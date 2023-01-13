16 ситуаций, когда прогулка в лесу оказалась интереснее, чем поездка в Диснейленд

Совершенно не важно, насколько большой лес и где находится, простая прогулка там может стать настоящим приключением. У обычных вещей, оставленных в лесу, появляется какая-то особая аура. Они начинают потихоньку сливаться с окружающим пространством и уже через некоторое время возникает ощущение, что эти вещи всегда тут были. Потому нам так интересно изучать и разглядывать какие-то постройки или старую технику, которую бросили в лесу. А еще, этим пользуются современные художники. Их скульптуры и инсталляции в лесу производят куда большее впечатление, чем в галерее. Лес может удивить, заинтриговать и конечно же напугать. Все это получается у него очень легко.

1. Фигуры из коряг и веток японского художника Нагато Ивасаки производят впечатления фэнтезийных лесных духов

2. Старый паровоз стоит забытый посреди лесной чащи

3. В этой старой фотокамере все еще сохранилась пленка

4. Одна из скульптур Софи Престиджакомо в стиле лэнд-арт из серии «болотные чудовища». Не дай Бог увидеть такое ночью!

5. В небольшом лесу в Швеции есть громадный валун, удивительным образом расколотый надвое

6. Как сюда заехал этот довольно редкий пикап Jeep J20 остается вопросом

7. Это похоже на народное творчество: кто-то надел на ветку голову игрушечного коня

8. Кладбище стареньких фольксвагенов в Пенсильвании (США). В 70-х автомобили этой марки были культом, а сейчас медленно ржавеют где-то в лесу.

9. Без понятия, зачем нужна дверь посреди леса?

10. Гомер Симпсон буквально слился с природой

11. “Наткнулся в лесу на какой-то старинный паровой пепелац. На удивление, он довольно хорошо сохранился.”

12. Риелтор описал бы этот дом так: очаровательная усадьба в самом сердце леса. Рядом с домом есть японский сад камней и посажены молодые деревья. Окна украшены ставнями в деревенском стиле, веранда застеклена.

13. Обычно в поход берут с собой гитару, а любители классической музыки тащат пианино.

14. Странно видеть в лесу старый катер. Поблизости нет ни рек, ни больших озер.

15. Это дуб в лесу Салси, что в Англии, называют «молочным». Все потому, что раньше доярки доили коров в тени его ветвей.

16. Заброшенный дом в лесу все еще стоят автомобили бывшего владельца

Источник: https://etointeresno.net/16-situaczij-kogda-progulka-v-lesu-okazalas-interesnee-chem-poezdka-v-disnejlend