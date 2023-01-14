"Мисс Вселенная 2022": шоу в национальных костюмах и бикини.

Фото: Miss Universe

11-12 января в Новом Орлеане (Луизиана, США) в рамках международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2022" (Miss Universe 2022) участницы представили национальные костюмы, а также вышли на сцену в бикини.

По итогам промежуточных конкурсов будут отобраны финалистки, которые будут бороться за корону "королевы красоты Вселенной" 14-15 января.

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Источник: https://www.newsru.co.il/photo/12jan2023/miss2022_cost_bikini.html