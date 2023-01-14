Он был крепостным почти 50 лет, а самые богатые москвичи мечтали заказать у него портрет: «русский Тициан» Василий Тропинин

Сегодня бытует мнение, что с «протекцией или папиными деньгами легко выбиться в люди». Но история знает и другие примеры. Так, великий художник Василий Тропинин, «Кружевница» которого известна всем, был крепостным. И вольную граф Марков отказывался ему давать несмотря на требования просвещённого общества и посулы простить крупный карточных долг. Но вольную художник получил только в 47 лет в качестве Пасхального подарка. Но творить ему это не мешало…

Василия Тропинина называли «русским Тицианом» за колорит его картин, а портреты грациозных кружевниц и белошвеек подарили ему славу «русского Греза». Вот только при таком огромном таланте почти всю жизнь он оставался крепостным. Он оставил в наследство огромную галерею реалистических и романтических портретов современников: сановников и простых ремесленников, деятелей русской культуры и коммерсантов-купцов, героев войны и крепостных-дворовых людей, пожилых и юных, богатых и нищих… А его визитной карточкой стали три легендарных портрета, которые сегодня известны даже школьникам – Пушкина, кружевницы и собственного сына. Жизнь его не баловала, но и не озлобила…

Портреты кисти Тропинина в музее.

Крепостной с «особым положением»

Родился художник Василий Андреевич Тропинин весной 1776 года в селе Карпово Новгородской губернии. Его отец был крепостным, управлял имением графа Миниха, а за усердную службу получил от графа вольную. Правда, вольная эта не распространялась на членов его семьи, поэтому и жена, и дети остались крепостными.

Портрет сына художника. Василий Тропинин.

Свобода и должность отца не сулила сыну никаких привилегий или поблажек. Как раз наоборот – дворовые люди графа Минихи отыгрывались на сыне управляющего за его строгости. Зато Тропинин-старший смог устроить сына в народную школу в Новгороде, где Василий учился 4 года арифметике, чтению, грамматике и чистописанию. Но интересовал его только один предмет – рисование. Когда Тропинин-младший приезжал домой, ему нравилось пробираться на женскую половину дома и срисовывать лубочные картинки, которые были развешаны по стенам.

Художник в приданое

Когда дочь графа Миниху вышла замуж за графа Ираклия Ивановича Моркова, приданое было весьма небедным – драгоценности, посуда, мебель, забитые платьями и кружевами сундуки… А ещё в качестве приданого в московский дом молодожёнов был отправлен и Василий Тропинин.

Правда, новый барин живописью не увлекался, а потом отправил Василия в Петербург изучать кондитерское дело. В те времена кондитеры не только пекли торты, но и создавали фигуры животных и даже людей, и граф решил, что смог найти прекрасное применение таланта своего крепостного. Видно, он посчитал, что крепостной кондитер, который в состоянии не только делать торты и другие сладости, то и расписать утварь на домашней кухне – имущество весьма ценное.

Крепостной кондитер в Академии живописи

Василий Тропинин воле барина никогда не противился, но в желании рисовать был упрям. В Петербурге он жил под присмотром двоюродного брата своего хозяина, но это не помешало ему найти по соседству художника, который согласился давать ему уроки живописи. А позже ему и вовсе повезло. В те времена Академия живописи искала дарования в народной среде и уроки рисования могли посещать все желающие независимо от сословия и возраста. Бедным даже выдавали карандаши и бумагу.

За цветовую палитру картин Тропинина называли русским Тицианом.

Питерский родственник барина, заметив увлечения своего подопечного-крепостного, уговорил своего кузена отправить Тропинина на обучение в Императорскую Академию живописи и даже взял на себя все издержки. Так крепостной художник стал вольнослушателем Академии – это был предел возможного. В Академии он проучился 5 лет.

Из талантливых студентов Академии – в лакеи

Его работы заметили не только преподаватели Академии, но и императрица Мария Федоровна, и президент Академии Александр Сергеевич Строганов, который решил выхлопотать для Тропинина вольную.

