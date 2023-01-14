НОВОСТИ МИРА
Серфер в Сил-Бич в штате Калифорния
Фото: Allen J. Schaben/Los Angeles Times via Getty Images
Марго Робби и Брэд Питт посетили премьеру фильма "Вавилон" режиссера Дэмьена Шазелла в Лондоне
Фото: David M. Benett/Max Cisotti/Dave Benett/WireImage
В немецкой деревне Лютцерат продолжаются акции экоактивистов против расширения угольного карьера
Фото: Rolf Vennenbernd/picture alliance via Getty Images
В Бангалоре провели репетицию в преддверии Дня индийской армии
Фото: EPA/Vostock-photo
Участок Великой Китайской стены Цзянькоу
Фото: VCG via Getty Images
В Бразилии вступила в должность министр по делам коренных народов Соня Гуахахара
Фото: АР/ТАСС
Зима в индийском Кашмире
Фото: EPA/Vostock-photo
Подготовка к Новому году по лунному календарю в Китае
Фото: VCG via Getty Images
В Эквадоре снова активизировался вулкан Котопакси
Фото: EPA/Vostock-photo
Морозы в Якутске
Фото: Вадим Скрябин/ТАСС
Первый снег зимнего сезона в Пекине
Фото: VCG/VCG via Getty Images
Теплая зима лишает ежей сна. На фото: ежик весом около килограмма в приюте для животных в немецком Гюстене.
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images
Сатирик изобразил Гарри и его супругу Меган после выхода автобиографии принца
Фото: EPA/Vostock-photo
Ралли-марафон "Дакар" в Саудовской Аравии
Фото: Zuma/ТАСС
Дикие кабаны в жилом районе Гонконга
Фото: EPA/Vostock-photo
Вышедшая из берегов река Уз подтопила британский город Йорк
Фото: IMAGO/ТАСС
Частично замерзшее озеро Чылдыр в турецком Карсе
Фото: Ismail Kaplan/Anadolu Agency via Getty Images
Фрагменты 4000-летних страусиных яиц, найденные в пустыне недалеко от границы с Египтом в Израиле
Фото: EPA/Vostock-photo
Дожди в Сан-Франциско
Фото: AP/ТАСС
Женщина кормит голубей в Сараево, Босния и Герцеговина
Фото: EPA/Vostock-photo
Шоу французского театра Les Plasticiens Volants в рамках Международного фестиваля "Сантьяго а Миль" в Сантьяго
Фото: AP/ТАСС
Немецкая полиция охраняет карьер от протестующих недалеко от деревни Лютцерат
Фото: EPA/Vostock-photo
В Лос-Анджелесе прошла 80-я церемония вручения премии "Золотой глобус". На фото: актриса Дженнифер Кулидж.
Фото: EPA/Vostock-photo
Полиция оценила ущерб, нанесенный зданию Верховного суда Бразилии после нападения протестующих
Фото: EPA/Vostock-photo
Олени пасутся возле неиспользуемой горнодобывающей инфраструктуры в Лонгйире, Норвегия
Фото: AP/ТАСС
Зима в Норильске
Фото: Денис Кожевников/ТАСС
Кубок мира FIS по горнолыжному спорту в австрийском Флахау
Фото: EPA/Vostock-photo
На турецкую Анталью обрушился шторм
Фото: Suleyman Elcin/Anadolu Agency via Getty Images
Король Испании Филипп VI посетил школу Ramon y Cajal в Сарагосе, признанную лучшей в 2021 году
Фото: EPA/Vostock-photo
Тренировочный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне. На фото: Новак Джокович из Сербии.
Фото: EPA/Vostock-photo
Кашемировые козы пасутся в Борнмуте, Англия
Фото: Finnbarr Webster/Getty Images
Очередь за пшеничной мукой в Хайдарабаде, Пакистан
Фото: EPA/Vostock-photo
Серфинг в португальском Назаре
Фото: АР/ТАСС
В американском штате Калифорния введен режим ЧС из-за шторма
Фото: Zuma/ТАСС
Зима в Иваново
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
В немецкой деревне Лютцерат проходят акции экоактивистов против расширения угольного карьера
Фото: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images
В Китае прошли соревнования по кок-бору. Кок-бору — это вид спорта с элементами скачек и игры. Всадники борются за тушу козла, которую необходимо забросить в ворота команды соперника.
Фото: Liu Xin/China News Service/VCG via Getty Images
Папа римский Франциск прибывает в Ватикан перед встречей с премьер-министром Италии
Фото: Massimo Valicchia/NurPhoto via Getty Images
В Калифорнии готовятся к 80-й церемонии вручения премии "Золотой глобус"
Фото: J. Schaben/Los Angeles Times via Getty Images
Красная панда в зоопарке немецкого Гамбурга
Фото: Daniel Reinhardt/picture alliance via Getty Images
Серферы на пляже Борнмут в Великобритании
Фото: Finnbarr Webster/Getty Images
Открытие карнавального сезона в Бруннене, Швейцария
Фото: EPA/Vostock-photo
Морозная погода в Москве
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
День совершеннолетия в Токио
Фото: EPA/Vostock-photo
Папа Франциск во время ежегодной аудиенции перед послами в Ватикане
Фото: Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images
Туманное утро недалеко от Нью-Дели, Индия
Фото: EPA/Vostock-photo
Матч между Сан-Франциско Форти Найнерс — Аризона Кардиналс в Калифорнии
Фото: EPA/Vostock-photo
Утро на Театральной площади в Дрездене
Фото: DPA/ТАСС
Пожар в административном здании в Южно-Сахалинске
Фото: Николай Михальченко/ТАСС
Солдаты Национальной гвардии Техаса охраняют границу США и Мексики
Фото: John Moore/Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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