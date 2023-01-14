В первом ряду. Великая Отечественная война на неизвестных снимках легендарного советского фотографа
Фотокорреспондент Виктор Тёмин считается одним из самых оперативных и профессиональных репортеров СССР. Ему всегда удавалось быть в самом центре событий, менявших историю страны: первая экспедиция на Северный полюс, спасение челюскинцев, перелеты Чкалова, Белякова и Байдукова, первый перелет женщин-летчиц на самолете «Родина», экспедиции на ледоколах в Арктику… В годы Великой Отечественной войны он успел побывать на разных фронтах и сделать в числе прочих один из самых известных своих снимков — «Знамя Победы на Рейхстагом»: кадр
был снят с самолета По-2 1 мая 1945 года, когда в Берлине еще шли бои. «Лента.ру» публикует архив с ранее неизвестными работами Тёмина, сделанными в 1943 году на Северо-Кавказском фронте.
Виктор Антонович родился в семье священнослужителя в Царевококшайске (ныне Йошкар-Ола) и первый свой снимок сделал, еще будучи школьником. Трудовую биографию он начал в газете «Известия ТатЦИКа», а в 1929-м по заданию редакции «Красная Татария» фотографировал приехавшего в Казань Максима Горького. При встрече писатель подарил молодому фотокору портативный фотоаппарат Leica, с которым Темин с тех пор не расставался.
С 1938 года в его объективе появилась война: глазами Темина читатели видели бои на озере Хасан (1938), конфликт на Халхин-Голе (1939), Советско-финскую войну 1939-1940 годов.
Военкором Темин прошел всю Великую Отечественную, был на разных фронтах. Удостоился двух орденов Красного Знамени, двух орденов Отечественной войны I и II степени, множества боевых медалей.
Как военный фотокор присутствовал на американском линкоре Missouri, на борту которого 2 сентября 1945 года союзники приняли капитуляцию императорской Японии, снимал на Нюрнбергском процессе в 1945 и 1946 годах.
Фото: Виктор Темин / частная коллекция Артура Бондаря
У газетной витрины «Социалистическая Осетия» читают сводку Совинформбюро «В последний час», Орджоникидзе (Владикавказ), 1943 год.
Фото: Виктор Темин / частная коллекция Артура Бондаря
Пленные под охраной идут по улице Краснодара, 1943 год.
Фото: Виктор Темин / частная коллекция Артура Бондаря
Немецкая трофейная машина, юго-восточнее Нальчика, 1943 год.
Фото: Виктор Темин / частная коллекция Артура Бондаря
Взорванный немцами вокзал в Моздоке, 1943 год.
Фото: Виктор Темин / частная коллекция Артура Бондаря
Жители ремонтируют взорванный немцами железнодорожный путь на станции Крымская (Крымск), 1943 год.
Фото: Виктор Темин / частная коллекция Артура Бондаря
После бомбежки население откапывает засыпанных людей, окраина Орджоникидзе (Владикавказ), 1943 год.
Фото: Виктор Темин / частная коллекция Артура Бондаря
Части Красной армии идут по улице Краснодара, 1943 год.
Фото: Виктор Темин / частная коллекция Артура Бондаря
Осмотр захваченных немецких танков в районе Орджоникидзе (Владикавказ), 1943 год.
Фото: Виктор Темин / частная коллекция Артура Бондаря
В станице Крымской (Крымск) появились первые регулировщики, 1943 год.
Фото: Виктор Темин / частная коллекция Артура Бондаря
Немецкая бронетехника, захваченная в боях за Орджоникидзе (Владикавказ), 1943 год.
Фото: Виктор Темин / частная коллекция Артура Бондаря
У здания театра перед началом концерта, Орджоникидзе (Владикавказ), 1943 год.
Фото: Виктор Темин / частная коллекция Артура Бондаря
Восстановилось трамвайное движение на улицах города Орджоникидзе (Владикавказ), 1943 год.
Фото: Виктор Темин / частная коллекция Артура Бондаря
Немецкие трофеи, захваченные в последних боях за Орджоникидзе (Владикавказ), 1943 год.
Фото: Виктор Темин / частная коллекция Артура Бондаря
Могилы немцев в Моздоке, 1943 год.
Фото: Виктор Темин / частная коллекция Артура Бондаря
Сожженные и разрушенные немцами дома в городе Георгиевске (Ставропольский край), 1943 год.
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