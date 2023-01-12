"Мисс Вселенная 2022" в Новом Орлеане: представление участниц.
Фото: Associated Press, Miss Universe
14-15 января в Новом Орлеане (Луизиана, США) пройдет финал конкурса "Мисс Вселенная 2022".
11-12 января состоялся предварительный раунд конкурса, на котором были представлены все участницы.
Мисс Гватемала 2022; Мисс Гаити 2022; Мисс Гондурас 2022; Мисс Исландия 2022; Мисс Индия 2022
Мисс Италия 2022
Мисс Малайзия 2022
Мисс Вселенная 2021 Харнааз Сандху и ведущая Ранди Руссо
Мисс Украина 2022
Мисс Косово 2022; Мисс Киргизия 2022; Мисс Лаос 2022; Мисс Ливан 2022; Мисс Малазия 2022
Мисс Россия 2022
Мисс Боливия 2022; Мисс Бразилия 2022; Мисс Виргинские острова 2022; Мисс Болгария 2022; Мисс Камбоджа 2022
Мисс Непал 2022; Мисс Нидерланды 2022 ; Мисс Никарагуа 2022 ; Мисс Нигерия 2022 ; Мисс Норвегия 2022
Мисс Камерун 2022; Мисс Канада 2022; Мисс Каймановы острова 2022; Мисс Чили 2022; Мисс Китай 2022
Мисс Бельгия 2022
Мисс Колумбия 2022; Мисс Коста Рика 2022; Мисс Хорватия 2022; Мисс Кюрасао 2022; Мисс Чехия 2022
Мисс Гана 2022
Мисс Индонезия 2022; Мисс Италия 2022; Мисс Ямайка 2022; Мисс Япония 2022; Мисс Корея 2022
Мисс Намибия 2022
Мисс Франция 2022; Мисс Германия 2022; Мисс Гана 2022; Мисс Великобритания 2022; Мисс Греция 2022
Мисс Индонезия 2022
Мисс Вселенная Албания 2022; Мисс Вселенная Ангола 2022; Мисс Вселенная Аргентина 2022; Мисс Вселенная Армения 2022; Мисс Вселенная Аруба 2022
Мисс Каймановы Острова 2022
Мисс Уругвай 2022; Мисс США 2022; Мисс Венесуэла 2022; Мисс Вьетнам 2022
Мисс Филиппины 2022
Мисс Панама 2022; Мисс Парагвай 2022; Мисс Перу 2022; Мисс Филлипины 2022; Мисс Польша 2022
Мисс Хорватия 2022
Мисс Доминиканская Республика 2022; Мисс Эквадор 2022; Мисс Сальвадор 2022; Мисс Экваториальная Гвинея 2022; Мисс Финляндия 2022
Мисс Италия 2022
Мисс Мальта 2022; Мисс Маврикий 2022; Мисс Мексика 2022; Мисс Мьянма 2022; Мисс Намибия 2022
Мисс Кюрасао 2022
Мисс Вселенная Португалия 2022; Мисс Вселенная Пуэрто Рико 2022; Мисс Вселенная Россия 2022; Мисс Вселенная Санта Лючия 2022; Мисс Вселенная Сейшельские острова 2022
Мисс Косово 2022
Мисс Сингапур 2022; Мисс Словакия 2022; Мисс ЮАР 2022; Мисс Испания 2022; Мисс Швейария 2022
Мисс Доминиканская Республика 2022
AP Photo/Gerald Herbert
Мисс Греция 2022
Мисс Ливан 2022
Мисс Австралия 2022; Мисс Бахрейн 2022; Мисс Бельгия 2022; Мисс Белиз 2022; Мисс Бутан 2022
Мисс Таиланд 2022; Мисс Багамские острова 2022; Мисс Тринидад и Тобаго 2022; Мисс Турция 2022; Мисс Украина 2022
Мисс Сальвадор 2022
Мисс Непал 2022
Мисс Никарагуа 2022
Мисс Панама 2022
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/12jan2023/miss_u2022_pc.html
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