На его картинах «оживают» монаршие особы Европы и России: Придворный художник Генрих фон Ангели

На одних любителей живописи словосочетание "придворный художник" навевает некую тоску и безразличие к творчеству мастера, ассоциирующееся с помпезными парадными портретами монархов, облаченных в богатые одежды, с застывшими мраморными лицами и надменным взглядом. Для других — ассоциация связана с именами великих мастеров живописи, олицетворявших собой разные эпохи. А в нашей публикации — это творчество австрийского художника-портретиста Генриха фон Ангели, оставившего на своих холстах будущим поколениям благородные образы принцесс, королев и императриц Европейских государств.

Немного из истории

Во все времена одной из обязанностей правящих монархов и членов их семей было периодическое позирование перед ведущими художниками своего времени, которые создавали историю царствования в портретах. Поэтому во дворцы и резиденции приглашались художники-портретисты, чтобы запечатлеть «для вечности» образы монархов и их семей. Именно благодаря этому обычаю, заведенному при правящих дворах, мы сегодня имеем прекрасную возможность, спустя века, созерцать благородные (иногда и не очень) лица правителей разных государств, складывая свое личное представление о знаменитых личностях, живших в прошлых эпохах.

Автопортреты Диего Веласкеса, Ван Дейка, Питера Пауля Рубенса, Франца Винтерхальтера.

Как правило, придворные художники (гофмалеры) имели официальную должность при королевских и императорских дворах с жалованием и возможностью подняться по службе. При этом обязанности гофмалеров обычно не ограничивались одной живописью. Они были друзьями и советниками своих монархов, дипломатами, дизайнерами, пропагандистами, послами и коммерсантами. Для одних служение при дворе становилось делом всей жизни, для других — лишь мимолётным эпизодом в карьере.

Так, к примеру, крупнейший представитель времён золотого века испанской живописи, Диего Веласкес был приглашен ко двору через два года после вступления на престол Филиппа IV и прослужил там до конца своих дней. Питер Пауль Рубенс оказался на службе у итальянского герцога Винченцо I в 23-летнем возрасте, а затем служил нидерландской инфанте Изабелле Кларе Евгении, после написания портрета которой, он был немедленно назначен придворным художником. При этом художнику нередко приходилось выступать послом и дипломатом.

Картины придворных художников

Именно на службе при английском дворе короля Карла I расцвела карьера Антониса ван Дейка, лучшего ученика Рубенса. Фламандец Ян ван Эйк служил при дворе бургундского герцога Филиппа III Доброго, который обеспечил художника ежегодным пожизненным жалованием. Итальянский маньерист Аньоло Бронзино служил придворным художником герцога Козимо I Медичи. Чрезвычайно был популярен и востребован немецкий живописец Франц Винтерхальтер при многих королевских дворах Европы, из-под кисти которого вышла галерея портретов королевских семей Великобритании, Германии, Франции, Испании, России, Португалии, Бельгии и Мексики.

Мастер жанровой и портретной живописи — Генрих фон Ангели

Художник Heinrich von Angeli (1840 — 1925). Мастер жанровой и портретной живописи.

Художник Генрих фон Ангели (Heinrich von Angeli) родился в Австро-Венгрии в городе Эденбурге (ныне Шопрон) 8 июля 1840 года. Поскольку его талант к рисованию проявился очень рано, в 14-летенем возрасте Ангели уже стал студентом Венской академии. Окончательное художественное образование он получал в Дюссельдорфской академии художеств у Эммануила Лейтце и в Мюнхене у Карла Теодора фон Пилоти.

Королева Великобритании Виктория (1819-1901). Дата написания портрета 1890 год. Художник: Генрих фон Ангели.

Первой значимой работой начинающего живописца явилось сюжетное полотно «Мария Стюарт при прочтении смертного приговора», а первую славу 19-летнему Ангели принесла картина «Людовик XI и Франц фон Паула» (1859), заказанная юному художнику Людвигом I.

Queen Victoria. (1899 год). Художник Генрих фон Ангели.

В 1862 году, поселившись в Вене, Ангели занялся кабинетной живописью по образцу нидерландских мастеров. Работы того периода — «Мститель за свою честь» (1869), «Юношеская любовь» а также «Отказ в отпущении грехов» (1870), которая явилась последней жанровой картиной Генриха.

Viki, Princess Royal, Crown Princess of Germany (1840-1901). Портрет императрицы Германии и королевы Пруссии — Фредерики. Художник: Генрих фон Ангели.

Достигнув высокого мастерства, 30-летний живописец полностью переключился на портреты. Вошедшая в моду изящная манера живописи австрийского художника позволила ему в дальнейшем добиться карьерного успеха. Он много работал в качестве придворного живописца при германском императорском дворе, затем продолжил при английском монаршем дворе и при дворе Российской империи.

Принцесса Виктория «Вики», старшая дочь королевы Виктории. Императрица Германии и королева Пруссии — Фредерика. Художник: Генрих фон Ангели.

В 1876 году Генрих фон Ангели был назначен профессором специальной школы при Венской академии.

Умер художник 21 октября 1925 года, похоронен на Центральном кладбище столицы Австрии. Один из районов Вены был назван в его честь — «Angeligasse».

Beatrice Mary Victoria Feodore. Принцесса Беатриса Мария Виктория Феодора, в замужестве принцесса Баттенберг (1857-1944) — член Британской королевской семьи, пятая дочь королевы Виктории и принца Альберта. Художник: Генрих фон Ангели.

Принцесса Александра Эдинбургская, и Саксен-Кобург-Готская,(1878-1942) — принцесса Эдинбургская четвёртый ребёнок и третья дочь Альфреда, герцога Эдинбургского и великой княгини Марии Александровны. Внучка королевы Великобритании Виктории. Художник: Генрих фон Ангели.

Портрет великой княгини Марии Федоровны (1847-1928). Супруга императора России Александра III и мать Николая II. Урожденная Мария-София-Фредерика-Дагмара, дочь короля Дании Кристиана IX. Художник: Генрих фон Ангели.

Александра Федоровна, императрица России (1872-1918). Супруга императора России Николая II. Урождённая принцесса Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская). Художник: Генрих фон Ангели.

Бюст молодой женщины. (1874 год). Художник: Генрих фон Ангели.

Портрет аристократической дамы до плеч. (1902 год). Художник: Генрих фон Ангели.

Разумеется, что Ангели позировали не только представительницы прекрасного пола. В его наследии существует множество мужских и семейных портретов.

Фридрих III , как наследный принц Пруссии, 1874 г. Фридрих, сын Принца Вильгельма Прусского и Принцессы Августы Саксен-Веймарской. Художник: Генрих фон Ангели.

Кронпринц Рудольф. Художник: Генрих фон Ангели.

Rudolf von Slatin Pacha (1857-1932). Художник: Генрих фон Ангели.

Луи, Великий герцог Гессен в окружении своей семьи. (Жена — Элис, сын — принц Эрнст, дочери — принцесса Элизабет и принцесса Аликс. Художник: Генрих фон Ангели.

Великолепная галерея образов, не правда ли? Думается, что многих впечатлило неимоверное мастерство, выраженное в передаче не только психо-эмоционального настроения, но и ауры, исходящей от каждой конкретной персоны. Автор тонко прочувствовал человеческую природу и наполнил каждое свое творение жизненной энергетикой.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/131222/54934/