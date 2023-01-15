"Мисс Вселенная 2022": победа американки.

Р’Бонни Нола Габриэль

Фото: Associated Press, Miss Universe

Корону победительницы международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2022", проходившего в Новом Орлеане, завоевала 28-летняя представительница США Р’Бонни Габриэль.

Второе место досталось красавице из Венесуэлы, на третьем месте оказалась участница из Доминиканской Республики.

В финальную пятерку также прошли девушки из Пуэрто-Рико и Кюрасао.

Представительницы Украины, России и других стран бывшего СССР не прошли в финал (ТОП-16).

Р’Бонни Нола Габриэль

Р’Бонни Нола Габриэль родилась 20 марта 1994 года в Хьюстоне (штат Техас) в филиппино-американской семье. Она стала самой "взрослой" победительницей в истории конкурсов "Мисс Вселенная". Отец Р’Бонни иммигрировал в США в возрасте 25 лет, он доктор психологии в Университете Южной Калифорнии. Сама Р’Бонни окончила Университет Северного Техаса со степенью бакалавра в области дизайна одежды. Она работает дизайнером, создает экологически чистую одежду, а также выступает в роли профессиональной модели. Участвует в конкурсах красоты с 2020 года.

Слева направо, "Мисс Венесуэла 2022" Аманда Дудамель, "Мисс США 2022" Р’Бонни Нола Габриэль, "Мисс Доминиканская Республика 2022" Андреина Мартинес Фунье

Р’Бонни Нола Габриэль

Р’Бонни Нола Габриэль

"Мисс Венесуэла 2022" Аманда Дудамель

"Мисс Доминиканская Республика 2022" Андреина Мартинес

Р’Бонни Нола Габриэль, победительница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2022"

Р’Бонни Нола Габриэль, победительница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2022"

"Мисс США 2022" Р’Бонни Нола Габриэль и "Мисс Венесуэла 2022" Аманда Дудамель

"Мисс Доминиканская Республика 2022" Андреина Мартинес Фунье

"Мисс Вселенная 2021" Харнааз Сандху

"Мисс Венесуэла 2022" Аманда Дудамель

"Мисс Венесуэла 2022" Аманда Дудамель

Слева направо: "Мисс Доминиканская Республика 2022" Андреина Мартинес, "Мисс Кюрасао 2022" Габриэла Дос Сантос, "Мисс Пуэрто-Рико 2022" Эшли Карино, "Мисс США 2022" Р’Бонни Габриэль и "Мисс Венесуэла 2022" Аманда Дудамель

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/15jan2023/mu2022_final.html