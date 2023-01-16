Какие секреты раскрыла родителям 114-летняя педиатр, спасшая мир от коклюша: Лейла Денмарк

Когда педиатр Лейла Д. Денмарк в последний раз вышла из своего кабинета, это был не просто уход на пенсию пожилого доктора, а важное историческое событие, ведь на тот момент она была старейшим из практикующих врачей. Госпоже Денмарк тогда стукнуло 103 года, она, жила в трех столетиях и была человеком, который видел медицину со времен, предшествующих иммунизации. Доктор Денмарк участвовала в разработке вакцины от коклюша. Ну а её светы по воспитанию и уходу за детьми до сих пор предаются из уст в уста.

Единственная девушка в классе

Последний кабинет госпожи Денмарк – деревенский дом XIX века – резко контрастировал с кабинетами современных врачей. Здесь не было обилия диагностического оборудования, но были уют, любовь и теплота. Доктор Денмарк пользовалась простыми медицинскими атрибутами: стетоскопом, отоскопом, манжетой для измерения артериального давления и химикатами для анализа мочи и определения гемоглобина. Но главными ее инструментами были пытливый ум, врачебная интуиция, опыт и, конечно, терпение и умение выслушать ребенка и родителей.

Лейла более 70 лет лечила детей.

Лейла родилась в штате Джорджия в 1898 году. Она выросла на ферме и всегда хотела лечить и помогать. В детстве ей довелось ухаживать за цыплятами и раненым бычком.

После окончания колледжа Бесси Тифт и двух лет работы преподавателем естественных наук Лейла поступила в медколледж Университета Джорджии. Она была единственной девушкой в классе, где, кстати, обучалось полсотни молодых людей. А когда, окончив университет, выйдя замуж и переехав в Атланту, она поступила работать в новую детскую больницу, была там единственным интерном.

Лейла Денмарк в юности и в преклонные годы.

Победила коклюш, работая в больнице для бедных

После рождения дочери, в 1930 году, Лейла открыла частную педиатрическую практику. Сначала она принимала у себя дома, а затем, в течение 71 года, в кабинете, объединенном с ее домом в Атланте, после чего работала в Сэнди-Спрингс и, наконец, в Форсайте (Джорджия).

За десятилетия работы врачом Лейла Денмарк не только приняла тысячи частных пациентов, но и более пятидесяти лет в качестве волонтера лечила ребят в Центральной пресвитерианской детской клинике, обслуживающей семьи бедняков в центре Атланты. Именно во время своей работы там она приняла активное участие в поиске вакцины против коклюша – смертоносной на тот момент болезни, унесшей жизни множества малышей. С тех пор эта вакцина спасла тысячи жизней детей во всем мире.

В её кабинете не было крутой аппаратуры, но она всегда знала, в чем причина болезни ребёнка. /Фото:drleiladenmark.com

Кстати, одним из первых маленьких пациентов, на которых испробовали лечение коклюша Лейла и ее коллеги, стала ее дочка, поскольку в тот момент она как раз подхватила это опасное заболевание.

Книга советом выходила 16 тиражами

У доктора Денмарк было множество наград, в том числе престижная премия Фишер за работу над вакциной против коклюша. Однако лучшей наградой для нее было видеть, как малыши из болезненных и худеньких превращаются в цветущих, здоровых и счастливых. И когда родители, действительно, понимают, что нужно для этого сделать.

Лейла Денмарк во время приёма.

В конце 1950-х педиатр стала записывать на бумаге свои идеи по воспитанию и уходу за детьми. Все они вошли в ее книгу «У каждого ребенка должен быть шанс», которая была опубликована в 1971 году с обновленным переизданием в 1980-х. На данный момент книга выпускалась уже 16 раз, и всегда тиражи моментально расходились.

В этой книге госпожа Денмарк развеяла множество устоявшихся мифов – например, о том, что детский плач вреден. Она доказала, что он идет малышам на пользу, поскольку развивает легкие. А еще она объясняла, что гораздо важнее давать ребенку свежие фрукты и овощи, чем коровье молоко, которое в те годы считали самым полезным из всех детских продуктов. В целом книгу можно охарактеризовать так: это разумные советы, основанные на здравом смысле. И хотя ее рекомендации всегда работали безотказно, она предостерегала родителей: следуйте им не слепо, а с умом, с учетом особенностей своего ребенка.

Ей советам следовали десятки тысяч родителей.

Доктор Денмарк всегда была человеком скромным. Она не гналась за славой, и хотя в возрасте 80-90 лет её особенно часто просили об интервью СМИ, она никогда не чувствовала себя звездой. Но говорить об уходе за детьми, о родительстве, о педиатрии она была готова часами, ведь ей, педиатру с более чем 70-летней практикой, было что рассказать журналистам и молодым папам и мамам.

В своей медицинской практике доктор Денмарк всегда фокусировалась на причине болезни, а не только на лечении её симптомов. Для этого она часами беседовала с родителями о правильном питании, профилактике заболеваний, прививках и, самое главное, о грамотном воспитании ребенка и важности дисциплины.

Она могла часами беседовать с родителями, чтобы докопаться до сути. /Фото:drleiladenmark.com

В сравнении с другими частными врачами педиатр Лейла Денмарк брала за свои услуги совсем мало. Однако она никогда не стеснялась в выражениях, если видела, что родители игнорируют ее советы и плохо выполняют свои обязанности.

Секрет долголетия

Помимо медицины, доктор Денмарк любила читать, играть в гольф, путешествовать, заниматься садоводством, шить (большую часть своей одежды она создала сама) и наводить домашний уют для себя и близких.

Супруг её умер в 1990 году и с 2004-го она проживала вместе с дочерью. Скончалась госпожа Денмарк в возрасте 114 лет. У нее остались два внука и два правнука.

Доктор Денмарк была жизнелюбкой.

В чем секрет долголетия педиатра Лейлы Денмарк? Поскольку дело точно не в генетике (ее мать умерла в 45 лет, а отец – в 60 с небольшим), причина – в позитивном и доброжелательном настрое, любви к жизни и к своему делу. По крайней мере, так утверждают внуки выдающегося педиатра.

Кстати, муж госпожи Денмарк прожил тоже немало – 91 год, и причиной его долголетия близкие называют именно то, что он всю жизнь прислушивался к ее советам.

Доктор и её супруг.

– Жизнь человека сокращают прежде всего нелюбимая работа и уныние, – любила говорить врач.

Пока госпожа Денмарк была в силах ставить автографы на своих книгах, она всегда добавляла к названию еще одно предложение, и тогда оно звучало так: «У каждого ребенка должен быть шанс. Сделайте всё, что в ваших силах, чтобы помочь». Это было и всегда будет ее посланием родителям во всем мире и её жизненным девизом.

Ребёнку надо дать шанс, и во многом это зависит от родителей. /Фото:drleiladenmark.com

Даже сейчас, после её смерти, у родителей есть возможность заказать книгу знаменитого педиатра. Люди, которые хранят память о Лейле Денмарк и заботятся о её медицинском наследии, поясняют, что средства от продажи книги идут не только на компенсацию расходов по печати и пересылке, но и на помощь Детскому здравоохранению Атланты.

В истории есть ещё один выдающийся доктор, однако отношение к нему у современных родителей неоднозначное. Если одни считают его советы по уходу за детьми полезными, то другие являются его ярыми противниками. В любом случае, судьба этого человека трагична: поначалу будучи воспринят как гуру, в последние годы он жил чуть ли не в забвении. Кстати, его даже обвиняли в появлении поколения хиппи.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/160123/55261/