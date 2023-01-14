15 фото о том, почему мама — она и в Африке мама

Для хорошего настроения.

Любовь родителей к своим детям — самое чистое, грандиозное и искреннее чувство в мире! Эта любовь общая для всех видов земных существ, она не эгоистична и не требует ничего взамен.

Эти снимки показывают родителей-зверей, которые безоговорочно любят своих детей независимо от их капризов или ошибок, которые неизбежны во время взросления.

И ведь правда!



Родители всегда стараются защитить и поддержать нас, они принимают наш смех, слезы; радуются нашим объятиям, беседам, совместным прогулкам; охраняют наш сон и беспокоятся о нашем благополучии.

Семья сов.



Вот она, любовь и забота матери!



Красивая семья.



Самоотверженность родителей порой поражает!

Когда родители защищают своих детей, у них большая вероятность выжить и прожить полноценную жизнь. Так что такое воспитание имеет эволюционную причину.

Однако, когда у вас большое потомство, приоритет отдается количеству, а не качеству и, к сожалению, когда малыши отделяются от родителей, шансы выжить сильно сокращаются.



Например, пингвины обычно образуют колонии, в которой каждый заботится о всех, как если бы они были одной семьей. Новорожденных всегда защищают, прячут их от хищников.



Что вы думаете об этой трогательной и нежной подборке? А о любви родителей?

Источник: lifter.com.ua

Источник: https://turba-urba.org/15-foto-o-tom-pochemu-mama-ona-i-v-afrike-mama/?fbclid=IwAR1s7Vgk1YVhxmcUP0tVa4KTsBrE7TrNs8HW4R-x377NeZVWJ-OdW70RqEI