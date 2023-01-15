Самые потаенные уголки на планете: фотографии мест, которые не найти в путеводителях

Отправляясь в путешествие, хочется взять из него максимум! Не просто отдохнуть и переключиться, а и увидеть наилучшие, самые интересные и примечательные местечки. И далеко не все такие уголки обозначены в путеводителях, какими бы подробными они не были.

Знаете ли вы, что иногда даже родной город скрывает невероятные тайны?!

Потрясающий виадук

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Этот британский мост называется Ouse Valley Viaduct.

За этой дверью прячется подводная обсерватория в местечке Цуг, что в Швейцарии

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«Башня мира»: ее можно увидеть в Стране восходящего солнца

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Какие у вас вызывает ассоциации столь невероятное строение?

Глазго, просто стрит-арт

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Ставкирка или деревянная церковь, построенная в Урнесе, Норвегия

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Вам ничто не напоминает? Тогда намекнем! Помните домик злобного Грю из мультика «Гадкий я»?

Люк? Похоже, что таки да!

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Такая статуя короля Артура установлена возле замка Тинтагель

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Прямо в заброшенном бункере вытянулось к небу дерево (Оклахома)

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Памятник Уастырджи — покровителю мужчин, путников, которому поклоняются в Северной Осетии

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Крепость в виде звезды — обустроена в Норвегии, в поселке Бауртанге

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Башня Rottweil Test Tower: ее спроектировал архитектор Werner Sobek, а стоит она просто посреди поля и окружена лесом (Германия)

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Стрит-арт, дополненный самой матушкой-природой (Малага)

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Любопытно взглянуть, как желтеют листья, а потом и опадают.

Что бы это могло быть? Оказывается, такой сделали водонасосную станцию в Ноттингеме

© whyisamibutandstuff / Reddit

«Умирающий лев»: эта фигура высечена прямо в отвесной скале из песчаника (Люцерна)

© Unknown / Reddit

А вот и следы жизнедеятельности человека— кладбище фольксвагенов

© 4chanAD / Reddit

В Бразилии прямо посреди озера Итапарика можно увидеть затопленную церковь

© Unknown / Imgur

Такой памятник солдатам Первой мировой войны возвели сербы в деревушке Церье

© Porodicnostablo / Reddit

Дом в Токио

© cittaaukoto / Reddit

Шедевр из мрамора на кафедре церкви Джезуити в Венеции: инкрустация была создана мастерами XVIII века

© teorosso / Reddit

Японцы во всем видят красоту: даже в канализационных люках

© Callum052 / Reddit

Источник: https://www.micccp.com/potresajushije-ugolki-nashej-planeti/?fbclid=IwAR31Fj75AbXq5v7r4trJI3XtsLmfKcTxgU3BMY0BAoUihRnHeL_AI0YL1Vc