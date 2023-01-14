Главная загадка замка тамплиеров

"Храмовники, перейдя на нелегальное положение, выработали План, предназначенный продлиться шестьсот лет и завершиться в сегодняшнем столетии. Тамплиеры были серьезные люди. Если они писали "замок", они действительно имели в виду серьезный замок. Действие Плана начинается в Томаре…" Умберто Эко, "Маятник Фуко"

Умберто Эко провел в Томаре полтора года, собирая материал для своего романа. Однако описание самого замка в книге весьма немногословно. Чем же так интересен этот замок в провинциальном городке?

Начнем издалека… В XII веке после Первого крестового похода на Святой земле был основан Орден Бедных воинов Христа и Храма Соломона, более известный нам под именем "храмовников" или "тамплиеров". Несмотря на заявленную бедность, за следующие пару веков Орден очень неплохо разбогател. Основой их богатства была организация вооруженной охраны паломников (отнюдь не бескорыстно, конечно), и создание прототипа банковской системы: чтобы не везти с собой золото, паломники могли передать его братьям Ордена в Европе, а в Святой земле получить эквивалентную сумму, за вычетом комиссии. Очень быстро Орден стал весьма могущественным, и многие монархи и дворяне одалживали у Ордена деньги на крестовые походы, и другие нужды. Однако ж долги надо когда-то отдавать, а это не все любят…

И вот в 1307 году франзуский король Филипп IV Красивый решил, что вместо того, чтобы возвращать долги, можно Орден запретить и разогнать. Папа Клемент V, тоже изрядно задолжавший, его искренне поддержал. Над поводом для преследования думали недолго: в отношении тамплиеров были выдвинуты обвинения в смуте, колдовстве, поклонению дьяволу, разврате, и прочих негодяйствах, после чего верхушку ордена быстренько арестовали, запытали, и казнили, а сам орден был официально упразднен в 1312 году.



Отдельная интересная история про приора Нормандии Жоффруа де Шарнэ и великого магистра Жака де Моле, которые не приняли обвинений, и были сожжены на костре на одном из островов Сены. Магистр перед смертью проклял а королевский род до тринадцатого колена, и предрек смерть Папы. Но история эта уведет нас за рамки сегодняшней темы, так что давайте вернемся к тем тамплиерам, которым удалось спастись, бежав от преследования в Португалию.

"Тамплиеры первые пали под жёсткими ударами Запада,

стремившегося возмутиться против Востока,

который до сих пор во многих отношениях преобладал в нём, управлял им и притеснял его"

Чарльз Уильям Гекерторн

Итак, в начале XIV века Орден рыцарей Храма вроде бы полностью разгромлен. Но не совсем. Часть тамплиеров бежала в Португалию под покровительство короля Диниша, который рассудил, что неплохо бы этих ребят с их опытом привлечь к участию в реконкисте. Чтобы не вызывать нехорошего внимания со стороны Папы и европейских монархов, тамплиеры в 1318 году провели ребрендинг, и стали называться "Военным орденом Господа нашего Иисуса Христа".

А в Португалии у тамплиеров была отличная база — тот самый орденский замок Томар, заложенный еще в XII веке. В башне замка расположена круглая цероквь-ротонда, повторяющая формой ротонду Храма Гроба Господня в Иерусалиме, и главный тамплиерский храм в Лондоне. Первое время их штаб-квартирой стал замок в Каштру-Марин, но в 1356 году они переносят ее в Томар, свой изначальный орденский замок.



Особого расцвета рыцари Ордена Христа достигли к середине XV века при инфанте Португалии Генрихе Мореплавателе, который был не просто членом Ордена, а Великим магистром. Генрих использовал рыцарей Ордена для усмирения марокканских султанов и пиратов северных берегов Африки, и довольно успешно: в итоге купцы были вынуждены выплачивать Ордену дань за покровительство в водах Средиземноморья и Атлантики. Рыцари Ордена Христа в ту пору часто выглядели не как привычные нам по фильм крестноносцы: они были великими мореплавателями. Самым известным из них, пожалуй, является Васко де Гама — его корабли выходили в море под парусами с восьмиконечными крестами, символом Ордена. Орден финансировал многие экспедиции и морские походы, и за счет этого приумножал свое влияние и богатство.

Но мы снова рискуем удалиться в другую интересную историю, так что давайте вернемся в Португалию. Орден продолжал набирать силы и приобретать могущественных покровителей. Король Мануэл I, вступивший на престол в 1495 году был следующим Великим магистром Ордена. Растущая мощь Ордена все больше и больше напрягала Ватикан, и это не могло оставаться безнаказанным бесконечно. Но Орден продержался аж до начала XIX века, когда в 1834 году было национализировано его имущество. А еще до 1890 сохранился бразильский "орден Христа в изгнании".

Но каков же секрет, спрятанный в замке Томар? Считается, что "королевское окно" замка — Жанела — хранит в себе зашифрованную информацию. Изображенные на нём символы рыцарских орденов Европы: на правой колонне знак Ордена Подвязки, слева цепь Ордена золотого Руна, а также пробковый дуб, фигура Капитана и множество других деталей, по одной из версий, скрывают подсказку о местонахождении Грааля. По другой версии, здесь кроется секрет сокровищ Ордена Храма и Ордена Христа. Так ли, или нет, но в XIX веке Британия всерьез предлагала полностью простить Португалии огромный внешний долг в обмен на одно это окно. Но португальцы выпилить окно и отправить его на острова отказались.

В наши дни можно доехать до Томара из Лиссабона на скоростной электричке. Постоять в круглой ротонде замка, посмотреть на фонтаны с восьмиконечными крестами, и попытаться разгадать тайну окна. Взгляните в лицо старому Капитану, прикоснитесь к древним стенам. Они многое видели, помнят удивительные истории, и умеют хранит тайны… Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/glavnaya_zagadka_zamka_tamplierov