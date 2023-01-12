Почему японские тюрьмы считаются жестокими, если там царят порядок и дисциплина

Наверняка каждый слышал о таких ужасных местах тюремного заключения, как Алькатрас (на самом деле бы образцово-показательной тюрьмой), Матросской тишине» или даже Гуантанамо. Кто-то, конечно же, вспомнит и многочисленные советские лагеря. Но едва ли кто-то когда-то слышал громкие названия японских тюрем, из чего может сложиться впечатление, что в Стране восходящего Солнца или почти не сидят, или тюрьмы там напоминают некоторые европейские: с телевизорами, доступами в интернет и удобными кроватями. На самом деле нет.

С бандитизмом в Японии полный порядок. |Фото: fishki.net.

Сами японцы называют свои тюрьмы словосочетанием, которое можно было бы перевести на русский язык как «адская дыра». Какие ассоциации сразу же возникают у человека с подобной характеристикой применительно к тюрьме? В первую очередь что там грязно, неуютно, холодно, царит антисанитария, питание ужасно, а охранники и заключенные постоянно подвергают насилию наименее удачливых сидельцев. И знаете, возможно именно так японские тюрьмы когда-то и выглядели. Как, впрочем, и большинство других тюрем на планете. Но сейчас в Стране восходящего Солнца все иначе. Правда, от этого лучше заключенным в японских тюрьмах не стало.

Работы у японской полиции хватает. |Фото: 24smi.org.

Стоит сразу оговориться, что в Японии, как и везде, есть разные режимы содержания заключенных. Водитель, сбивший бабушку на переходе будучи пьяным, не будет сидеть там же, где и серийный маньяк-убийца, «покрошивший» 10 невинных. Однако, кое-что общее между всеми японскими местами лишения свободы вне зависимости от режима есть. На первый взгляд все это места весьма приемлемые: чаще всего в тюрьмах светло, сухо, чисто, а одиночные «камеры» в мягких режимах содержания выглядят как некоторые однокомнатные квартиры в самых бюджетных жилых комплексах современности. Однако, первое впечатление обманчиво и в этом же есть свой смысл.

Здесь царит дисциплина. |Фото: pulse.mail.ru.

Японские тюрьмы «душат» своих сидельцев просто железной дисциплиной.

Там она доведена до абсурда, благодаря чему превращается в форму психологического и физического насилия. Такой подход к содержанию заключенных родился в Японии в 1980-е годы и практикуется по сей день. Если уж человек угодил в тюрьму – он должен оказаться в таких условиях, чтобы больше ему сюда возвращаться не хотелось. При этом его не будут «озлоблять» нечеловеческими условиями содержания или прямым насилием.

Все делается по правилам. |Фото: Instagram.

Нет, подход другой – каждое твое действие должно совершаться в соответствии с правилами колонии. Вот несколько примеров, чтобы понять, о чем конкретно идет речь. В правилах японских тюрем прописано, как заключенный должен стоять, сидеть, ходить, сидеть в камере, сидеть на рабочем месте, лежать в камере, спать. Например, в наиболее строгих режимах содержания разрешается спать только ровно на спине. Скрутился калачиком? Жди побудку от охраны! Правилами определяется даже твое хождение в туалет. Исключение составляют только люди с специфическими медицинскими показаниями. Для «молодых и здоровых» — ходить на горшок будет только по уставу в определенное время. Приперло? Терпи или стань посмешищем для всех вокруг, а потом еще и самостоятельно уберешь продукты собственной жизнедеятельности у всех на глазах.

Все очень строго. |Фото: temaretik.com.

Мытья в японских можно только 1-2 раза в 14 суток не более 15 минут. Кормят три раза, но кушать заключенные могут не более 30 минут в сутки. Подъем у японских ЗК – 6.45. Отбой – 21.00. В самых строгих режимах у заключенных нет свободного времени. В мягких режимах после 17.00 у ЗК может быть свободное время (а может и не быть, как решит администрация). Развлечений, правда, немного: библиотека или коллективный просмотр телевизора. Кстати, даже во время объявления свободного времени все правила вроде того, как нужно сидеть, стоять и сколько раз ходить в туалет – не отменяются.

Конечно есть проблемы. ¦Фото: rabotatam.ru.

Таким образом в японских тюрьмах царит что-то вроде «узаконенного произвола». Здесь порядок и человеческое отношение к ЗК на уровне основных потребностей человека изящно сочетается не просто с жёсткой, а с по-настоящему жестокой дисциплиной. Конечно, не стоит испытывать иллюзий. В жизни далеко не все так, как в «учебнике». В Японии, как и в любой другой стране, есть и подкупленные судьи, и продажные эксперты, и коррумпированные тюремные администрации. Во все времена высокие стены тюрем скрывают от мира не только заключенных, но и что происходит с ними за стенами. Какой-нибудь японский криминальный авторитет вполне имеет шансы коррумпировать администрацию местной зоны, превратив ее для себя в санаторий. Но несмотря на все «но», можно однозначно сказать, что японский опыт заключения выглядит как минимум интересно.

Источник: https://novate.ru/blogs/110123/65095/