прицел кисти маэстро попадают очаровательные женщины. Именно их тела с максимальной детализацией прописаны на холсте. Очень красиво!

Источник: http://www.radionetplus.ru/izobrazhenija/krasivye_kartinki/48818-zhenschiny-ot-omar-ortiz-50-kartin.html