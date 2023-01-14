Куржак, иней или изморозь?

Я люблю зиму во всех ее проявлениях, если конечно правильно одеваться. И одним из явлений, которое я с нетерпением жду каждую зиму, является куржак. Это слово диалектическое, и получило рапространение в основном от жителей Сибири и Урала. В общеупотребимом русском языке это явление чаще всего называется иней.

​Иней на ветвях кустарника не Полярном Урале недалеко от Воркуты при температуре минус 38

Но как по мне, словой иней не совсем отражает то, что имеется ввиду под куржаком. Иней это мелкие и часто неразличимые друг от друга кристаллы льда, которые осаждаются из влажного воздуха на шероховатых поверхностях с низкой теплопроводностью. При этом, иней садится на предметы, которые имеют температуру ниже, чем температура окружающего воздуха, а скорость выпадения инея зависит от скорости ветра — лучше всего кристаллы льда растут при слабом ветре или его отсутствии.

Заснеженная и покрытая куржаком лесотундра на Ямале​

А значение слова куржак ближе всего к изморози. Точнее, к кристаллической изморози. Это фактически тот же иней, но только с большими и хорошо различимыми кристаллами льда, иногда расположенными отдельно друг от друга. Их размер бывает от нескольких миллиметров до первых сантиметров. Чем дольше сохраняются условия, при которых формируется такая изморозь, тем большего размера могут быть кристаллы.

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Я встречал сростки кристаллов до 3 сантиметров, при этом они росли несколько дней во время стабильных морозов и безветренной погоды, а рядом было создающее постоянную влажность море с открытой водой.

Крупные кристаллы кристаллической изморози внутри торосов у побережья Охотского моря, снимок Екатерины Васягиной (с ее разрешения и поощрения)

Обычно в моих публикациях только мои фотографии, но для этого рассказа я сделал исключение и покажу уникальный кадр кристалла льда, который сняла моя жена Екатерина Васягина на берегу январьского Охотского моря во время нашей автономной семимесячной зимовки на Сахалине.

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Кроме морского побережья, куржак или кристаллическая изморозь встречается и вдоль рек, а также в горных долинах, ущельях и перевалах, где воздушные массы с высокой влажностью перемещаются равномерно и медленно.

Покрытое куржаком дерево в широкой степной долине реки Мурин в Баяндаевском районе Иркутской области

​Есть еще одна разновидность куржака, называемая инеевые цветы. Это отдельно расположенные сростки мелких кристаллов льда, формирующиеся при резком охлаждении на поверхности почвы или льда. Как правило, у них самый маленький срок жизни, так как они наиболее хрупки, и разрушаются при изменении температуры и скорости ветра.

​Инеевые цветы на поверхности льда Охотского моря, сформированные во время отлива у кромки воды

При этом, температура влияет и на форму кристалов изморози. При небольших морозах вырастают "елочки" и шестиугольные призмы, при более сильных формируются пластинки или их сростки, а при крепких морозах уже появляются и тупоконечные иглы.

​Но самым красивым куржак формируется в редкие моменты, когда влажный морозный ветер имеет силу на грани формирования кристаллов, то есть средней силы, когда кристаллы формируются, но их ветром еще не срывает. Тогда на траве или ветвях могут вырасти потрясающие длинные в несколько сантиметров ледяные иглы, направленные как правило в одну сторону. Такое явление я наблюдал лишь однажды, в горной системе Черского в Якутии. Тогда мы с оленеводами шли с гор пешком в поселок поздней осенью и на перевалах дул сильный и морозный ветер, украсивший рододендроны огромными белыми иглами.

Рододендрон с игольчатым куржаком в горах Черского в Якутии в конце сентября​

Но самый классный и милый куржак — растущий на пушистых носах у северных оленей! Не потрогать и не снять такое просто невозможно! Мы неоднократно жили с Екатериной Васягиной у разных оленеводов и все время уделяем оленьим носам особое внимание. Поэтому покажу вам одного домашнего оленя, авку, который очень любил тыкаться своим заснеженным носом в объектив.

Заснеженный северный олень в лесотундре Ямала

И как вы могли догадаться, обрастают инеем и люди. Поэтому не могу не показать и заиндевевшего автора данной публикации после съемки утренних куржаков и оленьих носов. Было около 45 градусов мороза, когда я часов в 11 вылез из чума на поздний рассвет, который через часа три плавно перетек в ранний закат.

Я в минус 45 на Ямале

Надеюсь, теперь у вас будет более полное представление о таких красивых морозных явлениях, как куржак, иней и изморозь. Даже если вы не любите мороз.

И пользуясь случаем, поздравляю всех с Новым Годом! Уходящий 2022 принес нам много перемен, мы с Екатериной переехали в Карелию и основали на Ладоге ферму с сыроварней и экотропой для развития сельского и экотуризма. Надеюсь, будущий 2023 будет более спокойным и мы сможем реализовать наши планы. Чего желаю и всем моим читателям!

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/kurzhak_inej_ili_izmoroz