Вот только у графа Ираклия Моркова были на своего крепостного другие планы: он приказал Тропинину в срочном порядке оставить Академию и явится в деревню Куковку под Подольском, чтобы стать одновременно художником, архитектором, кондитером, пастухом и барским лакеем.

Как раз в это время граф Морков решил построить в Куковке православную церковь, чтобы заслужить расположение крестьян. Вот и поручил он Тропинину заняться строительством и росписью церкви, поселив его в одном из деревенских домов. В свободное от работы время Василий Тропинин пишет портреты местных селян: задорных чернобровых девушек, мудрых стариков, крепких мужиков. Позже он вспоминал, что в этой далёкой деревне он научился большему, чем в стенах Академии.

Любовь крепостного художника и вольной красавицы длиной в 50 лет

В Куковке случилась самая, пожалуй, важная встреча в жизни Тропинина – он познакомился с Анной Катиной, которая стала в последствии его женой. Когда открылась построенная Тропининым церковь, первой парой, которая обвенчалась в ней, стали Василий и Анна.

Портрет жены художника. Василий Тропинин.

Кстати, Анна была вольной жительницей, но после замужества, как и полагалось в те времена «идущая замуж за раба сама рабой становится» — граф Марков записал её в свои крепостные. Через год в семье появился первый ребёнок. Супругам было суждено прожить счастливые полвека.

Почему Тропинин получил вольную только в 47 лет и как провёл последние годы жизни

У просвещённых почитателей живописи тот факт, что Тропинин – обычный крепостной, вызывало недоумение, переходящее в возмущение. Графу Моркову просто не давали прохода, когда он появлялся на светских приёмах, постоянно заводя разговоры о вольной для Тропинина. И в мае 1823 года на кануне Пасхи, когда Тропинину было 48, барин выписывает ему вольную грамоту. Его жена и дети остаются крепостными.

Первое, что сделал вольный Тропинин – решил получить статус профессионального художника. И в 1823 году он предоставляет на суд академиков несколько своих картин, среди которых была и известная всем и сегодня «Кружевница». Так Василий Тропинин получил звание «назначенного в академики». Чтобы стать действительным академиком Тропинин должен был исполнить большое поколенное изображение одного из членов Совета Академии. Таковым стал портрет профессора-медальера К.А. Леберехта, за который в 1824 г. В.А. Тропинин был удостоен звания академика портретной живописи.

Первое, что сделал вольный Тропинин – решил получить статус профессионального художника.

Талант и трудолюбие Тропинина сделали его главным портретистом Москвы. Он рисовал видных городских сановников, героев Отечественной войны 1812 года, друзей. Его кисти принадлежит даже прижизненный портрет А.С. Пушкина, заказанный его другом Соболевским. Портрет поражал современников как удивительным сходством с поэтом, так и осознанием исторической значимости образа. Сам Карл Брюллов, с которым Тропинин был дружен, отказывался писать портреты москвичей, заявляя: «У вас есть собственный превосходный художник».

Тропинина называли лучшим портретистом Москвы.

После 1850 года популярность Василия Тропинина пошла на спад. В богатую Москву устремились художник-иностранцы, которые были готовы писать за весьма небольшое вознаграждение. И уже немолодому художнику, который привык работать на совесть и не торопко, было не угнаться за молодёжью в «производстве картин». И он начал творить для себя – писать портреты «незаметных» жителей Москвы. С его картин того времени смотрят на нас отставные солдаты-ветераны, старики и старухи, мальчики-слуги, швеи и прачки, гитаристы и девушки за рукоделием – люди, занятые повседневным трудом, в окружении привычных им предметов. Но как уважительно написаны эти портреты! Полная палитра социальных типажей русского общества середины XIX века, которая не имеют равных в отечественном искусстве.

В 1955 году умирает жена художника, и он переезжает в Замоскворечье. Любимую супругу он пережил всего на 2 года. Похоронили художника на Ваганьковском кладбище в Москве.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/311022/54636/