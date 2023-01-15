Аул-крепость превратившийся в аул-призрак

Кахиб — один из древнейших аулов Дагестана, известный не только своими размерами и богатством, но еще и тем, что это было самое неприступное поселение в этих краях на протяжении многих веков. Но войны закончились, люди ушли, и некогда великий аул-крепость стал очередным аулом-призраком…

Сегодня Кахиб — это второй по популярности заброшенный аул в Дагестане после Гамсутля, увядший спустя несколько сотен лет процветания. Люди здесь появились еще до нашей эры, а первые упоминания об ауле, который раньше назывался Бикдаб, датируются 8-10 веками н.э. В середине 20 века люди покинули старый Кахиб и переселились в новое село, а это место оставили на растерзание туристов и времени.

Чтобы добраться до старого аула, нужно пройтись по узким улочкам нового Кахиба, спуститься и перейти речку Кахибтляр (которая уже давно стала ручейком), а затем по крутой горной тропе подняться к развалинам древнего поселения.

Современный Новый Кахиб — классический дагестанский аул 21 века. Каменные дома, узкие улочки, сады и огороды — все как и в любом горном селе Кавказа. По документам тут числится около 2000 жителей, хотя по факту их проживает менее тысячи, ибо все мужики уехали на заработки, а молодежь — учиться в большие города. А здесь остались лишь старики, да дети.

А где же старый Кахиб? Так вон он, на склоне горы напротив.

Не видите? А если одеть объектив помощнее?

Первый вопрос, который возникает, когда ты карабкаешься к древним развалинам — зачем, ну зачем они забрались так высоко и в такое труднодоступное место. Вон же как хорошо на другом берегу, где сейчас живут люди.

Но времена диктовали свои условия. Из-за постоянных войн и набегов пришлось забраться на скалу и хорошенько укрепиться. И кахибцам это удалось. Если верить историкам и рассказам местных старожил, Кахиб, окруженный мощными скалами, был одним из самых неприступных аулов во всем Дагестане.

Лишь однажды монголам удалось прорваться в село, после чего в ауле к существующим укреплениям добавили еще и сторожевые башни.

Защитных башен было пять, но сейчас осталось три, одну из которых восстановили, и она открыта для туристов. Мне хватило Сванских башен, поэтому на кахибскую я не полез.

Даже по развалинам видно, что аул был большой и скорее всего богатый. Оно и понятно, ведь здесь проходил большой торговый путь из Астрахани в Дербент, и Кахиб на этом неплохо зарабатывал.

Дома старого Кахиба построены в классическом горном стиле а-ля «каскад», когда крыша нижнего дома служит двором (или полом) для верхнего.

Ходят слухи и легенды, что под домами и башнями построены специальные подземные ходы, которые служили для безопасного передвижения во время нападений. Но почему-то сейчас их никто не может найти, хотя на камне в старой мечети нашли схему этих самых ходов. Возможно это просто байка и схему нарисовали местные для туристов, а может они просто были засыпаны жителями или землетрясениями.

Кстати, землетрясения и камнепады тут довольно частое явление. Говорят однажды с горы упал громадный камень и придавил аж 6 человек одним махом. Тогда понятно, почему люди отсюда переехали в более безопасное место за ручей.

Кроме привычной мечети (или того что от нее осталось) здесь есть руины некого здания с крестом на стене, которое якобы являлось христианской церковью. Но это не точно.

А еще тут красиво, просто красиво! Древние руины, зеленая долина, белоснежные горы, голубое небо и тишина… Можно прям картины писать.

Как видите, потрепала история этот знаменитый дагестанский аул, хотя именно это его и красит, именно такие места и привлекают нас — туристов! И как по мне, то Кахиб (как старый так и новый) — это обязательное для посещения место в Дагестане.

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Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/aulkrepost_prevrativshijsya_v_aulprizrak