Маллеодект: Улиткопожиратель из Австралии. Уникальный зверь, превративший свои зубы в молоты

Представьте очередь из животных, в которой распределяется, кто что будет есть. Одним назначают жёсткую траву, другим, сочную листву, третьим мясо, кому-то падаль, кто-то будет кушать рыбу. И последнему в очереди практически ничего не достаётся. Но как-то надо выкручиваться. В подобной ситуации оказался древний австралийский зверёк маллеодект. Ему досталось жевать… улиток.

Пойдём, улиточка, мне уже пора на обед.

Маллеодекты жили в Австралии 17-15 млн лет назад, в миоценовую эпоху. Их ближайшие родственники — знаменитые тасманийские дьяволы. Но дьяволы трапезничают мясом, а их доисторические родственники уныло хрустели моллюсками.

Мьсьё, позвольте вас раскусить? Мерси!

Таких животных называют дурофагами. Есть улиток — дело неблагодарное. Во-первых, чтобы добыть брюхоногого моллюска из раковины, нужно превратить пасть в дробильню. И маллеодект сделал из своих премоляров молоты.

Тот самый премоляр. Если что, премоляры — это зубы, которые находятся чуть дальше клыков.

Ими он давил и колол раковины как орешки. За это зверёк и получил своё название. Маллеодект переводится как «молотокусатель». Кстати, подобные зубы сейчас имеет розовоязыкий сцинк, он тоже любит лопать тех же улиток. Отсюда у австралийского улиткопожирателя есть и второе прозвище — «сумчатый сцинк».

Зубы маллеодекта и розовоязыкого сцинка.

Во-вторых, чтобы наесться улитками, сожрать их нужно целую кучу. Поэтому маллеодекты активно шастали по влажным лесам древней Австралии. Они ловко лазали по деревьям, поэтому их молодняк, видимо, висел на своих мамках, как это сейчас делают те же коалы. Иногда малышня срывалась вниз с деревьев. Печаль. Но именно такого детёныша и нашли в одной из австралийских пещер. Его косточки и рассказали учёным об этом удивительном зверьке, аналогов которому в миоценовой эпохе больше не было нигде в мире!

Источник: https://dzen.ru/a/Y77Qk7C86XUakYwT