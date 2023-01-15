Чем покоряют читателей современные «книжки с картинками» отечественных иллюстраторов

Мы ностальгически вздыхаем, глядя на страницы старых изданий с иллюстрациями – как мастерски управлялись художники книги с линией и цветом, какие прекрасные образы создавали! Однако и сегодня иллюстраторы продолжают удивлять поклонников «книжек с картинками», детей и взрослых. И многие из них – наши соотечественники.

Кирилл Челушкин: сюрреализм и японские сказки

Иллюстрации Кирилла Челушкина.

Имя Кирилла Челушкина известно отечественным книголюбам по иллюстрациям к японским сказкам. Книга с таким названием и его виртуозными, сюрреалистическими, мрачными работами, основанная по большей части на квайданах, нежели сказочных историях, вдохновила на творческие свершения целое поколение молодых художников.

Челушкин – архитектор по образованию, большое влияние оказала на него современная высокотехнологичная архитектура, мэппинг, научная фантастика и отечественное артхаусное кино.

Иллюстрации Кирилла Челушкина.

Помимо иллюстрации, Челушкин создает и полотна в смешанной технике на философские и остросоциальные темы – они посвящены коллективной памяти, образам прошлого и настоящего, реакции мыслящего человека на политические события современности.

В 2010-х годах Челушкин основал собственное издательство — Chelushkin Handcraft Books, целью которого было возрождение искусства иллюстрированной книги. В последнее время художник живет и работает во Франции. Работы Челушкина хранятся в музеях и частных коллекциях в России, США, Франции, Венгрии, Германии и Японии.

Самое громкое имя отечественной иллюстрации: Антон Ломаев

Иллюстрации Антона Ломаева.

Антон Ломаев в мире современной иллюстрации приобрел статус культовой фигуры. Родился он в Витебске, однако в 1982 году переехал в Санкт-Петербург, где живет и по сей день. Вместе с супругой он открыл издательство «Лорета», где выходят книги с его иллюстрациями. Едва ли не все самые известные серии издательства «Азбука» проиллюстрированы им – книги Дианы Уинн Джонс и Марии Семеновой, «Рэдволл» Джейкса и многие другие. Кажется, для Ломаева нет недоступных жанров или слишком сложных авторов – он создавал образы героев и Ганса Христиана Андерсена, и Артура Конан-Дойля… Сотрудничал Ломаев и с зарубежными издательствами.

Иллюстрации Антона Ломаева.

Работы Ломаева отличает потрясающая детализация, убедительная материальность, индивидуальность и живость мимики персонажей, великолепно проработанные фоны, костюмы, интерьеры, выверенный баланс академического подхода и авторского графического языка.

Добрые сказки Алены Наливкиной

Иллюстрации Алены Наливкиной.

Алена Наливкина, по ее собственным словам, рисовала практически с рождения. Бумагу «переводила кипами» – и неудивительно, что довольно быстро нашла свою творческую индивидуальность.

Иллюстрации Алены Наливкиной.

Алена преподает на кафедре дизайна Оренбургского государственного университета и широко известна как художник-график. Она работает в смешанной технике, используя плотную бумагу с выраженной текстурой, гелевые ручки (ее самый любимый инструмент со студенческих лет!), линеры, цветные карандаши высокой мягкости. Впрочем, готова она рисовать буквально на всем – на обрывках листов, в блокнотах, на салфетках… Художница отдает предпочтение линии – однако и цвет в ее работах сложен и нежен, он завораживает и манит зрителя. Образы ее героев мягки и очаровательны, часто одеты в старинные европейские костюмчики и увенчаны необычными шляпами, а в фантазийных городских пейзажах можно увидеть отсылки к архитектуре Санкт-Петербурга, Парижа, Амстердама.

Уютный быт Екатерины Бауман

Иллюстрации Екатерины Бауман.

Екатерина Бауман – художница из Санкт-Петербурга. По образованию она архитектор, однако с 2011 года профессионально занимается иллюстрацией — ведь именно это было ее заветной мечтой с детских лет. В ее портфолио сегодня – немало книг отечественных авторов, в частности «Я гулял на облаках» Алексея Ерошина, «Сказки для добрых сердец» Натальи Абрамцевой и «Чемодановна» Анны Никольской.

Иллюстрации Екатерины Бауман.

Доброта – это именно то слово, которым можно охарактеризовать акварельно-графические рисунки Бауман. Персонажи заняты своими обыденными делами, но в каждой детали сквозит искренняя любовь художницы и к ним, и, разумеется, к читателям. Семья, связь поколений — важная тема для Бауман. Особенно остро и ностальгически это звучит в совместном проекте с Е. Мурашовой и Н. Майоровой «Когда бабушка и дедушка были маленькими…».

Игорь Олейников — «Союзмультфильм» и компьютерный город

Иллюстрации Игоря Олейникова.

Игорь Олейников – советский и российский мастер книжной иллюстрации. Рисовал с ранних лет при поддержке матери, однако образование получил инженерное. Что, впрочем, не помешало ему в 1979 году стать ассистентом художника-постановщика на «Союзмультфильме». При его непосредственном участии были созданы всенародно любимые мультфильмы — «Тайна Третьей планет, «Жил-был пес», «Королевский бутерброд», «Халиф-аист». С 1986 года начал иллюстрировать активно выпускавшиеся в те годы детские журналы.

Иллюстрации Игоря Олейникова.

В 1990 году работал в качестве художника-постановщика в Северном Уэльсе – так появился фильм «В поисках Олуэн», проникнутый духом древних кельтских легенд. За ним последовали и другие работы, посвященные мифам и сказкам — «Персефона», «Беовульф», «Волшебная флейта». В том же году проиллюстрировал первую книгу — «А я был в компьютерном городе» издательства "Просвещение". С 2009 занимается почти исключительно книжной иллюстрацией. Его стиль несет на себе отпечаток многих лет работы в сфере мультипликации, кажется, герои вот-вот оживут, заговорят и сойдут с книжных страниц.

Домовые Ларисы Рябининой

Иллюстрации Ларисы Рябининой к сказкам и мифам.

Иллюстрации Ларисы Рябининой к сказкам и мифам.

Лариса Рябинина – художница из Казани, известна в профессиональном сообществе с 1996 года, занимается станковой живописью и книжной иллюстрацией. Ее работы, посвященные сказочным и мифологическим персонажам, полны мягкого юмора, узнаваемых бытовых деталей – например, герои старых сказок вполне уютно чувствуют себя в обстановке современных квартир. Работает художница преимущественно в технике акварели. Живописные и графические работы Ларисы Рябининой находятся в частных коллекциях России и стран Европы.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/050522/53216/