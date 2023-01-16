Приехал на Байкал — поехал на озёра

Местные жители называют Байкал морем. Байкал — это не какое-нибудь мелкое озеро. Он господин живой, серьезный, со своим характером — разозлится, может и волну поднять, на лодке выйти не пустить, или рыбы не дать. Отправляясь на Байкал, мы думаем, что едем смотреть на красоты великого озера планеты, представляем себе его бескрайнюю водную гладь и прокручиваем в мыслях виденные где-то фотоснимки. Но по факту оказывается, что помимо прекрасного Байкала, самого озера-моря, есть и Прибайкалье, где разнообразие красот просто поражает. Так что Байкал — это не только озеро, это еще и горы, реки, водопады, леса, термальные источники и… другие озера.

Из Утулика мы отправляемся к Теплым озерам, трем братьям, расположенным на границе Иркутской области и Бурятии. У поселка Выдрино сворачиваем на грунтовку и едем 5 километров вдоль реки Снежная до турбазы «Теплые озера на Снежной». Погода налаживается, и облака уже не покрывают небо сплошной пеленой. Первое озеро, которое встречается прямо на территории базы — Изумрудное. Тихое, не потревоженное присутствием человека, в этом фиолетового оттенка вечернем свете озеро выглядит идиллически. На противоположном берегу стоит маленькая часовня. На Изумрудном есть все для летнего отдыха — здесь и пляж, и деревянные настилы, и прокат катамаранов, и даже водная горка. Но в конце сентября здесь почти нет отдыхающих, и можно наслаждаться видом в одиночестве.

Озеро Сказка и озеро Теплое находятся в пяти минутах ходьбы через лес. Последнее местные почему-то называют Мертвым, хотя на картах оно имеет другое название. Оно находится чуть в удалении от базы, на возвышенности, и оттого выглядит более диким и первозданным. Прямо за ним высится гора с безупречно ровными, симметричными склонами. Наверное, поэтому местные жители называют её Шапкой Мономаха. На нее, кстати, можно взойти и увидеть все три озера и водную глядь Байкала как на ладони.

При неспешном путешествии на Теплые озера можно отвести как минимум полдня, но активностей вокруг хватит на несколько дней. Троп для треккинга, как и рек для сплавов здесь великое множество, есть возможности для рыбалки, а завораживающая красота байкальских пейзажей вам будет сниться еще много лет.

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/priekhal_na_bajkal_poekhal_na_ozyora