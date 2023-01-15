Самые потаенные уголки на планете: фотографии мест, которые не найти в путеводителях
Отправляясь в путешествие, хочется взять из него максимум! Не просто отдохнуть и переключиться, а и увидеть наилучшие, самые интересные и примечательные местечки. И далеко не все такие уголки обозначены в путеводителях, какими бы подробными они не были.
Знаете ли вы, что иногда даже родной город скрывает невероятные тайны?!
Потрясающий виадук
Этот британский мост называется Ouse Valley Viaduct.
За этой дверью прячется подводная обсерватория в местечке Цуг, что в Швейцарии
«Башня мира»: ее можно увидеть в Стране восходящего солнца
Какие у вас вызывает ассоциации столь невероятное строение?
Глазго, просто стрит-арт
Ставкирка или деревянная церковь, построенная в Урнесе, Норвегия
Вам ничто не напоминает? Тогда намекнем! Помните домик злобного Грю из мультика «Гадкий я»?
Люк? Похоже, что таки да!
Такая статуя короля Артура установлена возле замка Тинтагель
Прямо в заброшенном бункере вытянулось к небу дерево (Оклахома)
Памятник Уастырджи — покровителю мужчин, путников, которому поклоняются в Северной Осетии
Крепость в виде звезды — обустроена в Норвегии, в поселке Бауртанге
Башня Rottweil Test Tower: ее спроектировал архитектор Werner Sobek, а стоит она просто посреди поля и окружена лесом (Германия)
Стрит-арт, дополненный самой матушкой-природой (Малага)
Любопытно взглянуть, как желтеют листья, а потом и опадают.
Что бы это могло быть? Оказывается, такой сделали водонасосную станцию в Ноттингеме
© whyisamibutandstuff / Reddit
«Умирающий лев»: эта фигура высечена прямо в отвесной скале из песчаника (Люцерна)
А вот и следы жизнедеятельности человека— кладбище фольксвагенов
В Бразилии прямо посреди озера Итапарика можно увидеть затопленную церковь
Такой памятник солдатам Первой мировой войны возвели сербы в деревушке Церье
Дом в Токио
Шедевр из мрамора на кафедре церкви Джезуити в Венеции: инкрустация была создана мастерами XVIII века
Японцы во всем видят красоту: даже в канализационных люках
Источник: https://www.micccp.com/potresajushije-ugolki-nashej-planeti/?fbclid=IwAR31Fj75AbXq5v7r4trJI3XtsLmfKcTxgU3BMY0BAoUihRnHeL_AI0YL1Vc
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