80-я церемония вручения "Золотых глобусов". Фоторепортаж из Лос-Анджелеса

Стивен Спилберг

Фото: Associated Press

Вечером 10 января в Лос-Анджелесе состоялась 80-я церемония вручения кинематографической и телевизионной премии "Золотой глобус" Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA).

Сепиде Моафи

Лучшими фильмами были объявлены "Фабельманы" и "Банши Инишерина", лучшими актерами – Остин Батлер, Кейт Бланшетт, Колин Фаррелл, Мишель Йео, лучшим режиссером – Стивен Спилберг.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Слева направо: Питер Чернин, Колин Фаррелл, Мартин МакДонах, Керри Кондон, Брендан Глисон, Грэм Бродбент и Барри Кеоган с наградой за фильм «Баньши из Инишерина» на 80-м фестивале «Золотой глобус», 10 января 2023 года

Слева направо: Тони Кушнер, Сет Роген, Джадд Хирш, Габриэль Лабелль, Стивен Спилберг, Мишель Уильямс, Пол Дано и Кристи Макоско Кригер с наградой за фильм «Фабельманы» на 80-м фестивале «Золотой глобус», 10 января 2023 года

Билли Портер

Гиги Парис

Мрника Барбаро

Дженни Слейт

Шарон Лил

Ханна Бэгшоу и Эдди Редмейн

Квинта Брансон

Лили Джеймс

Хайди Клюм

Квентин Тарантино и Даниэлла Пик

Дженнифер Кулидж

Мишель Йео

Сальма Хайек

Сантьяго Митре

Джессика Честейн

Джулия Гарнер

Пол Уолтер

Марго Робби

Слева направо: Джанель Джеймс, Кинта Брансон, Лиза Энн Уолтер и Шерил Ли Ральф

Лаверна Кокс

Дженна Ортега

М.М. Кеервани

Анджела Бассетт

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/11jan2023/gg80_2023.html