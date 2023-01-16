Дом-мечты в Боинге 727: как инженер-новатор вывел жилую архитектуру на новый уровень

Boeing 727 — это последнее, что можно ожидать увидеть на живописной лесной поляне. Но такое зрелище вполне доступно среди вечно зеленых сосен штата Орегон, где более 20 лет обитает инженер-электрик на пенсии – Брюс Кэмпбелл, решившийся на эксперимент. Прикупив списанный авиалайнер Boeing 727, он увлеченно и настойчиво занимался трансформацией внутреннего пространства пока не превратил его в необычную загородную резиденцию. Чтобы узнать, насколько оправданы такие усилия, авторы Novate.ru предлагают приоткрыть дверцу люка и узнать действительно ли домовладелец-новатор вывел жилую архитектуру на новый уровень.

Дом-мечты в Боинге 727: как инженер-новатор Брюс Кэмпбелл вывел жилую архитектуру на новый уровень (Портленд, штат Орегон). | Фото: loveproperty.com.

55 лет назад предприимчивый американец приобрел 4 гектара земли в пригороде Портленда и засадил их соснами (вид на дом-самолет сверху, штат Орегон).

Более 20 лет любители эко-туризма во время прогулок по сосновому бору, который появился среди поля благодаря стараниям еще юного Брюса, могут наблюдать более чем странную картину – на живописной поляне в окружении мощных сосен «приземлился» Боинг 727. Как оказалось, это не обман зрения и не авиакатастрофа, а жилая резиденция инженера-новатора, который после выхода на пенсию решил обосноваться в сельской местности Орегона. Инженер-электрик Брюс Кэмпбелл (Bruce Campbell), всю свою трудовую жизнь, обслуживающий здания аэропортов, настолько расстраивался по поводу отправки авиалайнеров в «утиль» (после списания с полетов), что решил дать второй шанс хотя бы одному из них.

Так выглядел красавец Боинг 727 до того, как навсегда приземлился на лесной поляне (Портленд, штат Орегон).

В 1999 году Брюс подыскал нужную модель, выложил 100 тыс. дол. за красавца Boeing 727 греческих авиалиний. На момент списания летательного аппарата он находился в одном из аэропортов Японии, что стало не только главной причиной задержки, но и вызвало дополнительные траты, которые в итоге (вместе с преобразованиями) повысило его стоимость еще на 120 тыс. дол. Львиная доля этих средств ушла на доставку его в аэропорт Хиллсборо (в Орегоне), а также на аренду площадки для временного размещения и перемещение лайнера на тягаче в лесную зону (для этого специалистам пришлось демонтировать крылья, турбины и хвостовую часть летательного аппарата).

На постоянное место самолет доставили в полуразобранном виде, чтобы можно было его транспортировать по автодорогам (Портленд, штат Орегон). | Фото: bugaga.ru.

Примечательно: Брюс Кэмпбелл не имеет семьи и до выхода на пенсию не обзавелся постоянным местом жительства, ведь покупка дома привязала бы его к одному месту, а так он всю свою жизнь провел в командировках по разным аэропортам. Если в Японии, где чаще всего работал, он арендовал небольшую квартиру, то в Орегоне он жил в скромном мобильном домике, копя деньги на приобретение недвижимости. Но до выхода на пенсию, нужной суммы все равно не оказалось, и чтобы не влезать в кабалу ипотеки, ведь с молодости он отвергал идею жить в долг, решил доказать на своем примере, что мощным крылатым красавцам можно и нужно давать вторую жизнь, превращая их в жилые дома, ну на худой конец рестораны или отели (всяко лучше, чем разрезать их на мелкие кусочки и перерабатывать).

В процессе переоборудования авиалайнера новый владелец постарался оставить первозданный вид, убрав даже панели, чтобы подчеркнуть техническую составляющую (Портленд, штат Орегон). | Фото: loveproperty.com.

Энтузиаст давно вынашивал план спасения летательных аппаратов. Брюс во время перелетов и рабочих процессов увидел огромный потенциал Боинга 727, вместимость салона и кабины экипажа которого (если убрать кресла) обеспечивают 99 кв. метрами полезного пространства. А если к этому прибавить еще два больших грузовых отсека и блоки для оборудования, то в дополнение можно получить достаточно вместительные системы хранения.

