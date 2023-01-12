80-я церемония вручения "Золотых глобусов". Фоторепортаж из Лос-Анджелеса
Стивен Спилберг
Фото: Associated Press
Вечером 10 января в Лос-Анджелесе состоялась 80-я церемония вручения кинематографической и телевизионной премии "Золотой глобус" Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA).
Сепиде Моафи
Лучшими фильмами были объявлены "Фабельманы" и "Банши Инишерина", лучшими актерами – Остин Батлер, Кейт Бланшетт, Колин Фаррелл, Мишель Йео, лучшим режиссером – Стивен Спилберг.
Слева направо: Питер Чернин, Колин Фаррелл, Мартин МакДонах, Керри Кондон, Брендан Глисон, Грэм Бродбент и Барри Кеоган с наградой за фильм «Баньши из Инишерина» на 80-м фестивале «Золотой глобус», 10 января 2023 года
Слева направо: Тони Кушнер, Сет Роген, Джадд Хирш, Габриэль Лабелль, Стивен Спилберг, Мишель Уильямс, Пол Дано и Кристи Макоско Кригер с наградой за фильм «Фабельманы» на 80-м фестивале «Золотой глобус», 10 января 2023 года
Билли Портер
Гиги Парис
Мрника Барбаро
Дженни Слейт
Шарон Лил
Ханна Бэгшоу и Эдди Редмейн
Квинта Брансон
Лили Джеймс
Хайди Клюм
Квентин Тарантино и Даниэлла Пик
Дженнифер Кулидж
Мишель Йео
Сальма Хайек
Сантьяго Митре
Джессика Честейн
Джулия Гарнер
Пол Уолтер
Марго Робби
Слева направо: Джанель Джеймс, Кинта Брансон, Лиза Энн Уолтер и Шерил Ли Ральф
Лаверна Кокс
Дженна Ортега
М.М. Кеервани
Анджела Бассетт
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/11jan2023/gg80_2023.html
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