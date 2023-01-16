12 водных скульптур, которые завораживают и пугают одновременно

Субмеханофобия — боязнь искусственных объектов, частично или полностью находящихся под водой. Люди, испытывающие страх при виде подобных объектов больше всего боятся оказаться внутри них и захлебнуться. А ещё им кажется, что оттуда могут выплыть монстры или призраки. Мы подобрали для вас 12 водных скульптур, которые одновременно и завораживают и устрашают.

1. Скульптура «Гигантские руки», выходящая из Большого канала Венеции, привлекающая внимание к изменению климата

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2. Подводная «Коллекция Nest», Джейсон деКайрес Тейлор, острова Гили

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3. Статуя Посейдона в Испании

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4. Змей д’Осеан в Сен-Бревен-ле-Пен, Франция

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5. Подводный музей Канкуна

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6. Бронзовая статуя Христа из бездны в Сан-Фруттуозо, Италия

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7. Статуя в Национальной гавани Мэриленда "Пробуждение"

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8. Подводный музей искусства, Карибское море, Мексика

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9. Древняя скульптура у побережья Гераклиона, которая находится под водой примерно 2400 лет

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10. Океанский Атлант. Подводная статуя на Багамских островах

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11. МУЗА, Канкун

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12. Подводный Моаи, остров Пасхи

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Источник: https://do-slez.com/interesnoe/13489-12-vodnyh-skulptur-kotorye-zavorazhivajut-i-pugajut-odnovremenno.html?fbclid=IwAR2_zMUwjCfYkXfInycov1GQ-lOXZtFJB9_641zY9_ZHmswMIMowEfYeCHU