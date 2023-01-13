Орден Андрея Первозванного: как появилась первая награда Российского государства

Каждое государство имеет собственный набор наград и регалий, которыми отмечаются выдающиеся граждане. Однако всегда есть самый первый такой знак отличия. Был он и в Российской державе — речь идёт об ордене Андрея Первозванного, которым награждали самых верных и смелых государственных деятелей. И история его показательна и интересна, как минимум потому, что после многолетнего забытья он снова вернулся в состав российских знаков отличия.

Полный набор элементов ордена. /Фото: bigenc.ru

История этого ордена началась в 1698 году, когда его учредили по указу царя Петра Великого. Полное название первого российского ордена — Святого апостола Андрея Первозванного. Такой выбор был не случайным, так как, согласно преданию, именно апостол Андрей был первым проповедником христианства среди славян. А так как он был распят на косом кресте, известном как Андреевский крест в Греции около 70-го года нашей эры, то это определило и общую тематику, и дизайн наградных знаков.

Святой апостол Андрей Первозванный. /Фото: russian7.ru

Существует предположение, что идея создать такую награду посетила Петра I во время его путешествия в Англию во главе Великого посольства в 1698 году, когда им был отмечен опыт англичан по введению подобного знака отличия. К слову, сам император российский также имел орден Святого апостола Андрея Первозванного среди своих регалий — он получил её в 1703 году за командование военной операцией по взятию двух шведских боевых судов в устье реки Нева.

Портрет Петра Великого, где он изображён с орденом Андрея Первозванного. /Фото: aif.ru

Согласно официальным документам, предназначение ордена определялось как награда для выдающихся государственных деятелей за воинские заслуги и службу во благо страны, «дабы, взирая на сии явные знаки милости и преимуществ, ободрить и других к храбрым и верным услугам и к прочим подвигам в военное и мирное время». Первым же человеком, ставшим кавалером ордена Андрея Первозванного стал Федор Алексеевич Головин – один из ближайших соратников Петра Великого, который был знаменит своими незаурядными способностями как в военном искусстве, так и на дипломатическом поприще.

Фёдор Головин — первый кавалер ордена Андрея Первозванного. /Фото: wikipedia.org

Знаки ордена Андрея Первозванного состояли из ряда элементов. В первую очередь, речь идёт о непосредственно знаке-кресте, где основным изображением является Святой Андрей Первозванный, распятый, по преданию, на кресте Х-образной формы. На каждом из четырёх концов креста размещены буквы: S.A.P.R., что означает латинское именование апостола — Sanctus Andreus Patronus Russiae, то есть святой Андрей покровитель России. Данный знак носили около бедра на широкой шёлковой голубой ленте, перекинутой через правое плечо.

Вид основного ордена. /Фото: i-fakt.ru

Следующим элементом была серебряная восьмилучевая звезда, в центральном медальоне которого размещался девиз ордена «За веру и верность». Она располагалась на левой стороне груди немного выше остальных наград. Для особо торжественных случаев знак ордена носили на груди в немножко изменённом виде — на покрытой разноцветными эмалями золотой фигурной цепочке. К слову, орден Святого апостола Андрея Первозванного является единственным среди всех российских орденов, который имеет цепь.

Вид орденской звезды в имперский период. /Фото: histrf.ru

В период царствования императора Иоанна Антоновича назначение и традиция награждения орденом изменились. Например, его получали великие князья при крещении. В свою очередь, император Павел I закрепил эту практику на официальном уровне. Теперь после крещения ребёнка на него повязывалась голубая Андреевская лента. Кроме того, Павел впервые за всю историю ордена Андрея Первозванного наградил им представителя духовенства – митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Гавриила.

Интересный факт: существует предположение, что именно вышеупомянутая практика — награждение наследников княжих родов Андреевской лентой — стала предтечей популярной традиции перевязывать мальчиков в роддоме лентой голубого цвета.

Правила ношения ордена. /Фото: media.foma.ru

В период Российской империи, чтобы получить орден Святого апостола Андрея Первозванного, необходимо соответствовать ряду требований. Так, например, кандидат в кавалеры ордена должен в обязательном порядке иметь графский либо княжеский титул, или дослужиться до воинского звания не ниже генеральского, а также владеть достаточно большим состоянием, чтобы «важность сего события поддержать». Кроме того, до 1855 года знаки ордена Святого апостола Андрея Первозванного за военные и гражданские заслуги внешне никак не отличались друг от друга, а вот позднее, после соответствующего указа, орден за боевые заслуги обзавёлся скрещенными мечами.

Вид знаков восстановленного ордена. /Фото: wikipedia.org

История первого ордена в отечественной истории едва не закончилась окончательно после Октябрьской революции с приходом к власти большевиков. Как и другие дореволюционные знаки отличие, ношение ордена Святого апостола Андрея Первозванного приравнивалось к причастности к белым. Само собой, что награждение этим знаком отличия было прекращено. Однако о первом ордене Российского государства всё-таки вспомнили, уже после распада Советского Союза: указом президента РФ Бориса Ельцина от 1 июля 1998 года орден Святого апостола Андрея Первозванного был восстановлен в правах, а также получил статус высшей наградой в стране. По информации редакции Novate.ru, за период существования ордена им отметили за особые заслуги от 900 до 1100 человек.

Источник: https://novate.ru/blogs/110123/65225/