"Мисс Вселенная 2022": шоу в национальных костюмах и бикини.
Фото: Miss Universe
11-12 января в Новом Орлеане (Луизиана, США) в рамках международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2022" (Miss Universe 2022) участницы представили национальные костюмы, а также вышли на сцену в бикини.
По итогам промежуточных конкурсов будут отобраны финалистки, которые будут бороться за корону "королевы красоты Вселенной" 14-15 января.
"Мисс Вселенная 2022" в Новом Орлеане: представление участниц.
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Источник: https://www.newsru.co.il/photo/12jan2023/miss2022_cost_bikini.html
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