Как добрый сюрреалист совершил переворот в книгоиздании: Звезда российской иллюстрации Кирилл Чёлушкин
Кирилл Чёлушкин знаком многим россиянам по книге "Японские сказки", изданной в 1990-х годах. Жутковатые и ироничные образы, лица актеров театра Кабуки и странные маски, животные, знакомые и в то же время демонические, пузырящиеся, неспокойные, будто бурлящие камни и облака… Однако в сферу книжной иллюстрации он, один из самых дорогих художников России, попал практически случайно — и давно вышел за ее пределы.
Иллюстрация Кирилла Чёлушкина.
Чёлушкин, пожалуй, один из самых известных российских иллюстраторов. Он родился в Москве в 1968 году. Чёлушкин получил архитектурное образование, окончил МАРХИ — Московский архитектурный институт. Как ни странно, в числе своих вдохновителей знаменитый иллюстратор называет множество современных архитекторов — отца хай-тека Питера Кука, Фрая Отто с его бионическими экспериментами и мембранными стенами, покрытыми плесенью… МАРХИ привлек его системным подходом к изучению культуры и искусства — и отсутствием идеологического давления. Там существовала и студенческая взаимоподдержка, и возможность участвовать в выставках, и множество вариантов "вхождения" в профессию…
Он начал заниматься иллюстрацией еще в годы учебы в МАРХИ, на первых курсах — ради интереса. Когда вышла первая книга "Японских сказок", он имел не такое уж глубокое представление о культуре Японии и опирался на традиционное китайское, а не японское, искусство. Иллюстрации ко второму изданию, появившемуся спустя шесть лет, были гораздо более проработанными — художник к тому времени с головой погрузился в изучение костюма, оружия, быта японцев. "Японские сказки" с иллюстрациями Челушкина были выдвинуты на Biennial of Illustration Bratislava — крупнейший в мире и самый авторитетный форум в области иллюстрации. Эта работа попала на все значимые выставки и форумы, завоевала великое множество наград и принесла Чёлушкину контракты с зарубежными издательствами — что удивило самого художника.
Иллюстрации к японским сказкам покорили публику по всему миру.
Иллюстрации к японским сказкам.
Иллюстрации к японским сказкам.
К середине нулевых Чёлушкин, по его словам, "прошел все типы отношений" с издательствами по всему миру — и ощутил, что работа в качестве иллюстратора начинает его истощать. Он разорвал отношения со всеми издательствами, с которыми сотрудничал — мирно и вежливо, но ощущая, что захлопывает за собой дверь. Однако довольно скоро он пришел к мысли создать собственное издательство — так появились Chelushkin Handcraft Books. Чёлушкин видел, что отечественное книгоиздание находится в тупике — и организация собственного предприятия стала для него и бунтом против сложившейся ситуации, и дерзким экспериментом, и развлечением. Издательство декларирует, что современные печатные технологии позволяют производить продукт, выдающийся по своим качествам — и нельзя этим не воспользоваться. Продукция издательства действительно оказалась высококачественной и эстетичной, хотя реализовать удалось не все проекты. Челушкин мечтает выпустить серию литературы ужасов — и у него в запасе еще десяток идей.
Чёлушкин, помимо иллюстрации, работал с Гарри Бардиным над созданием мультфильма "Гадкий утенок" в качестве художника-постановщика, а еще — нашел свое место и в области современного искусства.
В 2004 году в Москве он представил скандальные живописные работы с изображением откровенных сцен и архитектурных сооружений — так художник выразил свое отношение к появлению в России цензуры. Также он создал серию из семи широкомасштабных графических панно под общим названием "Адаптация", где исследует тему символического взаимодействия города и человека.
Работа из серии Adaptation.
Важный источник вдохновения для художника — это кинематограф. Неореалисты, режиссеры "новой волны", Андрей Тарковский, Владимир Кобрин, Алексей Герман… Чёлушкин и сам мечтает снять собственное кино, но на сегодняшний день пробовал себя в области видеоарта, мэппинга, создавая пенопластовые скульптуры с проецируемым на них видеоизображением. Чёлушкин в своих интервью часто говорит, что язык живописи себя исчерпал.
Невозможность превзойти мастеров прошлого — веская причина, чтобы не заниматься чем-то привычным, а искать собственный, принципиально новый путь. Быть современным художником — значит, создавать нечто, что еще не стало"классическим искусством", нечто, к чему зритель еще не готов. Пенопластовые скульптуры, оживленные видеоартом, разошлись по галареям зарубежных коллекционеров. Такова судьба многих работ Чёлушкина — он с 1990-х годов активно выставляется за границей, в Азии и Европе, знаком со всеми известными французскими галеристами, снискал успех у американской публики.
Иллюстрации к литературным произведениям.
Он работал и с американскими издательствами, создавая иллюстрации к известным произведениям классиков американской литературы. В России же издано не так уж много книг с его иллюстрациями — два сборника японских сказок и две книги Толкиена (их выхода пришлось ждать целых двенадцать лет!). Как предприниматель, Челушкин выпустил еще несколько книг. Они написаны и проиллюстрированы им самим — и повествуют о фантасмагорических приключениях девочки Алисы, значительно отличающейся от кэрролловской, но погруженной в ту же безумную, алогичную атмосферу.
Иллюстрации к книгам Толкиена.
Художника еще со студенческих лет привлекают новые технологии, он внимательно следит за развитием сферы проектирования виртуальной реальности и мечтает о создании жидкого экрана. Впрочем, в собственном творчестве использует вполне консервативные методы — по его словам, "простой, как мычание, язык рисунка". Холст, краски, ножи и наждачная бумага для создания выразительной текстуры — основной инструментарий иллюстратора, никакой компьютерной графики, цветных точек растра и стилуса вместо кисти. Холст становится основой для грядущего произведения потому, что бумага и картон не выдерживают экспериментов художника. Сочетание сложных текстур и виртуозное владение линией, острая характерность персонажей, совмещение образом, диспропорциональность на грани гротеска, наслоение образов, неожиданные детали, сюрреализм и сложный, стертый колорит — все это Чёлушкин-иллюстратор.
Текст: Софья Егорова.
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