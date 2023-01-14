НОВОСТИ МИРА

Серфер в Сил-Бич в штате Калифорния

Фото: Allen J. Schaben/Los Angeles Times via Getty Images

Марго Робби и Брэд Питт посетили премьеру фильма "Вавилон" режиссера Дэмьена Шазелла в Лондоне

Фото: David M. Benett/Max Cisotti/Dave Benett/WireImage

В немецкой деревне Лютцерат продолжаются акции экоактивистов против расширения угольного карьера

Фото: Rolf Vennenbernd/picture alliance via Getty Images

В Бангалоре провели репетицию в преддверии Дня индийской армии

Фото: EPA/Vostock-photo

Участок Великой Китайской стены Цзянькоу

Фото: VCG via Getty Images

В Бразилии вступила в должность министр по делам коренных народов Соня Гуахахара

Фото: АР/ТАСС

Зима в индийском Кашмире

Фото: EPA/Vostock-photo

Подготовка к Новому году по лунному календарю в Китае

Фото: VCG via Getty Images

В Эквадоре снова активизировался вулкан Котопакси

Фото: EPA/Vostock-photo

Морозы в Якутске

Фото: Вадим Скрябин/ТАСС

Первый снег зимнего сезона в Пекине

Фото: VCG/VCG via Getty Images

Теплая зима лишает ежей сна. На фото: ежик весом около килограмма в приюте для животных в немецком Гюстене.

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images

Сатирик изобразил Гарри и его супругу Меган после выхода автобиографии принца

Фото: EPA/Vostock-photo

Ралли-марафон "Дакар" в Саудовской Аравии

Фото: Zuma/ТАСС

Дикие кабаны в жилом районе Гонконга

Фото: EPA/Vostock-photo

Вышедшая из берегов река Уз подтопила британский город Йорк

Фото: IMAGO/ТАСС

Частично замерзшее озеро Чылдыр в турецком Карсе

Фото: Ismail Kaplan/Anadolu Agency via Getty Images

Фрагменты 4000-летних страусиных яиц, найденные в пустыне недалеко от границы с Египтом в Израиле

Фото: EPA/Vostock-photo

Дожди в Сан-Франциско

Фото: AP/ТАСС

Женщина кормит голубей в Сараево, Босния и Герцеговина

Фото: EPA/Vostock-photo

Шоу французского театра Les Plasticiens Volants в рамках Международного фестиваля "Сантьяго а Миль" в Сантьяго

Фото: AP/ТАСС

Немецкая полиция охраняет карьер от протестующих недалеко от деревни Лютцерат

Фото: EPA/Vostock-photo

В Лос-Анджелесе прошла 80-я церемония вручения премии "Золотой глобус". На фото: актриса Дженнифер Кулидж.

Фото: EPA/Vostock-photo

Полиция оценила ущерб, нанесенный зданию Верховного суда Бразилии после нападения протестующих

Фото: EPA/Vostock-photo

Олени пасутся возле неиспользуемой горнодобывающей инфраструктуры в Лонгйире, Норвегия

Фото: AP/ТАСС

Зима в Норильске

Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Кубок мира FIS по горнолыжному спорту в австрийском Флахау

Фото: EPA/Vostock-photo

На турецкую Анталью обрушился шторм

Фото: Suleyman Elcin/Anadolu Agency via Getty Images

Король Испании Филипп VI посетил школу Ramon y Cajal в Сарагосе, признанную лучшей в 2021 году

Фото: EPA/Vostock-photo

Тренировочный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне. На фото: Новак Джокович из Сербии.

Фото: EPA/Vostock-photo

Кашемировые козы пасутся в Борнмуте, Англия

Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Очередь за пшеничной мукой в Хайдарабаде, Пакистан

Фото: EPA/Vostock-photo

Серфинг в португальском Назаре

Фото: АР/ТАСС

В американском штате Калифорния введен режим ЧС из-за шторма

Фото: Zuma/ТАСС

Зима в Иваново

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В немецкой деревне Лютцерат проходят акции экоактивистов против расширения угольного карьера

Фото: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images

В Китае прошли соревнования по кок-бору. Кок-бору — это вид спорта с элементами скачек и игры. Всадники борются за тушу козла, которую необходимо забросить в ворота команды соперника.

Фото: Liu Xin/China News Service/VCG via Getty Images

Папа римский Франциск прибывает в Ватикан перед встречей с премьер-министром Италии

Фото: Massimo Valicchia/NurPhoto via Getty Images

В Калифорнии готовятся к 80-й церемонии вручения премии "Золотой глобус"

Фото: J. Schaben/Los Angeles Times via Getty Images

Красная панда в зоопарке немецкого Гамбурга

Фото: Daniel Reinhardt/picture alliance via Getty Images

Серферы на пляже Борнмут в Великобритании

Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Открытие карнавального сезона в Бруннене, Швейцария

Фото: EPA/Vostock-photo

Морозная погода в Москве

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

День совершеннолетия в Токио

Фото: EPA/Vostock-photo

Папа Франциск во время ежегодной аудиенции перед послами в Ватикане

Фото: Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images

Туманное утро недалеко от Нью-Дели, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Матч между Сан-Франциско Форти Найнерс — Аризона Кардиналс в Калифорнии

Фото: EPA/Vostock-photo

Утро на Театральной площади в Дрездене

Фото: DPA/ТАСС

Пожар в административном здании в Южно-Сахалинске

Фото: Николай Михальченко/ТАСС

Солдаты Национальной гвардии Техаса охраняют границу США и Мексики

Фото: John Moore/Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/