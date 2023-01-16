12 водных скульптур, которые завораживают и пугают одновременно
Субмеханофобия — боязнь искусственных объектов, частично или полностью находящихся под водой. Люди, испытывающие страх при виде подобных объектов больше всего боятся оказаться внутри них и захлебнуться. А ещё им кажется, что оттуда могут выплыть монстры или призраки. Мы подобрали для вас 12 водных скульптур, которые одновременно и завораживают и устрашают.
1. Скульптура «Гигантские руки», выходящая из Большого канала Венеции, привлекающая внимание к изменению климата
2. Подводная «Коллекция Nest», Джейсон деКайрес Тейлор, острова Гили
3. Статуя Посейдона в Испании
4. Змей д’Осеан в Сен-Бревен-ле-Пен, Франция
5. Подводный музей Канкуна
6. Бронзовая статуя Христа из бездны в Сан-Фруттуозо, Италия
7. Статуя в Национальной гавани Мэриленда "Пробуждение"
8. Подводный музей искусства, Карибское море, Мексика
9. Древняя скульптура у побережья Гераклиона, которая находится под водой примерно 2400 лет
10. Океанский Атлант. Подводная статуя на Багамских островах
11. МУЗА, Канкун
12. Подводный Моаи, остров Пасхи
Источник: https://do-slez.com/interesnoe/13489-12-vodnyh-skulptur-kotorye-zavorazhivajut-i-pugajut-odnovremenno.html?fbclid=IwAR2_zMUwjCfYkXfInycov1GQ-lOXZtFJB9_641zY9_ZHmswMIMowEfYeCHU
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