Конструкция самолета более надежна нежели дом из традиционных строительных материалов (Портленд, штат Орегон). | Фото: bugaga.ru.

Но главное достоинство сверкающих на солнце авиалайнеров – их надежность и долговечность (в качестве жилища), ведь ни один традиционный строительный материал не сможет соперничать с техническими характеристиками обшивки, из которой делают самолеты. Сплав алюминия, нержавеющая сталь и титан куда лучше переносят повышенную влажность, они прекрасно противостоят неблагоприятным климатическим условиями, им не страшны пожары (как деревянным конструкциям), да и насекомые их не могут повредить. Все эти характеристики вызывает еще большее недоумение у Брюса, почему люди так бездарно распоряжаются судьбой идеальной структуры, которую без особых усилий и капиталовложений можно превратить в комфортабельное жилище.

Турбины самолета можно использовать в качестве уединенной зоны отдыха или пункта наблюдения (Bruce Campbell, штат Орегон).

Невероятно прочные самолеты рассчитаны на долгий срок службы даже если они уже не пригодны к полетам, ведь для дома, надежно зафиксированного на опорах, его летные характеристики ни к чему. А вот электрическая разводка, установленные светильники, системы кондиционирования и обогрева, резервуары для воды, подведенные коммуникации, туалеты, герметичные окна, не пропускающие шумы и пыль, прекрасная тепло- звукоизоляция и еще много положительных нюансов, которые точно пригодятся в хозяйстве. Остается лишь приложить немного усилий, чтобы произвести некоторые модификации, особенно если хозяин непритязателен к роскоши и не считает, что жилище должно быть забито мебелью и бытовой техникой под завязку. Именно таким человеком является Брюс Кэмпбелл, который привык довольствоваться малым. Конечно же, пришлось немало потрудиться, чтобы превратить самолет в дом своей мечты, но результат его порадовал и вдохновил.

Вход в дом-самолет осуществляется с помощью подсвечиваемой подъемной лестницы, которую можно в любой момент убрать, превращая жилище в неприступную крепость (Bruce Campbell, штат Орегон).

Для начала нужно было вернуть на место крылья и хвостовую часть, затем очистить салон, демонтировав большую часть кресел, добавить некоторые коммуникации в виде водопроводных труб для подключения стиральной машины, раковины в кухонной зоне, установки импровизированного душа и водостока для дополнительного оборудования, а также водонагревателя, чтобы иметь минимальный набор привычных для современного человека удобств.

Кабину экипажа энтузиасту далось восстановить полностью (Bruce Campbell, штат Орегон).

Еще энтузиаст, который является сторонником сохранности и рациональных трансформаций авиалайнеров, решил практически без изменений оставить панель управления в кабине пилота. Правда, ее пришлось восстанавливать, ведь при списании Boeing 727 все рабочие навигационные системы и аппаратуру попросту сняли, оставив зияющие дыры, которые нужно было заполнить хотя бы макетами, чтобы сохранить соответствующую объекту атмосферу. Брюсу удалось найти и заменить многие из недостающих элементов панели, максимально точно воссоздав первоначальную установку, что позволило сделать пространство кабины главной изюминкой теперь уже жилого дома.

Прозрачными акриловыми панелями Брюс Кэмпбелл заменил напольное покрытие (Портленд, штат Орегон). | Фото: loveproperty.com.

Теперь гости Брюса могут узнать, что же прячется под напольным покрытием салона самолета Боинг 727 (Портленд, штат Орегон). | Фото: factsmaniac.blogspot.com.

Без изменений были оставлены герметичные окна, пропускающие много естественного света внутрь оригинального жилища, специфику которого, новоиспеченный домовладелец решил ярко подчеркнуть, заменив напольное покрытие прозрачными акриловыми панелями, открывающими техническую «начинку» авиалайнера и часть грузового отсека. Такие тонкости никогда не смогут увидеть путешествующие воздушным транспортом, зато у гостей Брюса появляется просто уникальная возможность. А гостей он любит принимать и даже устраивает экскурсии для известных блогеров и журналистов, которые с удовольствием снимают видеоролики о его детище.

Зона гостиной, которую легко превратить в домашний кинотеатр (Портленд, штат Орегон). | Фото: designerdreamhomes.ru.

Жилое пространство, которое можно использовать в качестве спальни (Bruce Campbell, штат Орегон).

