"Мисс Вселенная 2022" в Новом Орлеане: представление участниц.

Фото: Associated Press, Miss Universe

14-15 января в Новом Орлеане (Луизиана, США) пройдет финал конкурса "Мисс Вселенная 2022".

11-12 января состоялся предварительный раунд конкурса, на котором были представлены все участницы.

Мисс Гватемала 2022; Мисс Гаити 2022; Мисс Гондурас 2022; Мисс Исландия 2022; Мисс Индия 2022

Мисс Италия 2022

Мисс Малайзия 2022

Мисс Вселенная 2021 Харнааз Сандху и ведущая Ранди Руссо

Мисс Украина 2022

Мисс Косово 2022; Мисс Киргизия 2022; Мисс Лаос 2022; Мисс Ливан 2022; Мисс Малазия 2022

Мисс Россия 2022

Мисс Боливия 2022; Мисс Бразилия 2022; Мисс Виргинские острова 2022; Мисс Болгария 2022; Мисс Камбоджа 2022

Мисс Непал 2022; Мисс Нидерланды 2022 ; Мисс Никарагуа 2022 ; Мисс Нигерия 2022 ; Мисс Норвегия 2022

Мисс Камерун 2022; Мисс Канада 2022; Мисс Каймановы острова 2022; Мисс Чили 2022; Мисс Китай 2022

Мисс Бельгия 2022

Мисс Колумбия 2022; Мисс Коста Рика 2022; Мисс Хорватия 2022; Мисс Кюрасао 2022; Мисс Чехия 2022

Мисс Гана 2022

Мисс Индонезия 2022; Мисс Италия 2022; Мисс Ямайка 2022; Мисс Япония 2022; Мисс Корея 2022

Мисс Намибия 2022

Мисс Франция 2022; Мисс Германия 2022; Мисс Гана 2022; Мисс Великобритания 2022; Мисс Греция 2022

Мисс Индонезия 2022

Мисс Вселенная Албания 2022; Мисс Вселенная Ангола 2022; Мисс Вселенная Аргентина 2022; Мисс Вселенная Армения 2022; Мисс Вселенная Аруба 2022

Мисс Каймановы Острова 2022

Мисс Уругвай 2022; Мисс США 2022; Мисс Венесуэла 2022; Мисс Вьетнам 2022

Мисс Филиппины 2022

Мисс Панама 2022; Мисс Парагвай 2022; Мисс Перу 2022; Мисс Филлипины 2022; Мисс Польша 2022

Мисс Хорватия 2022

Мисс Доминиканская Республика 2022; Мисс Эквадор 2022; Мисс Сальвадор 2022; Мисс Экваториальная Гвинея 2022; Мисс Финляндия 2022

Мисс Италия 2022

Мисс Мальта 2022; Мисс Маврикий 2022; Мисс Мексика 2022; Мисс Мьянма 2022; Мисс Намибия 2022

Мисс Кюрасао 2022

Мисс Вселенная Португалия 2022; Мисс Вселенная Пуэрто Рико 2022; Мисс Вселенная Россия 2022; Мисс Вселенная Санта Лючия 2022; Мисс Вселенная Сейшельские острова 2022

Мисс Косово 2022

Мисс Сингапур 2022; Мисс Словакия 2022; Мисс ЮАР 2022; Мисс Испания 2022; Мисс Швейария 2022

Мисс Доминиканская Республика 2022

AP Photo/Gerald Herbert

Мисс Греция 2022

Мисс Ливан 2022

Мисс Австралия 2022; Мисс Бахрейн 2022; Мисс Бельгия 2022; Мисс Белиз 2022; Мисс Бутан 2022

Мисс Таиланд 2022; Мисс Багамские острова 2022; Мисс Тринидад и Тобаго 2022; Мисс Турция 2022; Мисс Украина 2022

Мисс Сальвадор 2022

Мисс Непал 2022

Мисс Никарагуа 2022

Мисс Панама 2022

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/12jan2023/miss_u2022_pc.html