400-летняя акула — древнейшее позвоночное на Земле



Она родилась при короле Якове I, была мальком, когда Рене Декарт излагал свою философию, а Лондон был объят великим пожаром, достигла подросткового возраста во времена коронации Георга II, повзрослела к началу американской Войны за независимость и пережила две мировых войны.

Достигнув возраста около 400 лет, самка гренландской полярной акулы установила новый мировой рекорд долголетия.

Это открытие делает гренландскую акулу намного старше старейшего содержавшегося в неволе слона Линь Вана, который умер в возрасте 86 лет. Это также гораздо больше официального человеческого рекорда долголетия, установленного 122-летней француженкой Жанной Луизой Кальман.

«Раньше старейшим позвоночным животным считался гренландский кит, но она его переплюнула», — говорит Юлиус Нильсен, руководитель исследования Копенгагенского университета, отмечая, что гренландские киты доживают до 211 лет.

Но всё же гренландская полярная акула не является абсолютным рекордсменом: титул старейшего живого существа на планете принадлежит исландской циприне по имени Мин — двустворчатому моллюску, который дожил до 507 лет, прежде чем пал жертвой научных опытов. Серая, тучная и достигающая около пяти метров в длину, гренландская полярная акула является одним из древнейших хищников в мире. Учитывая, что в среднем акула за год вырастает менее чем на сантиметр, никто и раньше не сомневался в её долговечности — вот только точный её возраст оставался загадкой.

«Ихтиологи десятилетиями пытались определить возраст и продолжительность жизни гренландских полярных акул, но безуспешно, — говорит Стивен Кампана, специалист по акулам в Университете Исландии. — Учитывая, что в арктических водах эта акула — сверххищник (вершина пищевой цепочки), уму непостижимо, что мы не знали, сколько она живёт — 20 лет или 1000».

По его словам, новое исследование приводит первые неоспоримые доказательства долголетия этих созданий.

«Результаты несомненно свидетельствуют о том, что это уникальное существо, которое по праву можно назвать одним из старейших

животных в мире», — говорит Нильсен.

В журнале «Science» Нильсен и международная группа исследователей описывают, как они устанавливали возраст 28 самок гренландской полярной акулы, случайно попавших в сети во время вылова рыбы для научных целей в 2010 и 2013 годах.

Тогда как возраст многих рыб можно установить путём подсчёта годичных слоёв мелового «камня» у них в ушах — аналогично тому, как у деревьев считают годовые кольца, — у акул ушного камня не бывает. Более того, у гренландской полярной акулы нет и других кальцийсодержащих тканей, пригодных для подобного анализа.

Поэтому учёным пришлось действовать иначе: изучать хрусталики глаз. Хрусталик глаза состоит из белков, которые нарастают с возрастом; белки в самом центре хрусталика формируются, когда акула ещё находится в материнской утробе. Со слов учёных, достаточно определить возраст этих белков, чтобы приблизительно установить продолжительность жизни акулы. Чтобы определить,

когда были сформированы эти белки, учёные использовали радиоуглеродную датировку — метод, основанный на измерении содержания в материале определённого типа углерода (так называемого углерода-14), который подвержен радиоактивному распаду.

Исследовав белки из центра хрусталика каждой акулы, учёные получили широкий диапазон возможных возрастов. Затем они воспользовались побочным эффектом испытаний атомного оружия в 1950-х годах: бомбы при взрывах повышали уровень углерода-14 в атмосфере. Скачок уровня содержания углерода-14 характерен для всех морских животных северной Атлантики и произошёл не позднее начала 1960-х годов. По словам Нильсена, это удобно для датировки.

В результате многочисленных анализов, исследователи пришли к выводу, что возраст старейшей из 28 акул колеблется от 272 до 512 лет. Интересно, что взрослые самки гренландской полярной акулы достигают полового созревания не ранее, чем дорастут до длины более четырёх метров; по подсчётам учёных, это означает, что акула должна прожить около 150 лет, прежде чем она сможет размножаться.

Впрочем, не все убеждены, что гренландские полярные акулы способны доживать до четырёхсотлетнего возраста.

«Я не сомневаюсь в долголетии этого вида акул, но к таким абсолютным цифрам склонен относиться скептически», — говорит Клайв Трумэн, адъюнкт-профессор морской экологии в Саутгемптонском университете.

Стивен Кампана также разделяет его сомнения, добавляя: «новые исследования помогут определить возраст с большей точностью».

В этом у них с Юлиусом Нильсеном нет разногласий. Нильсен с нетерпением ждёт новых исследований и надеется, что люди заинтересуются гренландскими полярными акулами и захотят узнать о них больше.

А вы можете себе представить 400-летнее живое существо? Поделитесь этой статьёй с друзьями — возможно, мечта Нильсена сбудется!

Источник: https://lime.energy/400-letnyaya-akula-drevnejshee-pozvonochnoe-na-zemle?fbclid=IwAR3nsEU8mw3ahvnM7KIQRkmaDPeZ2kQVI3tRlQwafCUgb506cb_mKmMOTqc