Если говорить о распределении жилого пространства, то Брюс особо мудрствовать не стал. Ни перегородок, ни строгого зонирования жилых зон здесь вы не увидите. Сразу после входа в самолет предусмотрена гостиная, где сохранились пассажирские кресла, так как они распложены в салоне во время полета. Вся нехитрая мебель расставлена вдоль стен фюзеляжа и находится ближе к задней части самолета, поскольку именно там обустроено основное жилое помещение. Здесь он спит на самодельном диване, который можно раскладывать для сна, а можно и не утруждать себя, поскольку мужчина живет один.

Большой стол выступает в роли обеденной зоны и мастерской, где хранится огромное количество деталей и приборов (Bruce Campbell, штат Орегон).

Так называемая зона столовой больше похожа на мастерскую, где главным элементом является стол и стеллажи, на которых разложены различные детали и приборы. Их он использует для дальнейших преобразований, ведь несмотря на то, что прошло уже более 20 лет как самолет был приобретен и началась трансформация, Брюс что-то еще мастерит и переделывает, когда живет в Орегоне. Оказывается, в своем Boeing 727 он обитает только 6 месяцев в году, остальное время проводит в Японии.

А вот и скромная кухня, совмещенная с прачечной (Портленд, штат Орегон). | Фото: factsmaniac.blogspot.com.

Сервировочная тележка превратилась в мини-кладовую (Портленд, штат Орегон). | Фото: factsmaniac.blogspot.com.

Ну а пока он находится в загородном особняке-самолете в пригороде Портленда, Брюс может наслаждаться красотой природы в комфортных условиях, пусть даже совсем непривычных для большинства людей. Но для него достаточно небольшой кухни, где можно приготовить простые блюда с помощью микроволновой печи и тостера или попросту перебиться на консервах, запасы которых хранятся на сервировочной тележке Boeing 727. Посуду, фрукты и овощи можно помыть в раковине, а содержать вещи в чистоте помогает стиральная машина с функцией сушилки.

Туалеты остались на месте, только подключили к проточной воде, которую насосы качают из скважины (Портленд, штат Орегон). | Фото: designerdreamhomes.ru.

Импровизированный душ вполне устраивает домовладельца (Bruce Campbell, штат Орегон).

Также в авиалайнере сохранилось два стандартных туалета, а вот импровизированный душ сделан из небольшого поддона, который мастер обернул пластиковой панелью, получилась такая себе примитивная душевая кабина посреди салона. Когда-то такая конструкция душевой служила временным решением, но непритязательному хозяину нравится его простота, и он решил, что этот вариант вполне уместен и ничего менять не стал.

https://www.youtube.com/watch?v=0zAKytsBXO0

Несмотря на более чем скромное убранство жилища холостяка, увлеченного идеей дать вторую жизнь самолетам, внешне он выглядит очень даже внушительно и презентабельно. Да это и понятно, кто из нас не восхищался красотой и грациозностью стальных птиц, а если их увидеть в окружении вечнозеленых сосен, то случайные путники получают массу удовольствия от увиденного. Особенно впечатляет неожиданное зрелище в дни концертов, которые Брюс организовывает на правом крыле авиалайнера. Это довольно популярные мероприятия, удачно названные «Концерт на крыле», дают возможность всем желающим не только насладиться живой музыкой в окружении хорошо подросших сосен, но и посетить неординарный загородный дом, чтобы своими глазами увидеть преимущества альтернативного жилища.

Владелец на крыле дома-самолета частенько организовывает концерты, приглашая местные рок-группы (Портленд, штат Орегон). | Фото: bugaga.ru.

Ну а сам владелец продолжает мечтать и планирует покупку еще одного самолета, чтобы начать его модернизировать в Японии, где он проживает оставшуюся половину года. По его мнению, такие жилища, в условиях постоянных землетрясений и угрозы затоплений в Стране восходящего солнца, должны быть более чем актуальны, ведь Boeing 727 (и не только) могут находиться долгое время на плаву, поэтому их запросто можно использовать в качестве защитных укрытий для районов, часто страдающих от экологических катастроф. Брюс надеется изменить отношение к летательным аппаратам, показывая на примере своего жилища, что вместо того, чтобы уничтожать вполне практичные и полезные транспортные средства, мир должен принять самолеты и перепрофилировать их, обеспечив нуждающихся довольно надежной крышей над головой.

Источник: https://novate.ru/blogs/150123/65262/